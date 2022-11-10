Уряд Естонії хоче узаконити усунення радянської символіки

Рішення не стосуватиметься об'єктів культурної спадщини, які перебувають під охороною в Естонії.

Уряд Естонії у четвер, 10 листопада, схвалив законодавчі поправки щодо усунення радянської символіки з публічних місць. Відповідні поправки до Будівельного кодексу та закону про планування будуть надіслані на розгляд парламенту, повідомляє естонський національний мовник ERR.

Вони передбачають, що символіка на фасадах будівель, пам'ятники, скульптури, статуї та інші подібні об'єкти не можуть сприяти розпалюванню ворожнечі, мати ознаки підтримки чи виправдання окупаційного режиму, актів агресії, геноциду, злочину проти людяності чи воєнного злочину.

Власники об'єктів, які підпадають під дію закону, матимуть три місяці для демонтажу або заміни після набуття чинності законом. В інакшому разі їм загрожуватиме штраф. В окремих випадках, якщо це буде необхідно, демонтувати їх зможуть за рішенням міністерства юстиції країни.

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Демонтувати пам'ятки культурної спадщини заборонено

Міністерка юстиції Леа Данілсон-Ярг наголосила, що ця тема тісно пов'язана з національною безпекою Естонії. Водночас вона визнала, що встановити повністю об'єктивні критерії щодо символіки неможливо, тому в разі виникнення суперечок рішення ухвалюватиме спеціально створена комісія. "При розв'язанні суперечок важливо забезпечити простір для обговорення. Урядовий комітет оцінюватиме кожен об'єкт окремо", - сказала вона на урядовій пресконференції.

Міністерка додала, що рішення не стосуватиметься об'єктів культурної спадщини, які перебувають під охороною, зазначивши, що за неправомірне знесення передбачається кримінальна відповідальність.

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Дискусія щодо радянських пам'ятників в Естонії

Дискусія щодо знесення радянських пам'ятників, яких в Естонії лишилося від 200 до 400, активізувалася у серпні на тлі війни Росії проти України.

У прикордонному з Росією естонському місті Нарва, понад 90 відсотків жителів якої є етнічними росіянами, жителів збурили чутки про знесення монумента радянського танку. Місцеві чиновники висловилися проти його демонтажу. Водночас позиція офіційного Таллінна залишилася непохитною. "Це знаряддя вбивства, а не об'єкт пам'яті. Такі танки зараз вбивають людей в Україні", - заявила прем'єр-міністерка країни Кая Каллас.

Тоді ж вона пообіцяла, що радянські пам'ятники приберуть з публічного простору якнайшвидше.

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"Всі росіяни несуть моральну відповідальність за війну" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video