Клімат, біженці, військові місії: чого очікувати від можливого наступника Меркель

У вересні 2021 року в Німеччині зміниться не тільки склад Бундестагу, але й голова уряду. Але проблеми міграції, боротьба зі зміною клімату й участь Бундесверу в міжнародних військових операціях, швидше за все, залишаться тими ключовими питаннями, з якими новому канцлеру та його кабінету доведеться зіштовхнутися після приходу до влади.

Використовуючи відкриті дані зі статистики поіменного голосування депутатів Бундестагу, DW з'ясувала, які ініціативи з цих питань підтримували за останні роки можливі наступники Меркель: кандидат від блоку ХДС/ХСС і нинішній прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Армін Лашет (Armin Laschet), кандидат соціал-демократів і нинішній міністр фінансів, віцеканцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) та співголова партії Зелених Анналєна Бербок (Annalena Baerbock).

Анґела Меркель: неоднозначне ставлення до міграції

Увесь світ став свідком того, як Меркель у 2015 році вирішила відкрити кордони Німеччини для сотень тисяч біженців, які застрягли в Угорщині. І все ж, позиція канцлерки щодо міграції та біженців далеко не однозначна.

Менше ніж у чверті випадків від загальної кількості голосувань з її участю керівниця уряду ФРН підтримувала законопроєкти на користь більш відкритої міграційної політики. Водночас правляча коаліція, яку очолює Меркель, відхилила заборону на депортацію сирійських біженців, якої домагалася партія Зелених у 2011 році, а в 2019 році підтримала ініціативу щодо визнання Алжиру, Марокко, Тунісу та Грузії безпечними країнами походження.

На думку експерта з питань емпіричних досліджень політики, професора університету в Бамберзі Ульріха Зіберера (Ulrich Sieberer), у подібних ситуаціях вирішальну роль відігравав політичний розрахунок.

Партії, що перебувають в опозиції, можуть виступити в парламенті з тією чи іншою ініціативою, проте їхні законопроєкти не мають шансів бути ухваленими без підтримки правлячої коаліції, пояснює експерт в інтерв'ю DW. Їхня мета - продемонструвати виборцю свою позицію та поставити уряд у невигідне становище, змушуючи його час від часу відхиляти популярні в суспільстві пропозиції, каже він.

Опозиція і правляча коаліція в Німеччині

З такою дилемою вже неодноразово стикалася Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН). Як партнеру ХДС/ХСС по правлячій коаліції цій партії нерідко доводиться вислуховувати звинувачення в тому, що вона голосує проти власних переконань.

Цілком імовірно, що саме в такій ситуації після виборів можуть опинитися й Зелені. Перебуваючи в опозиції, вони не раз виступали з вимогами, які правлячі партії вважали "надмірними". Наприклад, з вимогою прийняти в Німеччині ще більше прохачів притулку - так, у березні 2020 року ця політична сила висловилася за переселення до ФРН 5000 мешканців переповнених таборів для біженців у Греції.

Табір біженців Моріа в Греції після пожежі, вересень 2020 року

Однак ,якщо настрої німців не зміняться - а з огляду на опитування на даний момент партію Олафа Шольца, тобто соціал-демократів, на виборах готові підтримати лише трохи більше 20 відсотків виборців, - то Зелені цілком можуть увійти до нового уряду Німеччини разом з блоком ХДС/ХСС. І тоді їм доведеться пропонувати на обговорення парламенту тільки ті ініціативи, які зможуть отримати підтримку їхнього партнера по коаліції, впевнений професор Зіберер.

Позиція Лашета і Шольца з питання мігрантів

Даних про те, як голосували, коли йшлося про міграцію, Армін Лашет і Олаф Шольц, досить мало. Після пожежі в грецькому таборі для біженців Моріа в 2020 році Шольц публічно підтримав ідею прийняти в Німеччині більше біженців звідти. Під час же міграційної кризи в 2015 і 2016 роках він закликав посилити європейську співпрацю в цій сфері, прискорити процес розгляду прохань про надання притулку й депортацію тих, кому в наданні притулку було відмовлено, а також посилити контроль на кордонах ЄС.

Що стосується Арміна Лашета, то у відкритому доступі є тільки два результати його голосування в Бундестазі з питань міграції. Колишній міністр з питань інтеграції землі Північний Рейн - Вестфалія відомий як непохитний прихильник мультикультурного суспільства. У 2015 році він, незважаючи на критику, підтримав рішення Меркель прийняти біженців. Але після того як позиція Меркель з цього питання стала жорсткішою, погляди Лашета змінилися в тому ж напрямку.

Виборча підтримка місій Бундесверу за кордоном

Зараз німецькі солдати беруть участь у 12 збройних місіях в усьому світі. Уряд Німеччини ухвалює рішення щодо підтримки таких місій, проте схвалити такий крок повинен Бундестаг.

Перебуваючи в опозиції, партія Зелених підтримала лише кілька подібних операцій. Дотримуючись лінії партії, Анналєна Бербок завжди голосувала проти військової участі Німеччини в операції НАТО Sea Guardian, спрямованої на гарантування безпеки Середземноморського регіону, а також проти місій Бундесверу в Іраку та Сирії. Водночас Зелені були готові залучити Бундесвер до участі в операціях на півночі Африки та в Лівані.

Захист клімату - головна тема Зелених

Захист навколишнього середовища - ключова тема Зелених. За час роботи Бербок у Бундестазі її партія пропонувала цілу низку законопроєктів у цій сфері, наприклад, про повну заборону фрекінгу або про відмову від бурого вугілля до 2022 року. При цьому чимало з подібних ініціатив з причин, які пояснив вище професор Ульріх Зіберер, від самого початку не мали шансу на успіх.

Питання захисту клімату майбутньому уряду Німеччини не уникнути. На фото: наслідки катастрофічної повені в долині річки Ар, липень 2021 року

Привертає до себе увагу той факт, що послідовне відхилення ініціатив опозиції щодо захисту клімату негативно відбилося на статистиці голосування Меркель у цій царині. І все ж: більше половини подібних законопроєктів канцлерка та її правляча коаліція підтримали. Як приклад тут можна згадати і про узгодження програми уряду щодо захисту клімату до 2030 року, і підвищення ПДВ на авіаквитки. З іншого боку, Меркель і її партія у 2012 році проголосували за скасування державних субсидій на установку сонячних батарей.

Що стосується Арміна Лашета і Олафа Шольца, то даних про те, як вони голосували в Бундестазі щодо законопроєктів, пов'язаних із захистом клімату, відносно мало.

Відомо, що Лашет не підтримав низку законопроєктів, спрямованих на захист тварин і клімату. При цьому, виступаючи публічно, політик, як правило, уникає категоричних висловлювань на подібні теми. У землі Північний Рейн - Вестфалія, уряд якої він очолює, видобуток вугілля, як і раніше, відіграє важливу роль. Тому щоразу, коли йдеться про захист клімату, Лашет вказує на важливість промисловості та економічних аспектів.

Зелені й правляча коаліція

Законопроєкти, пов'язані з розширенням співпраці Німеччини з іншими країнами-членами ЄС, як правило, виносяться на обговорення партіями з правлячої коаліції та завдяки цьому отримують підтримку більшості депутатів.

Зелені розробляють мало ініціатив у цій сфері, але підтримують блок ХДС/ХСС і СДПН. Так було, зокрема, зі законопроєктами про надання фінансової допомоги Греції, про початок переговорів з Албанією про асоціацію з ЄС, а також про пакет допомоги членам Євросоюзу, котрі особливо постраждали від пандемії коронавірусної хвороби.

З точки зору Ульріха Зіберера, така стратегія Зелених може свідчити про те, що партія вже почала готуватися до можливої ​​участі у правлячій коаліції. "Не можна ж постійно виступати проти тих, разом з ким ти в майбутньому збираєшся перебувати у владі", - підсумовує він.