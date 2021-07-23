Клімат, біженці, військові місії: чого очікувати від можливого наступника Меркель

Армін Лашет, Олаф Шольц і Анналєна Бербок - один з цих політиків, імовірно, змінить Анґелу Меркель на посаді канцлера ФРН. DW проаналізувала, які позиції з ключових питань вони досі відстоювали в Бундестазі.
Кандидати на посаду канцлера ФРН: Олаф Шольц (СДПН), Армін Лашет (ХДС/ХСС), Анналєна Бербок (Зелені)
У вересні 2021 року в Німеччині зміниться не тільки склад Бундестагу, але й голова уряду. Але проблеми міграції, боротьба зі зміною клімату й участь Бундесверу в міжнародних військових операціях, швидше за все, залишаться тими ключовими питаннями, з якими новому канцлеру та його кабінету доведеться зіштовхнутися після приходу до влади.
Використовуючи відкриті дані зі статистики поіменного голосування депутатів Бундестагу, DW з'ясувала, які ініціативи з цих питань підтримували за останні роки можливі наступники Меркель: кандидат від блоку ХДС/ХСС і нинішній прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Армін Лашет (Armin Laschet), кандидат соціал-демократів і нинішній міністр фінансів, віцеканцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) та співголова партії Зелених Анналєна Бербок (Annalena Baerbock).
Увесь світ став свідком того, як Меркель у 2015 році вирішила відкрити кордони Німеччини для сотень тисяч біженців, які застрягли в Угорщині. І все ж, позиція канцлерки щодо міграції та біженців далеко не однозначна.
Менше ніж у чверті випадків від загальної кількості голосувань з її участю керівниця уряду ФРН підтримувала законопроєкти на користь більш відкритої міграційної політики. Водночас правляча коаліція, яку очолює Меркель, відхилила заборону на депортацію сирійських біженців, якої домагалася партія Зелених у 2011 році, а в 2019 році підтримала ініціативу щодо визнання Алжиру, Марокко, Тунісу та Грузії безпечними країнами походження.
На думку експерта з питань емпіричних досліджень політики, професора університету в Бамберзі Ульріха Зіберера (Ulrich Sieberer), у подібних ситуаціях вирішальну роль відігравав політичний розрахунок.
Партії, що перебувають в опозиції, можуть виступити в парламенті з тією чи іншою ініціативою, проте їхні законопроєкти не мають шансів бути ухваленими без підтримки правлячої коаліції, пояснює експерт в інтерв'ю DW. Їхня мета - продемонструвати виборцю свою позицію та поставити уряд у невигідне становище, змушуючи його час від часу відхиляти популярні в суспільстві пропозиції, каже він.
З такою дилемою вже неодноразово стикалася Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН). Як партнеру ХДС/ХСС по правлячій коаліції цій партії нерідко доводиться вислуховувати звинувачення в тому, що вона голосує проти власних переконань.
Цілком імовірно, що саме в такій ситуації після виборів можуть опинитися й Зелені. Перебуваючи в опозиції, вони не раз виступали з вимогами, які правлячі партії вважали "надмірними". Наприклад, з вимогою прийняти в Німеччині ще більше прохачів притулку - так, у березні 2020 року ця політична сила висловилася за переселення до ФРН 5000 мешканців переповнених таборів для біженців у Греції.
Однак ,якщо настрої німців не зміняться - а з огляду на опитування на даний момент партію Олафа Шольца, тобто соціал-демократів, на виборах готові підтримати лише трохи більше 20 відсотків виборців, - то Зелені цілком можуть увійти до нового уряду Німеччини разом з блоком ХДС/ХСС. І тоді їм доведеться пропонувати на обговорення парламенту тільки ті ініціативи, які зможуть отримати підтримку їхнього партнера по коаліції, впевнений професор Зіберер.
Даних про те, як голосували, коли йшлося про міграцію, Армін Лашет і Олаф Шольц, досить мало. Після пожежі в грецькому таборі для біженців Моріа в 2020 році Шольц публічно підтримав ідею прийняти в Німеччині більше біженців звідти. Під час же міграційної кризи в 2015 і 2016 роках він закликав посилити європейську співпрацю в цій сфері, прискорити процес розгляду прохань про надання притулку й депортацію тих, кому в наданні притулку було відмовлено, а також посилити контроль на кордонах ЄС.
Що стосується Арміна Лашета, то у відкритому доступі є тільки два результати його голосування в Бундестазі з питань міграції. Колишній міністр з питань інтеграції землі Північний Рейн - Вестфалія відомий як непохитний прихильник мультикультурного суспільства. У 2015 році він, незважаючи на критику, підтримав рішення Меркель прийняти біженців. Але після того як позиція Меркель з цього питання стала жорсткішою, погляди Лашета змінилися в тому ж напрямку.
Зараз німецькі солдати беруть участь у 12 збройних місіях в усьому світі. Уряд Німеччини ухвалює рішення щодо підтримки таких місій, проте схвалити такий крок повинен Бундестаг.
Перебуваючи в опозиції, партія Зелених підтримала лише кілька подібних операцій. Дотримуючись лінії партії, Анналєна Бербок завжди голосувала проти військової участі Німеччини в операції НАТО Sea Guardian, спрямованої на гарантування безпеки Середземноморського регіону, а також проти місій Бундесверу в Іраку та Сирії. Водночас Зелені були готові залучити Бундесвер до участі в операціях на півночі Африки та в Лівані.
Захист навколишнього середовища - ключова тема Зелених. За час роботи Бербок у Бундестазі її партія пропонувала цілу низку законопроєктів у цій сфері, наприклад, про повну заборону фрекінгу або про відмову від бурого вугілля до 2022 року. При цьому чимало з подібних ініціатив з причин, які пояснив вище професор Ульріх Зіберер, від самого початку не мали шансу на успіх.
Питання захисту клімату майбутньому уряду Німеччини не уникнути. На фото: наслідки катастрофічної повені в долині річки Ар, липень 2021 року
Привертає до себе увагу той факт, що послідовне відхилення ініціатив опозиції щодо захисту клімату негативно відбилося на статистиці голосування Меркель у цій царині. І все ж: більше половини подібних законопроєктів канцлерка та її правляча коаліція підтримали. Як приклад тут можна згадати і про узгодження програми уряду щодо захисту клімату до 2030 року, і підвищення ПДВ на авіаквитки. З іншого боку, Меркель і її партія у 2012 році проголосували за скасування державних субсидій на установку сонячних батарей.
Що стосується Арміна Лашета і Олафа Шольца, то даних про те, як вони голосували в Бундестазі щодо законопроєктів, пов'язаних із захистом клімату, відносно мало.
Відомо, що Лашет не підтримав низку законопроєктів, спрямованих на захист тварин і клімату. При цьому, виступаючи публічно, політик, як правило, уникає категоричних висловлювань на подібні теми. У землі Північний Рейн - Вестфалія, уряд якої він очолює, видобуток вугілля, як і раніше, відіграє важливу роль. Тому щоразу, коли йдеться про захист клімату, Лашет вказує на важливість промисловості та економічних аспектів.
Законопроєкти, пов'язані з розширенням співпраці Німеччини з іншими країнами-членами ЄС, як правило, виносяться на обговорення партіями з правлячої коаліції та завдяки цьому отримують підтримку більшості депутатів.
Зелені розробляють мало ініціатив у цій сфері, але підтримують блок ХДС/ХСС і СДПН. Так було, зокрема, зі законопроєктами про надання фінансової допомоги Греції, про початок переговорів з Албанією про асоціацію з ЄС, а також про пакет допомоги членам Євросоюзу, котрі особливо постраждали від пандемії коронавірусної хвороби.
З точки зору Ульріха Зіберера, така стратегія Зелених може свідчити про те, що партія вже почала готуватися до можливої участі у правлячій коаліції. "Не можна ж постійно виступати проти тих, разом з ким ти в майбутньому збираєшся перебувати у владі", - підсумовує він.