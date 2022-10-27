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Під час обміну полоненими 21 вересня
Під час обміну полоненими 21 вересня Фото: Ukrainian Security service/AA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Обміни полоненими: Україна з 24 лютого повернула 978 людей

Олександр Куницький
22 хв. тому

У рамках обмінів полоненими з РФ Україні від початку повномасштабного вторгнення вдалося звільнити 978 людей, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулося 28 обмінів полоненими, завдяки чому Україна повернула 978 людей. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у четвер, 27 жовтня.

"Перемовини щодо звільнення та обміни наших військовополонених постійно тривають. З початку повномасштабного вторгнення вже здійснено 28 обмінів та звільнено 978 осіб (серед них 99 цивільних)", - написала вона у Facebook.

Звільнені з полону українські військові проходять лікування та реабілітацію у державних медичних закладах та безкоштовно отримують необхідні медичні послуги, зазначила Маляр.

Заступниця міністра закликала родичів полонених і зниклих безвісти довіряти інформації про близьких лише державним уповноваженим інституціям - Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. При цьому вона наголосила, що оприлюднення у соціальних мережах персональних даних військовополонених та безвісти зниклих може зашкодити їхній безпеці та ускладнити процес перемовин щодо обміну. 

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"Обмін полонениними - надзвичайно чутлива тема"

За словами Маляр, останні кілька тижнів стали знаковими у питанні обмінів військовополоненими. "Наша держава дбає про кожного, "не голосно", бо так потрібно. Ця тема надзвичайно чутлива, ми не поширюємо інформацію про деталі процесу порятунку щоб не зашкодити й надалі цьому процесу", - написала вона.

Останній обмін полоненими відбувся вчора, 26 жовтня. Україна повернула 10 військовослужбовців, серед яких один офіцер та дев'ять рядових і сержантів. Крім того, Україна повернула тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за неї та загинув у бою.

17 жовтня до України в рамках обміну полоненими повернулися 108 жінок. Серед звільнених - 11 офіцерок, 85 рядових і сержанток, а також 12 цивільних. Деяких з них захопили на окупованих територіях Донецької та Луганської областей ще в 2019 році.

21 вересня відбувся наймасштабніший від 24 лютого обмін полоненими між РФ та Україною, в межах якого звільнили 215 військових, зокрема оборонців Маріуполя і бійців полку "Азов". Дві сотні з них обміняли на кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука. 

108 жінок повернулися з російського полону в Україну

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