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Володимир Путін
Володимир ПутінФото: Mikhail Metzel/Sputnik/dpa/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

Путін не виступатиме на саміті G20 навіть онлайн

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Президент Росії Володимир Путін не збирається виступати на саміті Великої двадцятки навіть віртуально. Відмову від поїздки на Балі поясняли щільним графіком Путіна та потребою лишатися в РФ.

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Президент Росії Володимир Путін не виступатиме навіть онлайн на саміті лідерів Великої двадцятки (G20), який відбудеться 15-16 листопада на Балі в Індонезії. Про це повідомив його речник Дмитро Пєсков у п'ятницю, 11 листопада.

Рішення не їхати на саміт він пояснив графіком Путіна та необхідністю залишатися в Росії. Рішення не виступати онлайн або не записати відеозвернення в Кремлі не пояснили.

Зеленський виступатиме онлайн

Замість Путіна на Балі поїде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. У США вже заявили, що американська делегація не зустрічатиметься з ним.

Онлайн участь у саміті візьме президент України Володимир Зеленський, якого запросили попри те, що Україна не є членом G20.

Особисту участь в заході підтвердили, зокрема, президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін. На полях саміту вони проведуть двосторонню зустріч. За даними Білого дому, вони детально обговорять ситуацію щодо російської агресії в Україні. Крім того, Сі зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За даними ЗМІ, саміт на Балі, найімовірніше, не завершиться спільною декларацією лідерів через розбіжності щодо того, хто винен у глобальних кризах. Міністерство закордонних справ Індонезії заявило, що "переговори щодо підсумкового документа все ще тривають".

Як Сергія Лаврова бойкотували на саміті G20

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