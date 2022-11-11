РФ ударила по п'ятиповерхівці в Миколаєві: є загиблі

У ніч на 11 листопада Росія з зенітно-реактивного комплексу С-300 атакувала Миколаїв. Одна з ракет зруйнувала всі п'ять поверхів одного з під'їздів житлового будинку. Загинули щонайменше семеро людей.

Щонайменше семеро цивільних загинули внаслідок удару російських військ по п'ятиповерховому будинку в Миколаєві в ніч на 11 листопада, повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За даними голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, місто атакували з зенітно-реактивного комплексу С-300, передбаченого для протиповітряної оборони. "Одна з ракет влучила в п'ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого зруйновано всі п'ять поверхів одного з під'їздів", - написав він у Telegram. Пошкоджень зазнали також житлові будинки, які розташовані поруч.

Зеленський вважає атаку помстою за успіхи на фронті

На трагедію відреагував президент України Володимир Зеленський, назвавши атаку "цинічною відповіддю держави-терориста" на успіхи Збройних сил України (ЗСУ) на фронті.

"Росія не полишає своєї мерзенної тактики. А ми не полишаємо нашої боротьби. Окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців", - запевнив Зеленський.

Просування ЗСУ на півдні

9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські підрозділи з правого берега Дніпра в Херсонській області. Там, зокрема, розташований обласний центр. Таке рішення в РФ пояснили "неможливістю повноцінного забезпечення". У британській військовій розвідці та американському Інституті вивчення війни зазначали, що відхід РФ з Херсона - природний наслідок тиску ЗСУ.

10 листопада головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що наразі не може підтвердити чи спростувати інформацію про відступ російської армії з Херсона, наголосивши, що українські військові рухаються відповідно до плану контрнаступу. За його словами, від жовтня контроль вже відновили над 41 населеним пунктом. Як повідомили в генеральному штабі ЗСУ, лише за 9 листопада під контроль України перейшли 12 населених пунктів Херсонської області.

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