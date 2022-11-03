З російського полону повернули ще 107 українських військових

У рамках нового обміну полоненими між Україною та РФ звільнили 107 військових. Серед них - "азовці" та поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії.

Між Україною та Росією у четвер, 3 листопада, відбувся черговий обмін полоненими, в рамках якого вдалося повернути ще 107 українських військових.

"Вдалося звільнити 107 воїнів - шість офіцерів, 101 рядового та сержанта. Це наші хлопці зі Збройних сил України, Військово-морських сил, Територіальної оборони, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці, серед яких троє "азовців". 74 бійця захищали "Азовсталь". Деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто", - повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у соціальних мережах.

За його словами, вдалося повернути багатьох поранених у боях. "Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, з "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Чимало з наших хлопців зазнали поранень ще у березні", - написав Єрмак.

Зокрема, серед звільнених є боєць, який був поранений внаслідок вибуху в Оленівській колонії на окупованій території Донеччини.

Раніше сьогодні окупанти та міністерство оборони РФ заявили, що обмін відбувся у форматі 107 на 107.

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Україна з початку війни повернула понад тисячу людей

27 жовтня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулося 28 обмінів полоненими, завдяки чому Україна повернула 978 людей.

Після цього, 29 жовтня, відбувся ще один обмін: з російського полону повернули 52 українців. Враховуючи останні дані, з полону повернулися вже 1137 людей.

Наймасштабніший з початку війни обмін полоненими між РФ та Україною відбувся 21 вересня, коли звільнили 215 військових, зокрема оборонців Маріуполя та бійців полку "Азов". Дві сотні з них обміняли на кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.