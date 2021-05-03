Кандидат у канцлери від СДПН Олаф Шольц: робот з емоціями?

Делегати віртуального з'їзду Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у неділю, 9 травня, прийняли передвиборну програму і офіційно затвердили своїм кандидатом у канцлери на виборах, що відбудуться у вересні, міністра фінансів і віце-канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). Кадрове рішення - чиста формальність. На цю роль його номінували ще в серпні 2020 року співголови СДПН Саскія Ескен (Saskia Esken) і Норберт Вальтер-Борйанс (Norbert Walter-Borjans).

Тоді це стало справжньою сенсацією. По-перше, ніхто не очікував, що соціал-демократи визначаться так рано - за 13 місяців до виборів. Кандидат у канцлери - особа, на яку спрямована підвищена та пильна увага. Тут кожне слово на вагу золота, а кожна помилка може стати фатальною.

А, по-друге, несподіваною ця номінація стала ще й тому, що всього за пару місяців до цього дует Ескен/Вальтер-Борйанс і Олаф Шольц вели жорстку конкурентну боротьбу за головування в СДПН і виступали з дуже різними політичними програмами. Шольц належить, скоріше, до консервативного крила партії, а Ескен і Вальтер-Борйанс відверто ліві.

Іванець-киванець соціал-демократів: обтрусився й пішов далі

"Ми знайшли спосіб взаємодіяти дуже тісно і дуже гармонійно, - прокоментував Шольц рішення партійних лідерів. - Власне, ми почали тісно взаємодіяти відразу після їхнього обрання, так що в якийсь момент я відчув, що вони висунуть саме мене".

Ніхто не очікував, що Норберт Вальтер-Борйанс (ліворуч) та Саскія Ескен висунуть кандидатом у канцлери Олафа Шольца (в центрі)

У цьому весь Шольц. Він як іванець-киванець: невдачі та поразки йому байдужі. Встав, обтрусився і пішов далі вперед, ні краплі не сумніваючись у своїх здібностях. За кілька десятиліть у політиці він пережив уже багато криз, з якими, як правило, досить успішно справлявся. І ніщо не може вивести його з себе або збити з обраного шляху.

З "базуки" по коронавірусу

Властива Шольцу незворушність виявилася дуже корисною рисою характеру в умовах пандемії коронавірусу. Вже на самому початку кризи він став виступати в ролі головного керманича. Саме на нього - міністра фінансів - була покладена відповідальність за мільярди субсидій і кредитів, покликаних допомогти економіці й населенню витримати випробування.

Олаф Шольц та його "базука" - програма фінансової допомоги постраждалим від пандемії коронавірусу

Навесні 2020 року він порівняв державну програму допомоги з "базукою". Мовляв, ми за ціною не постоїмо, щоб вжити необхідних заходів у кризовій ситуації. "Ми використовуємо всі наявні в нашому розпорядженні засоби й економічні можливості, щоб пережити цей важкий час і вийти зі складної ситуації", - пообіцяв тоді Шольц.

Хай яким великим стане державний борг, Німеччина впорається з пандемією з погляду фінансів, запевняє вже більше року 62-річний політик. Німцям такий підхід подобається. Впродовж тривалого часу рейтинг Шольца залишався на стабільно високому рівні. В умовах кризи в суспільстві більшим є попит на прагматизм, ніж на харизматичність. Харизматичним Шольца не назвеш. Вийти з себе, проявити емоційність - це не його. Навіть у моменти найбільшої радості він зберігає незворушність англійського мажордома.

Чого очікувати Кремлю від Олафа Шольца?

Що стосується Росії, то Шольц дотримується стриманої, але досить жорсткої лінії щодо російського керівництва - принаймні в порівнянні зі своїми колегами по партії: СДПН традиційно схильна до курсу на зближення з Росією, закладеному ще в роки "холодної війни".

Читайте також: Після Меркель: кандидати в канцлери та їхнє ставлення до України, РФ і Білорусі

А от Шольц досить різко критикував керівництво в Москві за анексію Криму й агресію на сході України та в Азовському морі, а також за тиск всередині країни на громадянське суспільство і дискримінацію сексуальних меншин. Цілком однозначно Шольц висловлювався і про отруєння Навального в серпні 2020 року. "Шокує те, що борця за демократію збиралися змусити замовкнути", - заявив тоді віцеканцлер ФРН.

Людина з чарівністю робота

Були часи, коли за брак емоційності його жартома називали "Шольцоматом". Таке прізвисько йому дав тижневик Die Zeit ще в 2003 році, коли Шольц був генеральним секретарем СДПН і, виголошуючи промови, справляв враження механічного пристрою. А коли йому ставили запитання, відповідав на них майже виключно технократичними формулюваннями і постійно їх повторював.

Тоді йшлося про розпочаті соціал-демократичним канцлером Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder) болісні та суперечливі реформи ринку праці. Реформам чинили опір, зокрема й у самій СДПН, втілювалися вони важко. Шольц же, за його власним визнанням, відчував себе зобов'язаним бути "абсолютно лояльним" канцлеру й голові СДПН, вважав себе "солдатом партії". Зусилля генсека виявилися марними. Реформи хоч і були проведені, але допомогти Шредеру втриматися на посаді канцлера Шольцу не вдалося. На чергових виборах влада перейшла до рук консерваторів. А Шольц, хоч і позбувся карикатурного іміджу, але громадськість на якийсь час утратила до нього будь-який інтерес, вважаючи його нудним і позбавленим почуття гумору бюрократом.

Безшумна кар'єра в партії

Можна сказати, це парадокс, що Олаф Шольц зміг досягти таких висот у СДПН. Замкнений, неусміхнений прагматик з Гамбурга, який ніколи не говорить нічого зайвого, не був улюбленцем партії.

Читайте також: Як Німеччину хочуть захищати німецькі Зелені - зокрема і від Росії

Коли на з'їздах він балотувався на посади в керівних органах СДПН, то отримував, як правило, найскромніші результати при голосуванні. І тим не менше, крок за кроком Шольц піднімався сходинками партійної кар'єри - безшумно, але ефективно. Був генсеком СДПН, сенатором з питань внутрішніх справ, а потім і бургомістром Гамбурга. Згодом переїхав до Берліна, став спочатку міністром праці у федеральному уряді, а тепер очолює мінфін і є віцеканцлером Німеччини.

І політику потрібні якості шоумена

Олаф Шольц досить пізно зрозумів, що і в політиці важливий елемент шоу - треба вміти подати себе і свої ідеї. І коли восени 2019 року кандидати на посаду голови СДПН колесили містами й селами Німеччини, його було не впізнати. Він був сповнений емоцій, був ввічливим, доброзичливим, але і завжди впевненим у собі.

Кандидати в канцлери ФРН: консерватор Армін Лашет, представниця Зелених Анналена Бербок та соціал-демократ Олаф Шольц

Так Шольц виглядає і зараз, ставши кандидатом СДПН в канцлери. Він освоїв формати соціальних мереж, щоб достукатися до молоді, став ще розкутішим і - нечувано! - іноді навіть виступає в ток-шоу хоч і в піджаку, але без краватки. При цьому Шольц не залишає сумнівів у тому, що в порівнянні з кандидатами інших партій вважає себе найкращим претендентом на посаду канцлера Німеччини.

Час покаже, чи вистачить йому сил завоювати відомство федерального канцлера. За час, що минув після його номінації, Шольцу ще не вдалося стабільно підвищити рейтинг партії. На минулих виборах у 2017 році соціал-демократи отримали 20,5 відсотка голосів, що стало найгіршим їхнім результатом за всю повоєнну історію Німеччини. Після цього рейтинг СДПН продовжував знижуватися, й останні пару років він коливається на рівні 14-17 відсотків. Але Шольц не журиться. "Той, хто хоче, щоб канцлером став я, повинен голосувати за СДПН", - розважливо констатує він.