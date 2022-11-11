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БундестагФото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

У Берліні відбудуться часткові перевибори до Бундестагу

Сергій Ромашенко | Анастасія Шепелева
2 год. тому

Парламент Німеччини підтримав перевибори на 431 виборчій дільниці Берліна через помилки та збої в 2021 році. Опозиційному блоку ХДС/ХСС не вдалося домогтися повторного голосування у половині виборчих округів міста.

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Німецький Бундестаг пізно ввечері 10 листопада проголосував за повторні парламентські вибори на 431 виборчій дільниці Берліна, підтримавши таким чином рекомендацію виборчої контрольної комісії щодо часткових перевиборів у столиці через численні помилки та збої на виборах у вересні 2021 року.

Опозиційний блок християнських партій ХДС/ХСС вважає таке рішення недостатнім, але йому не вдалося наполягти на проведенні повторного голосування в шести з 12 виборчих округів Берліна. У результаті голосування повторять лише на 431 з майже 2300 виборчих дільниць міста.

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Строки проведення перевиборів не відомі

Коли саме відбудуться часткові перевибори в Берліні, поки що не зрозуміло, оскільки рішення Бундестагу ще можна оскаржити у Федеральному конституційному суді. Тоді може статися, що перевибори відбудуться лише в 2024 році.

Голосування в Берліні на виборах до Бундестагу в 2021 році супроводжувалося численними помилками та збоями - не вистачало виборчих бюлетенів, перед дільницями були довжелезні черги. Деякі виборчі дільниці залишалися відкритими набагато пізніше 18-ї години. На результати голосування в Берліні надійшло 1713 скарг.

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