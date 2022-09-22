Україна обміняла 200 полонених на Медведчука

З російського полону вдалося повернути 215 полонених, серед них - 188 оборонців "Азовсталі", зокрема бійці полку "Азов". Натомість Україна віддала РФ Віктора Медведчука та 55 російських полонених.

Україна повернула з російського полону 215 громадян. Як повідомив у ніч на четвер, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський, 200 полонених обміняли на кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

"Віддати Медведчука за справжніх воїнів - не шкода. Він пройшов усі слідчі дії, які передбачені законодавством. Україна отримала від нього все, що необхідно для встановлення правди в межах кримінальних проваджень", - сказав Зеленський у відеозверненні.

Крім них, вдалося повернути ще п'ятьох командирів полку "Азов" в обмін на 55 російських полонених. За словами Зеленського, за них "довелося поборотися найбільше, найдовше, найскладніше", а обміняли їх на тих, хто "воював проти України, а також зрадив її".

Понад 200 звільнених українських військових

Із 215 осіб повернули 188 оборонців "Азовсталі" та Маріуполя, зокрема 108 бійців полку "Азов", а також восьмеро поранених під час теракту в Оленівці.

Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, загалом серед звільнених - військовослужбовці Національної гвардії, Збройних сил України, Військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, працівники Служби безпеки України, Державної митної служби та Державної служби транспорту, а також двоє цивільних.

На сайті штабу оприлюднений повний список звільнених . Серед них - 124 офіцери та 89 рядових і сержантів. Зокрема, герої України командувач Першого окремого батальйону морської піхоти Євгеній Бова, командир Окремого загону спеціального призначення "Азов" Денис Прокопенко (Редис), командир роти "Азов" Лев Пашко.

Також на волі - виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волин"), заступник командира полку "Азов" по роботі з особовим складом Святослав Паламар, командир 12-ї бригади оперативного призначення ім. Дмитра Вишневецького Денис Шлег, командир комендантської роти, який безпосередньо здійснював командування обороною "Азовсталі" Олег Хоменко, старший солдат, фото та відео якого з "Азовсталі" облетіли весь світ Дмитро Козацький.

Крім того, додому повернулася парамедик-доброволиця Нацгвардії Катерина Поліщук ("Пташка") та військова лікарка, капітанша медичної служби Мар'яна Мамонова, яка перебуває на останніх місяцях вагітності.

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Командири "Азова" будуть під захистом Ердогана

Майже всі звільнені - вже в Україні. Водночас п'ять командирів "Азова" перебувають у Туреччині згідно з домовленостями, досягнутими раніше з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, під його особистими гарантіями захисту. Йдеться про Волинського, Паламара, Прокопенка, Хоменка та Шлегу.

"Україна домовилася з Туреччиною - я говорив про це з президентом Ердоганом, - що п'ятеро наших командирів, яких звільняють з полону, перебуватимуть у повній безпеці, у комфортних умовах і під особистою протекцією президента Туреччини. На час до кінця війни", - повідомив Зеленський. Водночас він пообіцяв забезпечити їм можливість побачитися з родинам.

Зеленський зазначив, що нині в Туреччині вони в безпеці, а наступний

крок - це їхнє повернення на батьківщину.

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З полону звільнили 10 іноземних добровольців

Крім того, на прохання міжнародних партнерів Україна домоглася звільнення десяти іноземців - добровольців. Йдеться про п'ятьох громадян Великобританії, двох громадян США, а також громадян Марокко, Швеції та Хорватії. Троє з них - британці Шон Піннер, Ейден Аслін та марокканець Саадун Брагім - були засуджені до смерті в самопроголошеній "ДНР".

Звільнені з полону РФ іноземні доброволці прибули в Саудівську Аравію Фото: Saudi Press Agency/Handout/REUTERS

Визволених іноземців 21 вересня доправили в Саудівську Аравію, яка стала посередником в процесі обміну. "Свого часу ми обговорювали це з Борисом Джонсоном (колишній прем'єр Великобританії. - Ред.) - він звертався по сприяння", - розповів Зеленський.

США вже подякували президентові та уряду України за внесення американських громадян Олександра Дрюке та Енді Г'юна до списку обміну полоненими, а спадкоємця і уряд Саудівської Аравії - за сприяння цьому обміну. "Ми з нетерпінням чекаємо, коли наші громадяни возз'єднаються зі своїми сім'ями", - написав у Twitter радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

