 Олаф Шольц: Євросоюзу потрібна нова ″східна політика″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2021

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Олаф Шольц: Євросоюзу потрібна нова "східна політика"

Росії потрібно змиритися з подальшою інтеграцією Європи, вважає кандидат на пост канцлера ФРН від соціал-демократів. ЄС має чітко заявити про неприйнятність насильницького переділу кордонів, підкреслив він в інтерв'ю DW.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Кандидат на пост федерального канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав Євросоюз до розробки нової "східної політики". "Те, що нам потрібно, - це відродження ідеї КБСЄ (Конференції з безпеки і співробітництва в Європі. - Ред.) І ОБСЄ (Організації з безпеки і співпраці в Європі. - Ред.). Але цього разу - від імені Європейського Союзу", - сказав він в інтерв'ю DW у середу, 11 серпня.

"Я також виступаю за те, щоб Росія та інші країни змирилися з подальшою інтеграцією Європи. Ми не хочемо повернутися до політики 17, 18 і 19 століть, коли політику робили одна з одною великі держави - Росія, Німеччина, Франція, Англія. Натомість якщо ми хочемо забезпечити спільну безпеку в Європі, то тут точно йдеться про Європейський Союз і Росію", - вважає Шольц.

За його словами, Євросоюзу потрібно з усією чіткістю заявити, що він більше не потерпить насильницького переділу кордонів у Європі. "Росія порушила це, анексувавши Крим, що стало дуже і дуже великою проблемою. У нас також як і раніше проблеми через складну ситуацію на Сході України. Тому необхідно, щоб всі повернулися до верховенства права, а не до права сильнішого", - підкреслив кандидат на пост канцлера ФРН від СДПН в інтерв'ю DW.

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