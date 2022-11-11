Обмін полоненими: Україна повернула ще 45 військових ЗСУ

Також Україні передали тіла двох загиблих військових.
Про попередній обмін повідомлялося 3 листопада. Тоді вдалося звільнити 107 українських військових, зокрема захисників "Азовсталі" та пораненого внаслідок теракту в окупованій Оленівці. 29 жовтня з російського полону повернули 52 українців.
Україна з початку війни повернула понад тисячу людей
27 жовтня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулося 28 обмінів, завдяки чому Україна повернула 978 полонених. Враховуючи останні дані, з полону повернулися вже щонайменше 1182 людини.
Наймасштабніший з початку війни обмін полоненими між РФ та Україною відбувся 21 вересня, коли звільнили 215 військових, зокрема оборонців Маріуполя та бійців полку "Азов". Дві сотні з них обміняли на кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.