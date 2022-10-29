З полону РФ повернули ще 52 українців

У рамках нового обміну полоненими між Україною та РФ звільнили 50 військових та двох цивільних, повідомив глава офісу президента України Андрій Єрмак. Серед них - деякі військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні.

Між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими, в рамках якого додому повернулися ще 52 українців, повідомив у суботу, 29 жовтня, глава офісу президента України Андрій Єрмак.

"Провели черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 52-х наших людей - офіцерів, медиків, сержантів та солдат. Серед них - 12 бійців НГУ, включно з двома "Азовцями", 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних", - написав він у Telegram.

Серед звільнених - начальник хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на "Азовсталі", молодий військовий хірург 65-го військового мобільного шпиталю, а також морпіх, дружина якого нещодавно вийшла з полону та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем "Москва", зазначив Єрмак. Крім того, за його словами, звільнили моряка з острова Зміїний та деяких військових, яких полонили у Чорнобильській зоні.

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В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що також серед звільнених - взяті у полон українці на Харківщині, Донеччині та Бучі на Київщині. "Наймолодшому звільненому нещодавно виповнилося 19 років, найстаршому - 56. Частина звільнених українців мають бойові поранення або хронічні хвороби", - наголосили у штабі.

Україна з початку війни повернула понад тисячу людей

Як повідомляла заступниця міністра оборони Ганна Маляр 27 жовтня, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулося 28 обмінів полоненими, завдяки чому Україна повернула 978 людей. Після цього публічної інформації про нові обміни не було. Тому враховуючи останні дані, з російського полону повернулося вже 1020 людей.

Попередній обмін полоненими відбувся 26 жовтня - тоді Україна повернула 10 військовослужбовців, серед яких один офіцер та дев'ятеро рядових і сержантів. Крім того, Україна повернула тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за неї та загинув у бою.

17 жовтня до України в рамках обміну полоненими повернулися 108 жінок. 21 вересня відбувся наймасштабніший від 24 лютого обмін полоненими між РФ та Україною, в межах якого звільнили 215 військових, зокрема оборонців Маріуполя і бійців полку "Азов". Дві сотні з них обміняли на кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Військовий медик з "Азовсталі" Вікторія Обідіна про полон To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video