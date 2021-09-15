 Скільки заробляють депутати в Німеччині та які можуть приймати подарунки | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.09.2021

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Європа

Скільки заробляють депутати в Німеччині та які можуть приймати подарунки

Крім зарплати, народні депутати в Німеччині мають право на підробіток і активно ним користуються. Що стосується подарунків для народних обранців, то останніми роками правила стали суворішими.

Крісло депутата Бундестагу

Депутати німецького Бундестагу мають право на отримання основної заробітної плати за свою парламентську діяльність, а також на побічні доходи - так постановив Конституційний суд ФРН. Таким чином, обрані до парламенту адвокати, лікарі, податкові радники та інші мають можливість не переривати свою професійну кар'єру, а поєднувати її з роботою депутата.

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Водночас закони Німеччини також чітко обумовлюють, що на період роботи в парламенті саме депутатська діяльність повинна бути основною. Законами ж прописані й інші особливості депутатських доходів.

Депутатська зарплата

48 стаття Основного закону Німеччини передбачає виплату депутату зарплати, яка йому "дозволяє бути незалежним". У теорії це означає, що самої зарплати повинно повністю вистачати на життя. Як орієнтир слугує при цьому оклад суддів Федеральної судової палати Німеччини. Розмір депутатської зарплати переглядається щорічно 1 липня. На даний момент вона становить 10 012,89 євро на місяць і підлягає оподаткуванню.

Компенсація витрат

Крім того, кожен власник мандата в Бундестазі має право на єдину виплату, що покриває витрати, які виникають в результаті здійснення депутатської діяльності.

Кожен депутат Бундестагу має два офіси - в Берліні та в окрузі

Кожен депутат Бундестагу має два офіси - в Берліні та в окрузі

Кожен депутат має два офіси: один у Берліні, де і працює Бундестаг, другий - в своєму виборчому окрузі. Саме в окрузі депутат несе найбільші витрати, включаючи зарплати своїх помічників і оплату офісу. Крім того, в Берліні депутати повинні за свої гроші знімати собі тимчасове житло.

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Сума компенсації щорічно коригується 1 січня з урахуванням інфляції та становить на даний момент 4560,59 євро в місяць. Її виплата не входить до оподатковуваної бази.

Оплата посадових атрибутів

Протягом одного календарного року депутатам німецького Бундестагу потрібно відвідувати пленарні засідання 20 тижнів. Це є їхнім обов'язком. На цей час їм - і їхнім помічникам - надається мебльований офіс розміром 54 квадратних метри, включаючи засоби зв'язку. На території Берліна їм надається службовий автомобіль. Також вони отримують безкоштовний проїзний на залізницю для поїздок територією країни і мають право на компенсацію авіаперельотів всередині Німеччини, якщо такі перельоти служать виконанню депутатських обов'язків.

До того ж, кожному депутату виділяється 12 тисяч євро на рік на купівлю офісного обладнання - ноутбуків, мобільних телефонів, канцелярського приладдя тощо, причому не тільки для берлінського офісу, але і для офісу у виборчому окрузі депутата.

У 2009 році саме ця частина виплат депутатам опинилася в центрі скандалу, коли близько 100 депутатів замовили собі елітні ручки фірми Montblanc на загальну суму 68 тисяч євро. Після цього список допустимих для замовлення депутатами канцелярських товарів було перероблено, і з нього виключили предмети розкоші.

Підробіток депутатів Бундестагу

Іншою темою, що неодноразово викликала в Німеччині бурхливі громадські дискусії, є додаткові заробітки депутатів. Вони дозволені, але про них потрібно повідомляти парламентську канцелярію. У Бундестазі нинішнього - 19-го - скликання про свої додаткові доходи повідомили близько третини всіх парламентаріїв.

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Близький до німецьких профспілок Фонд Отто Бреннера (Otto Brenner Stiftung) підрахував, що найбільш активно за нинішню каденцію парламенту підробляли депутати від Вільної демократичної партії (ВДП) і від блоку партій Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС). Причому п'ятеро з них вказали, що їхні підробітки перевищили суму в один мільйон євро.

У 2021 році законодавчі норми, що регулюють підробітки депутатів в Німеччині, було посилено. Відтепер парламентарі повинні вказувати точну суму своїх додаткових доходів, якщо їхня сума перевищує 1000 євро на місяць або 3000 євро на рік. Досі достатньо було просто вказати, до якої групи за розміром доходу вони належать - наприклад, до 30 тисяч євро, до 100 тисяч євро тощо. Необхідно також вказувати володіння часткою в підприємстві, якщо ця частка перевищує п'ять відсотків.

Маска на тлі будівлі Рейхстагу

Масковий скандал погіршив імідж депутатів Бундестагу

Пандемія ковіду пролила світло на ще одну проблему. Як з'ясувалося, низка депутатів отримала багатомільйонну винагороду за посередництво під час закупівлі медичних масок федеральним і земельними міністерствами. Після цього скандалу депутатам заборонили використовувати свій статус парламентаря для бізнес-цілей, виступаючи як посередники для федерального уряду або парламенту.

Подарунки депутатам

Донедавна парламентарі могли досить вільно приймати подарунки - за умови, що подарунок не змушував депутата до будь-яких дій у відповідь або послуг. Адже корупція або хабарництво повністю заборонені.

Нововведенням тепер є заборона депутатам приймати пожертвування або отримувати гонорари за виступи, якщо це якимось чином пов'язано з депутатською діяльністю. Що ж стосується подарунків, то тепер прийняти їх депутат Бундестагу має право тільки в тому випадку, якщо їхня вартість не перевищує 200 євро. Подарунки, цінність яких вища за цю суму, або потрібно передати голові Бундестагу, або можуть залишитися у депутата, якщо він внесе до парламентської каси вартість такого презенту.

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