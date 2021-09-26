 Екзитполи: СДПН та ХДС/ХСС мають рівні шанси на перемогу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2021

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Новини

Екзитполи: СДПН та ХДС/ХСС мають рівні шанси на перемогу

Результати екзитполів не виявили єдиного фаворита виборів у Бундестаг.

Deutschland I Wahlplakate in Frankfurt am Main

Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС), який представляє Армін Лашет (Armin Laschet), та Соціально-демократична партія Німеччини (СДПН) на чолі з Олафом Шольцем (Olaf Scholz) отримують приблизно однакову підтримку виборців на  виборах до Бундестагу в Німеччині у неділю, 26 вересня, свідчать результати екзитполів, повідомляє агенція dpa. За даними опитувань виборців, оприлюдненими після закриття дільниць, обидві партії набирають по 25 відсотків голосів.

На третьому місці - партія "Союз-90 /Зелені", що набрала 15 відсотків голосів. Правопопулістського партія "Альтернатива для Німеччини" і Вільна демократична партія (ВДП) набрали по 11 відсотків голосів. За даними екзитполів соціологічної служби Infratest dimap, в парламент також проходить Ліва партія, за яку проголосували 5 відсотків виборців.

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Нагадаємо, виборчі дільниці під час голосування на виборах до Бундестагу працювали 26 вересня з 8:00 ранку. Загалом близько 60,4 мільйона громадян Німеччини мали право проголосувати на цих виборах, з них приблизно 2,8 мільйона - вперше. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) перед відкриттям дільниць закликав співгромадян до участі у виборах, наголосивши, що "кожен голос має значення".

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Вибори відбуваються за змішаною системою. За місця у Бундестазі змагаються 47 партій. Чинна канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) після 16 років на чолі уряду вирішила не висувати свою кандидатуру на цих виборах. Однак вона залишиться на своїй посаді, поки не буде обраний її наступник чи наступниця та сформовано новий уряд Німеччини.

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