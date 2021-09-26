Коментар: Німці делегували малим партіям більше влади

Ось і дочекалися змін. Те, що показує сьогоднішнє волевиявлення німецьких виборців є очевидним: годі вже мінімальних компромісів, якими позначалось минуле правління "великої коаліції". Натомість потрібно негайно простувати шляхом у бік вирішення ключових завдань щодо захисту клімату, диджиталізації та вкрай необхідної модернізації Німеччини. Тепер цю Геркулесову працю можна вирішити тільки спільно з малими партіями. У всіх мислимих коаліціях і Зелені, і вільні демократи матимуть вагомий голос. Без них нічого не зробити. І це добре. Тут може навіть постати новий ліберальний центр.

Дорога зелена наречена

Шер-редакторка DW Мануела Каспер-Кларідж

Значне збільшення відданих голосів за Зелених недвозначно показує, що острах через наслідки змін клімату неабияк непокоїть виборців. З нинішнім результатом Зелені впевнено вступлять в попередні переговори про формування урядової коаліції.

Вони - наречена, руки якої всі домагатимуться, і ця наречена може дорого коштувати. Однак, схоже, що Німеччина не так готова до змін, як того сподівалися Зелені на чолі з їхньою головною кандидаткою Анналеною Бербок (Annalena Baerbock). Особливо, коли ці зміни коштують грошей. Що також засвідчили результати цих виборів.

ВДП не обійти

Власне, без Вільної демократичної партії (ВДП) формування нового уряду навряд чи буде можливим. Ліберали вважають себе переконаними прихильниками дерегуляції, тож, швидше за все, вони загальмують деякі з бажань Зелених.

Вільні демократи довіряють ринку, покладають надії на диджиталізацію і дебюрократизацію та хочуть захистити клімат без підвищення податків. Тож їм ще доведеться пояснити майбутнім партнерам під час попередніх переговорів щодо формування уряду, як цього досягти.

У ХДС/ХСС готові піти в опозицію

Електоральна поразка консерваторів ХДС/ХСС очевидна. Навіть якщо втрата голосів буде меншою, ніж показала більшість опитувань громадської думки. Занадто різке в них падіння популярності у порівнянні з останніми федеральними виборами, щоб цим можна було просто знехтувати. Їхній головний кандидат Армін Лашет (Armin Laschet) не зміг переконати виборців, хоч на посаді прем'єр-міністра землі Північний Рейн-Вестфалія він був досить успішний.

Баварська сестринська партія ХСС також зазнала дошкульних електоральних втрат. Тож після 16 років перебування в уряді у ХДС/ХСС готові до опозиції.

"Ямайська" коаліція

Проте, ХДС/ХСС спробує зробити все можливе, щоб сформувати уряд - цього разу так звану "ямайську" коаліцію, куди, крім консерваторів, у яких партійний колір чорний, увійдуть також Зелені й ВДП, чиї партійні кольори - зелений і жовтий (кольори відповідають кольорам прапора Ямайки. - Ред.). Це можливо, навіть якщо блок ХДС/ХСС буде лише другим за чисельністю у Бундестазі.

Вирішальним питанням стане те, кому вдасться сформувати коаліцію, здатну згуртувати навколо себе більшість. А в історії ФРН уже тричі траплялося так, що найсильніша фракція в Бундестазі не спромоглася сформувати коаліцію й висунути свого канцлера.

Меркель 2.0

Формування коаліції нині - справжній виклик для головного кандидата соціал-демократів Олафа Шольца (Olaf Scholz), який зробив СДПН найсильнішою партією на цих виборах. Хоча і з мінімальною перевагою, йому вдалося безпрецедентно швидко надолужити відрив від консерваторів і навіть випередити їх. На початку виборчої кампанії соціал-демократи в опитуваннях часом трималися на рівні дванадцяти відсотків.

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Здавалося, що колись потужна партія, схоже, втратила електорат. Але Олафу Шольцу вдалося повернути ситуацію в інший бік. Утім, досі незрозуміло, що він особисто обстоює, а також які його пріоритети. Він видається своєрідним "Меркель 2.0": передбачуваний, об'єктивний, без зайвих емоцій. Це явно припало до душі виборцям.

Коаліція "світлофор"

Тепер Олаф Шольц повинен показати, на що він здатний. Якщо він прагне стати наступним канцлером, йому потрібно хутко розпочати попередні переговори з Зеленими й ВДП. Його мета - створити коаліцію червоно-жовто-зелених, тобто так звану коаліцію-світлофор. Це буде нелегко. Адже в такому разі доведеться піти на поступки цим меншим за силою партіям. Це стосується кліматичної політики або ж податкової політики. Блок ХДС/ХСС, що дихає йому в потилицю, спробує зробити те саме.

Підсумки ще невідомі

Утім, яким буде остаточний результат виборів, невідомо. Зрозуміло лише те, що німці не хочуть продовження політики Анґели Меркель (Angela Merkel). Так само видно, що популярність і вплив таких великих партій, як ХДС і СДПН, значно підупали, принаймні у порівнянні з колишніми часами.

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Німецька політика стає дедалі барвистішою. І це дає можливість вирішити чимало викликів майбутнього, а саме кліматично безпечно і не без диджиталізації.

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