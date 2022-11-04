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Енергетична криза
Трансляція запуску ракет КНДР
Трансляція запуску ракет КНДРФото: Heo Ran/REUTERS
ПолітикаПівнічна Корея

США пообіцяли кінець режиму Кіма у разі застосування ЯЗ

Анастасія Шепелева
2 год. тому

На тлі активізації ракетних випробувань США та Південна Корея заявили, що знищать режим Кіма у разі застосування ядерної зброї.

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Використання будь-якого виду ядерної зброї (ЯЗ) проти Сеула або інших регіональних союзників призведе до кінця режиму Кім Чен Ина. Про це йдеться у спільній заяві міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони Південної Кореї Лі Чжон Сопа після зустрічі в Пентагоні у четвер, 3 листопада.

За останні два дні Північна Корея запустила понад два десятки ракет у відповідь на спільні військові навчання Вашингтона та Сеула, які стартували 31 жовтня.

США і Південна Корея подовжили навчання

У відповідь на це США продовжили на день військові навчання Vigilant Storm, які мали тривати до п'ятниці, 4 листопада.

 "Наші спільні військово-повітряні навчання з Республікою Корея в даний час продовжені до 5 листопада. Ми залишаємося в тісній координації з нашим союзником Республікою Корея (РК) щодо будь-яких змін і безпекового середовища на Корейському півострові. Наша прихильність до оборони РК є непохитною", - заявили в Пентагоні.

Остін попередив, що посилення агресії з боку Північної Кореї не призведе до передислокації додаткових американських військ в регіон на постійній основі, втім "Кім Чен Ин побачить там додаткову військову присутність США на ротаційній основі".

Після рекордної серії запусків ракет, включно з невдалим випробуванням міжконтинентальної балістичної в ніч на 4 листопада, Північна Корея провела артилерійський обстріл морської "буферної зони", випустивши близько 80 снарядів, заявили військові Сеула.

Штайнмаєр засудив ракетну ескалацію Пхеньяна

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) під час візиту в столицю Південної Кореї Сеул засудив ракетні випробування Північної Кореї, закликавши Пхеньян негайно припинити пуски.

"Ця ескалація є неприйнятною, і відповідальність за неї несе лише режим у Пхеньяні", - заявив президент Німеччини у п'ятницю. За його словами, останні ракетні випробування Північної Кореї "порушують резолюції Ради Безпеки ООН і ставлять під загрозу міжнародну безпеку".

Лідер ФРН закликав Північну Корею "повністю виконати рішення Ради Безпеки ООН" і "розпочати серйозні переговори" про демонтаж ракетно-ядерної програми країни.

Читайте також: МАГАТЕ: КНДР готується провести перші за п'ять років ядерні випробування

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