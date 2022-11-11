США позбавили РФ статусу країни з ринковою економікою

Міністерство торгівлі США оголосило, що більше не вважає російську економіку ринковою - через "велике" втручання в неї держави. Тепер проти РФ буде простіше запровадити антидемпінгові заходи.

Міністерство торгівлі США оголосило ввечері 10 листопада, що більше не вважає РФ країною з ринковою економікою, зокрема, через "велике" втручанням російської держави в неї.

"Рішення дає Сполученим Штатам можливості застосувати всю силу американського антидемпінгового законодавства для боротьби з ринковими спотвореннями, спричиненими зростаючим втручанням уряду Росії в її економіку", - цитує заяву міністерства агентство Reuters. У ній зазначається, зокрема, що "широке державне втручання в економіку" призвело до викривлення цін і витрат в Росії.

Визначення статусу ринкової економіки базується на оцінці таких критеріїв як конвертованість валюти, державний контроль над засобами виробництва та клімат для іноземних інвестицій. США вважають, що "значний відкат у цих сферах" у Росії відбувся особливо після вторгнення в Україну".

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США вважали РФ країною з ринковою економікою 20 років

Статус країни з ринковою економікою був важливий для російських експортерів, оскільки ускладнював застосування до них антидемпінгових заходів, зокрема мит. Країна, чию економіку США визнають ринковою, може оскаржити такі заходи, довівши, що ціни на її експорт встановлюють за ринковими принципами, а отже, вони не є демпінгом.

Сполучені Штати визнали Росію країною з ринковою економікою у 2002 році. Це стало важливим кроком на шляху РФ до вступу в Світову організацію торгівлі (СОТ), який відбувся через 10 років.

Нагадаємо, що Європейський Союз у березні позбавив Росію торговельного статусу найсприятливішої нації в рамках СОТ. Цей захід увійшов до четвертого пакету санкцій ЄС щодо РФ за її війну проти України. Тепер європейські країни можуть запроваджувати вищі тарифи на російські товари.

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