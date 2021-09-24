Що Меркель зробила для України за 16 років при владі (відео)

Анґела Меркель 16 років очолювала уряд у Німеччині. Після виборів у Бундестаг 26 вересня та формування нової коаліції вона піде з посади канцлерки ФРН. Що вона зробила для України за час свого урядування?
Протягом перших двох канцлерських термінів Україна майже не з'являлася на порядку денному ФРН. Під час президентства Ющенка та Януковича у німецько-українських відносинах не було вагомих проривів. До 2014 року Україна для німецьких політиків та суспільства загалом була просто однією з пострадянських республік, де панують олігархи та корумповані політичні еліти. Євромайдан, анексія Криму Росією та війна на Донбасі кардинально змінили ситуацію. Дивіться сюжет на каналі DW Українською: