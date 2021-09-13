Російське питання. Олаф Шольц - спадкоємець Меркель чи Шредера?

Через 16 років після Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) канцлером Німеччини знову може стати соціал-демократ - Олаф Шольц (Olaf Scholz). Перед виборами до Бундестагу 26 вересня Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), за даними останніх опитувань, випереджає своїх нинішніх партнерів по коаліції - консервативний блок ХДС/ХСС - на два-п'ять відсоткових пункти.

"Червоні", як називають соціал-демократів у Німеччині, роками перебували на другому і третьому місцях. Шольц, віцеканцлер і міністр фінансів в чинному уряді Анґели Меркель (Angela Merkel), особистим високим рейтингом витягнув партію нагору. СДПН традиційно виступає за тісніші зв'язки з Росією, що має коріння в "східній політиці" (Ostpolitik) канцлера Віллі Брандта (Willy Brandt). Якою буде політика Шольца і його партії нині?

Молодий соціаліст із Гамбурга

Відповідь на це питання міститься у біографії 63-річного політика. Шольц виріс в Гамбурзі, де традиційно сильні позиції соціал-демократів. Там він отримав юридичну освіту і працював адвокатом. Партійна кар'єра почалася в 1980-ті, коли Шольц був заступником глави Jusos (Jungsozialisten, "Молоді соціалісти"), молодіжної організації СДПН.

Пізніше політик був депутатом Бундестагу, міністром в Гамбурзі, а на початку нульових став гравцем команди канцлера Шредера, обійнявши в 2002 році посаду генсека партії. У першому з чотирьох коаліційних урядів Меркель він був міністром праці, потім першим бургомістром Гамбурга і знову міністром, тепер уже - фінансів, в останньому кабінеті Меркель. Єдиною великою кар'єрною невдачею став програш Шольца на виборах глави партії в 2019 році.

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Весь цей час зовнішня політика не належала до його пріоритетів. Про Росію Шольц висловлювався рідко, публічної інформації про його зв'язки мало. Імовірно, перші контакти з Москвою могли бути у Шольца в 1980-х, коли він був заступником глави Jusos, а пізніше - заступником голови Міжнародної організації молодих соціалістів (IUSY). Обидві структури підтримували зв'язки з СРСР. Серед чималої частини молодих членів СДПН були популярні комуністичні ідеї, хоча Шольц вважався представником поміркованого крила.

Олаф Шольц і тодішній канцлер Німеччини Ґергард Шредер

Згодом у СДПН в Гамбурзі склалися міцні зв'язки з Росією і, зокрема, з містом-партнером Санкт-Петербургом. Це особливо проявилося в 1990-х, коли німці організовували туди гуманітарні поставки продовольства. Тоді одним з попередників Шольца на посаді бургомістра був соціал-демократ Геннінґ Фошерау (Henning Voscherau). У 2012 році він став головою ради директорів консорціуму South Stream Transport AG - спільного проєкту "Газпрому" і європейських компаній з будівництва газопроводу "Південний потік" в обхід України, який не було реалізовано.

Шольц в 90-тих очолював СДПН в одному з районів Гамбурга. Ставши бургомістром, Шольц контактував з політиками і бізнесменами з Санкт-Петербурга. У місті на Неві він бував неодноразово, в тому числі в 2016 році для участі в німецько-російському форумі "Петербурзький діалог", а рік потому - в заходах з нагоди 60-ї річниці партнерства міст. Тоді ж, влітку 2017-го, коли Гамбург приймав саміт G20, Шольц бачився з президентом Росії Володимиром Путіним.

Чи скасує Шольц санкції проти Росії

Під час нинішньої виборчої кампанії Шольц позиціонує себе як "спадкоємець" Меркель. Щодо Росії це справедливо, але багато що залежатиме від того, які партії увійдуть до коаліції, вважають експерти. "Якщо до коаліції увійдуть Зелені, а це дуже ймовірно, політика щодо Росії не зміниться", - каже Штефан Майстер (Stefan Meister), експерт Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP). Серед німецьких партій Зелені - найжорсткіші критики політики Кремля. Ймовірно, їх представник очолить німецьке МЗС. Навіть якщо у СДПН буде бажання пом'якшити тон щодо Москви, отримати на це згоду Зелених буде складно.

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Скасування санкцій проти Росії або визнання анексії Криму чекати не варто, а підтримка Берліном газопроводу "Північний потік-2" не зміниться, вважає Штефан Майстер. Сам Шольц в інтерв'ю DW перед виборами закликав до "нової східної політики" на рівні Євросоюзу і посилення ролі Організації безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). У виборчій програмі СДПН сказано, що партія, незважаючи на критику, робить ставку на діалог з Москвою і, зокрема, збирається домагатися пом'якшення візового режиму для молоді.

У відносинах Німеччини з Росією багато залежатиме від того, яким буде склад майбутнього уряду

Багато що у відносинах з Росією залежатиме і від того, наскільки сильні виявляться в СДПН ті, хто виступає за зближення з Москвою. Деякі впливові члени партії раніше висловлювалися за поступове скасування санкцій. Штефан Майстер зазначає, що ліве крило СДПН, в якому сильні пацифістські настрої, "досить сильне". За його словами, серед пересічних членів СДПН є запит на дружню політику щодо РФ. Професор університету в Інсбруку, експерт зі Східної Європі Ґергард Манґотт (Gerhardt Mangott) називає Шольца прихильником "помірної політики" щодо Росії.

"Шольц не піде з Путіним до сауни"

Нарешті, є і ще один канал зв'язку між Росією і СДПН - Ґергард Шредер. Як правило, колишні канцлери не втручаються в актуальні справи уряду. Але в разі Шредера, голови ради директорів "Роснефти", експерти не виключають таких спроб. "Шредер, безумовно, є лобістом російських інтересів в Німеччині, тому можна собі уявити, що він може спробувати використовувати свої контакти в СДПН для просування більш дружньої щодо РФ політики", - припускає Штефан Майстер.

Чоловіча дружба, як свого часу зі Шредером, між Путіним і Шольцем неможлива, упевнені експерти. "Олаф Шольц - точно не Ґергард Шредер, це інший тип політика, більш діловий, радше схожий на Меркель, - вважає Майстер. - Він не з тих, хто піде з Путіним у сауну".

Ґергард Манґотт зазначає, що між Шредером і Шольцем є схожість в економічній політиці, але не в стосунках з Росією. "Я думаю, Шольц не захоче зіпсувати свій імідж, якщо буде занадто орієнтуватися на Шредера, чия репутація в Німеччині сильно підмочена після того, як він став працювати на російські енергетичні компанії". І Манґотт, і Майстер впевнені, що, незважаючи на можливу перемогу Шольца, Москві рано ставити шампанське в холодильник.