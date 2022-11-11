Обмін полоненими: Україна повернула ще 45 військових ЗСУ

У рамках чергового обміну полоненими з Росією в Україну повернулися 45 військовослужбовців Збройних сил. Також Києву передали тіла двох загиблих військових.

1 год. тому 1 год. тому

1 год. тому 1 год. тому

В Україну з російського полону повернулися ще 45 військовослужбовців Збройних сил України, повідомляє у п'ятницю, 11 листопада, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед них солдати та сержанти, які захищали Україну у війні, розв'язаній Росією.

Також Україні передали тіла двох загиблих військових.

Про попередній обмін повідомлялося 3 листопада. Тоді вдалося звільнити 107 українських військових, зокрема захисників "Азовсталі" та пораненого внаслідок теракту в окупованій Оленівці. 29 жовтня з російського полону повернули 52 українців.

Україна з початку війни повернула понад тисячу людей

27 жовтня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулося 28 обмінів, завдяки чому Україна повернула 978 полонених. Враховуючи останні дані, з полону повернулися вже щонайменше 1182 людини.

Наймасштабніший з початку війни обмін полоненими між РФ та Україною відбувся 21 вересня, коли звільнили 215 військових, зокрема оборонців Маріуполя та бійців полку "Азов". Дві сотні з них обміняли на кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

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