Вибори в Німеччині: кандидатка від Зелених найчастіше фігурувала у фейках

Співголова німецької опозиційної партії "Союз-90 / Зелені", кандидатка в канцлери ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) найчастіше - в порівнянні з двома іншими основними суперниками в передвиборних перегонах - ставала об'єктом кампанії дезінформації в соціальних мережах і засобах масової інформації. Про це йдеться в дослідженні міжнародної громадської організації Avaaz, оприлюдненому в понеділок, 6 вересня.

За її даними, стосовно Бербок був зроблений 71 відсоток помилкових або оманливих заяв з числа проаналізованих авторами звіту. У випадку з кандидатом на посаду канцлера Німеччини від блоку Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) Арміном Лашетом (Armin Laschet) цей показник становив 29 відсотків. Стосовно кандидата від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Олафа Шольца (Olaf Scholz) таких висловлювань дослідники в проаналізованих ними матеріалах не виявили.

Об'єктами кампанії дезінформації стали 30 німецьких політиків

Перевірку фактів здійснювали, зокрема, співробітники центру журналістських розслідувань Correctiv, а також інформагентств dpa і AFP. Вони вивчили приблизно 800 прикладів дезінформації з січня по кінець серпня, при цьому 85 з них були спрямовані адресно проти 30 німецьких політиків.

У 25 відсотків випадків об'єктом дезінформації ставала Анналена Бербок. Другу сходинку посіла канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) з 13 відсотками. Армін Лашет і глава партії Християнсько-соціальний союз (ХСС), прем'єр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) розділили третю: у них - по 10 відсотків. Експерт Соціал-демократичної партії Німеччини з питань охорони здоров'я, колишній епідеміолог і консультант уряду Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) був об'єктом дезінформації в 9 відсотках випадків.

Телебачення і традиційні ЗМІ сприяли поширенню фейків

Навіть якщо джерела фейків часто перебували в соцмережах, телебачення та інші традиційні ЗМІ "значною мірою сприяли" поширенню неправдивої інформації, відзначили в Avaaz, пославшись на онлайн-опитування соціологічного інституту YouGov за участі 2000 осіб.