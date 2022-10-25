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Слова "smash","bodenlos" і "macher" на екрані смартфону
Слова "smash","bodenlos" і "macher" стали найбільш популярними у молоді Німеччини в 2022 році.Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance
СуспільствоНімеччина

Молодіжним словом року у Німеччині обрали "smash"

Артем Іванов | Степан Смишляєв
2 год. тому

У Німеччині обрали молодіжне слово року - "smash". Його можна перекласти як "клас", "вогонь", "бомба", тобто дуже круто. Дієслово "smashen" вживають із сексуальним підтекстом - для вираження зацікавленості.

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Жителі Німеччини віком від 10 до 20 років обрали своє "слово року": "smash" або його дієслівну форму - "smashen", повідомили у вівторок, 25 жовтня, видавці словника німецької мови Langenscheidt.

"Smash" можна перекласти як "круто", "клас", "очманіти", "вогонь", "бомба", тобто - дуже добре, чудово. Похідне дієслово "smashen" найчастіше вживається із сексуальним підтекстом для висловлення зацікавленості у іншій людині. "Jemanden smashen" означає "хотіти з кимось піти на побачення", "хотіти з кимось зайнятися сексом". Походить з англійської мови.

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Друге місце зайняло слово "bodenlos": дослівно перекладається як "бездонний", але молодими німцями використовується в значенні "дно", "кінець", "гірше нікуди", "нижче плінтуса", тобто в тих випадках, коли щось зроблено на рідкість погано. Можна використовувати і щодо людини, яка зробила щось недостойне, погане.

Словом "Macher", що посіло третє місце, можна назвати людину, яка швидко і без особливих роздумів зробила вчинок, прийшла на допомогу, прийняла рішення. Загалом - людину справи. Причому "macher" зовсім не обов'язково є таким на постійній основі, бути названою "людиною справи" можна за якийсь конкретний вчинок.

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Молодіжне слово року: що це?

Щороку восени видавці словника Langenscheidt проводять конкурс, у результаті якого у Німеччині обирають "молодіжне слово року". Варіанти пропонують тінейджери. Потім зі списку, складеного на основі їхніх пропозицій, шляхом онлайн-голосування в кілька етапів вони самі визначають спочатку три слова-фаворити, а потім - переможця.

У 2021 році перемогу здобуло інше запозичене з англійської мови слово - "сringe", яке набуло поширення і в Україні. Воно вживається у значеннях "лажа", "дурня", "сором" в ситуаціях, коли соромно за інших, наприклад, якщо дорослі запозичують мову підлітків, щоб виглядати "крутіше", але помиляються з контекстом.

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