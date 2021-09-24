 Що Меркель зробила для України за 16 років при владі (відео) | Геополітика | DW | 24.09.2021

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Геополітика

Що Меркель зробила для України за 16 років при владі (відео)

Анґела Меркель 16 років очолювала уряд у Німеччині. Після виборів у Бундестаг 26 вересня та формування нової коаліції вона піде з посади канцлерки ФРН. Що вона зробила для України за час свого урядування?

Ukraine | Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt an einer Kranzniederlegung in Kiew teil

Протягом перших двох канцлерських термінів Україна майже не з'являлася на порядку денному ФРН. Під час президентства Ющенка та Януковича у німецько-українських відносинах не було вагомих проривів. До 2014 року Україна для німецьких політиків та суспільства загалом була просто однією з пострадянських республік, де панують олігархи та корумповані політичні еліти. Євромайдан, анексія Криму Росією та війна на Донбасі кардинально змінили ситуацію. Дивіться сюжет на каналі DW Українською:

 

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