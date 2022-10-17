До України в рамках обміну полоненими повернулися 108 жінок

Серед звільнених 11 офіцерок, 85 рядових та сержанток, а також 12 цивільних. Деяких з них були захоплені на окупованих територіях Донецької і Луганської областей ще в 2019 році.

Черговий масштабний обмін полоненими між Україною та Росією відбувся в понеділок, 17 жовтня. "Ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні" - повідомив в Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед звільнених 11 офіцерок та 85 рядових та сержанток. 37 з них - раніше були евакуйовані з "Азовсталі". "35 захисниць із ЗСУ, 32 - ВМС, 12 - ТРо, 8 - НГУ, включно з 2 із "Азову", 5 - ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних", - додав Єрмак.

Частину жінок було захоплено у полон на окупованих територіях Донецької і Луганської областей ще до початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. "Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за "надто проукраїнську позицію", яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані "шпигунство" та "тероризм", - зазначив керівник ОП.

Єрмак назвав обмін "нервовим" і подякував за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими і всім причетним. "Зараз всі дівчата будуть проходити медичний огляд, реабілітацію. Будуть обіймати рідних, своїх дітей, відновлюватись", - повідомив він.

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Росія заявила про повернення "цивільних моряків"

В свою чергу міністерство оборони Росії повідомило про звільнення 110 громадян РФ в рамках обміну, "серед яких 72 російські моряки з цивільних суден". Хто ще був серед полонених росіян, в міністерстві не уточнили.

До того, як з'явилася офіційна інформація про обмін, "глава "ДНР" Денис Пушилін заявляв, що Україна передасть 80 цивільних моряків і 30 військовослужбовців із Росії та сепаратистських "республік" Донбасу.

Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Моськалькова повідомила, що в рамках обміну вперше зустрілася зі своїм українським колегою Дмитром Лубінцем. "Провели конструктивний діалог та домовилися працювати щодо забезпечення умов утримання полонених, подальшого їх обміну, захисту прав цивільних осіб та встановлення доль зниклих безвісти", - написала вона в Telegram і опублікувала відео зустрічі і переговорів з українським колегою.

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