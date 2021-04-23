Німецькі соціал-демократи визначилися з кандидатом у канцлери ФРН

Делегати віртуального партійного з'їзду Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) затвердили чинного міністра фінансів Олафа Шольца (Olaf Scholz) кандидатом у канцлери від цієї політичної сили на цьогорічних виборах у Бундестаг. Відповідне рішення було ухвалено у неділю, 9 травня.

За Шольца свої голоси віддали 513 делегатів. При цьому 20 голосів було віддано проти, а ще 12 осіб утрималися. Таким чином Шольц отримав від однопартійців 96,2 відсотка підтримки.

Керівництво партії запропонувало висунути Шольца на посаду канцлера Німеччини ще у серпні минулого року.

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Шольц впевнений у своїх шансах

Сам кандидат у канцлери під час віртуального з'їзду знову заявив про впевненість у своєму успіху. "Я можу це, - наполіг він, виступаючи перед делегатами СДПН. - Я можу використати свій досвід, мою силу та мої ідеї. Як глава уряду Гамбургу. Як міністр. Як віцеканцлер".

У своїй промові він також розкритикував головних конкурентів соціал-демократів у боротьбі за перемогу на виборах: консервативний блок ХДС/ХСС та Зелених. Перші, за його словами, є "ризиком для добробуту та робочих місць", а другим, як натякнув Шольц, бракує політики, що спирається на практичний досвід.

СДПН значно відстає від цих двох політичних сил за рівнем підтримки електорату. Так, за даними "Політичного барометра" від телеканалу ZDF, якби вибори відбулися цієї неділі, ХДС/ХСС отримали б 25 відсотків голосів виборців, а "Зелені" - 26 відсотків. В СДПН - лише 14 відсотків.