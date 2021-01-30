В уряді ФРН пообіцяли бюджетну підтримку виробникам вакцин

Міністр фінансів ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв бюджетну підтримку фармакологічним фірмам, які розпочнуть виробництво вакцин від коронавірусу. Про це Шольц заявив в інтерв'ю виданню Redaktionsnetzwerk Deutschland, опублікованому в суботу, 6 лютого.

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"Я звертаюся до компаній з питанням, чи можемо ми за допомогою бюджетних коштів полегшити ухвалення бізнес-рішень", - заявив Шольц. За словами німецького урядовця, деякі компанії не розширюють виробничі потужності, оскільки не знають, як довго ті будуть необхідні. Тому, якщо у фармкомпаній є побоювання щодо фінансової доцільності виробництва вакцин, вони мають про це повідомити, закликав далі Шольц, наголосивши, що гроші не повинні стати перешкодою для швидкого отримання необхідної кількості вакцин від коронавірусу.

Також німецький міністр критично висловився щодо обсягів вакцин від коронавірусу, які були закуплені Євросоюзом. "Можна було замовити більше вакцин і це слід було зробити. Але ми не маємо довго на цьому затримуватися, а повинні зробити усе, щоб зараз вироблялося більше вакцин - щоб швидко вакцинуватися", - наголосив Шольц.

Нагадаємо, нині в Німеччині допущено до застосування - так само як і в ЄС - вакцини від коронавірусу, розроблені компаніями BioNTech/Pfizer і Moderna, а також препарат, розроблений компанією AstraZeneca.

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