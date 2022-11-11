Німці зможуть голосувати на європейських виборах з 16 років
Олег Соколенко
49 хв. тому
Наступний склад Європарламенту зможуть обирати 16-ти та 17-річні громадяни Німеччини. Тих, хто має право голосу на загальноєвропейських виборах, у країні побільшає на понад два відсотки.
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Громадянам Німеччини дозволили голосувати на загальноєвропейських виборах з 16 років. Відповідний законопроєкт схвалив 10 листопада німецький парламент - Бундестаг.
Раніше віковий поріг у країні для участі в загальноєвропейських виборах становив 18 років. Автори ініціативи мотивували, зокрема, тим, що на молодь людей особливо сильно впливають наслідки деяких політичних рішень, наприклад у сфері соціального забезпечення або боротьби з глобальною зміною клімату.
За оцінками ініціаторів змін, тепер тих, хто матиме право голосу на європейських виборах, у ФРН стане на 2,3 відсотка більше.
У травні цього року Європарламент ухвалив резолюцію, яка рекомендує знизити віковий ценз для участі у виборах до 16 років. Низка країн Європейського Союзу уже це зробили. Наприклад, в Австрії та на Мальті вже можна голосувати з 16 років, а в Греції - з 17.
У Німеччині вже кілька років триває дискусія щодо зниження вікового порогу до 16 років і на національних виборах. За даними дослідження Shell, у 2019 році інтерес до політики виявляла близько третини німецької молоді, що було досить високим показником порівняно з попередніми роками.