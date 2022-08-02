В Росії "Азов" визнали терористичною організацією

Верховний суд Російської Федерації у вівторок, 2 серпня, визнав український полк "Азов" "терористичною організацією" та заборонив його діяльність на території Росії, повідомляє видання "Медуза".

Зачитуючи вирок, суддя наголосив, що це рішення підлягає виконанню негайно, не чекаючи набрання чинності, пишуть пропагандистські "Риа Новости".

Організація "терористичної діяльності" карається в Росії довічним ув'язненням, а участь в ній - позбавленням волі на строк від 10 до 20 років.

В травні декілька сотень українських захисників Маріуполя, які були оточені росіянами на металургійному заводі "Азовсталь", вийшли з нього. Формат "евакуації" передбачав встановлення режиму тиші та здачу українських військових у полон із подальшим обміном під гарантії Організації Об'єднаних націй (ООН) і Міжнародного комітету червоного хреста. Значну частину оборонців "Азовсталі" становили бійці полку "Азов".

29 червня відбувся перший з запланованих обмінів військовополонених, у результаті якого в Україну повернули 144 військових. Серед них було 95 оборонців "Азовсталі", включно з 43 військовослужбовцями полку "Азов".

29 липня 53 українських військовополонених, включно з захисниками "Азовсталі", загинули внаслідок вибуху в колонії в окупованій Оленівці Донецької області. Україна звернулася до ООН та Червоного Хреста через порушення РФ домовленостей щодо оборонців "Азовсталі", яких там утримували. Домовленості передбачали, що їм збережуть життя та згодом обміняють.