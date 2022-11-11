Сеул продасть США артилерійські снаряди для України - ЗМІ

Аби дотримуватися позиції непостачання Києву летальної зброї, Сеулі продасть снаряди для артилерії США, які потім передадуть їх Україні, повідомляє The Wall Street Journal.

Південна Корея уклала конфіденційну угоду зі США про продаж Вашингтону 100 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм для передачі Збройним силам України, повідомило в ніч на п'ятницю, 11 листопада, американське видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела. Цього арсеналу має вистачити щонайменше на кілька тижнів інтенсивної оборони від російських військ, стверджує видання.

У статті зазначається, що проведення угоди через США дозволяє Південній Кореї дотримуватися букви свого публічного зобов'язання не надавати Україні летальну військову підтримку, одночасно допомагаючи Вашингтону, який є головним союзником Сеула в стримуванні Північної Кореї.

Міністерство оборони Південної Кореї підтвердило, що її компанії ведуть зі Сполученими Штатами переговори про експорт боєприпасів із метою "ліквідувати в США брак снарядів калібру 155 мм". У серпні запаси США цих снарядів впали до рівня, який викликав занепокоєння Пентагону, зауважує видання. Натомість зараз, як стверджують американські чиновники, ситуація значно гірша.

При цьому в Сеулі офіційно зазначили, що переговори ведуться з умовою, що США будуть "кінцевим користувачем" боєприпасів. У позиції Південної Кореї не постачати летальну зброю Україні нічого не змінилося, наголосили в міністерстві оборони країни. Сеул передавав Києву бронежилети, каски, медикаменти та іншу гуманітарну допомогу.

Північна Корея таємно постачає РФ артилерійські снаряди

На початку листопада у Вашингтоні заявили, що мають дані про постачання Північною Кореєю до РФ "значної" кількості артилерійських снарядів для війни проти України. Західні ЗМІ писали про те, що Росія закуповує ракети та артилерійські снаряди у Північної Кореї ще на початку вересня. У Пхеньяні ці звинувачення відкидають, називаючи "ворожою спробою заплямувати імідж КНДР на міжнародній арені".

Крім того, у ЗМІ шириться інформація, про те, що з російської сировини Північна Корея виготовляє військову форму для солдатів РФ.

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