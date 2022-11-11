Путін не виступатиме на саміті G20 навіть онлайн

Президент Росії Володимир Путін не збирається виступати на саміті Великої двадцятки навіть віртуально. Відмову від поїздки на Балі поясняли щільним графіком Путіна та потребою лишатися в РФ.

Президент Росії Володимир Путін не виступатиме навіть онлайн на саміті лідерів Великої двадцятки (G20), який відбудеться 15-16 листопада на Балі в Індонезії. Про це повідомив його речник Дмитро Пєсков у п'ятницю, 11 листопада.

Рішення не їхати на саміт він пояснив графіком Путіна та необхідністю залишатися в Росії. Рішення не виступати онлайн або не записати відеозвернення в Кремлі не пояснили.

Зеленський виступатиме онлайн

Замість Путіна на Балі поїде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. У США вже заявили, що американська делегація не зустрічатиметься з ним.

Онлайн участь у саміті візьме президент України Володимир Зеленський, якого запросили попри те, що Україна не є членом G20.

Особисту участь в заході підтвердили, зокрема, президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін. На полях саміту вони проведуть двосторонню зустріч. За даними Білого дому, вони детально обговорять ситуацію щодо російської агресії в Україні. Крім того, Сі зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За даними ЗМІ, саміт на Балі, найімовірніше, не завершиться спільною декларацією лідерів через розбіжності щодо того, хто винен у глобальних кризах. Міністерство закордонних справ Індонезії заявило, що "переговори щодо підсумкового документа все ще тривають".