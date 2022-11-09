Генсек НАТО привітав "обнадійливі" новини з Херсона

259-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 9 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 8 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 9 листопада (час київський).

++23.00++

Володимир Зеленський прокоментував заяви РФ про відступ з Херсона. "Ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми за все це боремося. А коли борешся, треба розуміти, що кожен крок - це завжди опір ворогові, це завжди втрата життя наших героїв", - сказав він у відеозверненні до українців.

"Тому ми рухаємося дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. В інтересах визволення всієї нашої землі - і щоб втрат було менше. Саме так ми забезпечимо визволення Херсона, Каховки, Донецька та інших міст", - додав він. Зеленський також застеріг керівництво Росії від спроб підірвати Каховську ГЕС. "Я хочу наразі ще раз і окремо попередити кожного в Москві, хто ухвалює відповідні рішення: будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС і затопити нашу територію та обезводити Запорізьку атомну станцію означатиме оголошення вами війни всьому світу. Подумайте, що з вами буде", - сказав він.

++22.41++

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав "обнадійливі" новини з Херсона, які він пов'язав як з перемогами "мужніх українських солдатів", так і з суттєвою міжнародною військовою допомогою, передає Reuters.

++22.35++

Збройні сили України звільнили села Правдине та Калинівське у Херсонській області, повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на джерела у ЗСУ. Правдине, яке знаходиться на заході Херсонської області, між Херсоном і Миколаєвом, росіяни залишили в ніч із 8 на 9 листопада. До цього там точилися важкі бої, зазначає видання.

Все ближче до Херсона: як працюють артилеристи ЗСУ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Калинівське, на півночі Херсонської області, неподалік від Снігурівки Миколаївської області, ЗСУ звільнили в середу вдень. Депутатка Верховної ради Вікторія Сюмар заявила також у середу про звільнення самої Снігурівки. "Снігурівка наша. Північна частина точно", - писала вона в Facebook.

Також в соцмережах з'явилася інформація, що російські війська підірвали мости в кількох населених пунктах. Офіційно інформації про нові звільнені населені пункти ще немає, проте відео з українськими військовими з Правдиного та Калиновського публікують українські Telegram-канали.

++21.46++

Росія та Іран хочуть розширити економічні та торговельні відносини "в умовах санкційного тиску", а також "двосторонню співпрацю у правоохоронній сфері", повідомляє сайт Ради безпеки РФ. У середу голова цього органу Микола Патрушев провів у Тегерані переговори з секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані.

Країни також планують співпрацювати у сфері захисту громадської безпеки, "боротьби з тероризмом та екстремізмом". "Крім того, розглянуто тематику інформаційної безпеки, а також заходи щодо протидії втручанню у внутрішні справи обох країн західних спецслужб", - йдеться в повідомленні.

До того ж Москва і Тегеран планують розвивати взаємодію на міжнародній арені, та обговорювали "міжнародні проблеми", включаючи ситуацію в Україні та на Близькому Сході.

++21.20++

Російські війська обстріляли Есманьську громаду Сумської області з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) з запалювальними боєприпасами, повідомив в Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. По одному з прикордонних сіл було нанесено 20 ударів з РСЗВ, внаслідок обстрілу загорілося поле з кукурудзою. Люди не постраждали, але інформація про пошкодження уточнюється.

++20.51++

Після руйнування цивільної інфраструктури України Росією прогноз падіння внутрішнього валового продукту (ВВП) країни за підсумками 2022 року погіршився, повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко, яка перебуває з візитом у США, пише Reuters. Тепер очікується, що його скорочення складе не 35, а 39 відсотків.

У зв'язку з цим український уряд вживає заходів щодо скорочення чисельності чиновників. Також Україна прагне домовитися з США про зупинення ще на рік дії 25-відсоткового мита на українську сталь.

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++20.15++

Заява представниці міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової щодо готовності її країни до переговорів з Україною не відображає реальної позиції РФ, вважає речник МЗС України Олег Ніколенко. "Російські посадовці починають згадувати про перемовини кожного разу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою. У Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні. Імітуючи готовність до діалогу, РФ намагається виграти час (…) а потім з новими силами вдатися до нових хвиль агресії", - написав він в Facebook.

Він нагадав, що Україна неодноразово пропонувала вести переговори, а натомість отримувала або зневажливу реакцію та вимогу підкоритися ультиматумам Кремля, або атаки з боку РФ. "Ті, хто дійсно зацікавлені в мирних переговорах, не знищують міста та села, не вбивають цивільних громадян, не руйнують енергетичну інфраструктуру, не знущаються над мешканцями тимчасово окупованих територій, не перешкоджають поставкам продовольства", - наголосив Ніколенко.

Раніше сьогодні Захарова заявляла, що Москва готова до переговорів, "виходячи з реалій, які існують зараз".

++19.59++

Як українських військових у Великобританії навчають To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Російським підрозділам в Білорусі видали металеві шоломи зразка Другої світової війни, неробочі автомати та засоби захисту 60-70 років XX сторіччя, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. З Сєверодонецька Луганської області росіяни вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі, стверджується у повідомленні. "Мародерство відбувається під прикриттям і в супроводі представників окупаційних так званих органів державної безпеки", - повідомляють в генштабі.

Протягом 9 листопада російські підрозділи завдали вісім ракетних та 10 авіаційних ударів, а також чотири рази обстріляли з реактивних систем залпового вогню понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської та Сумської областей. Також окупаційні війська продовжували обстрілювати з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії населені пункти вздовж лінії зіткнення.

Українська заявляє, що нанесла по позиціях військ РФ чотири авіаудари, вразивши два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони. Ракетні війська і артилерія ЗСУ вразили шість районів зосередження сили та озброєнь противника, дві станції радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об'єкти.

Про ситуацію у Херсоні Генштаб ЗСУ не надав жодної інформації.

++19.26++

Володимир Зеленський утворив чотири військові адміністрації в Херсонській області. Про це йдеться в указі президента №760 від 9 листопада. Зокрема, створюються Долматівська сільська військова адміністрація Скадовського району, Голопристанська міська військова адміністрація Скадовського району, Каховська міська військова адміністрація Каховського району та Хрестівська сільська військова адміністрація Каховського району.

++19.10++

Україна не бачить ознак того, що російські війська залишають Херсон без бою, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. "Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви", - написав Подоляк у Twitter. При цьому він наголосив, що "Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви".

Читайте докладніше: Шойгу наказав відвести війська РФ із правого берега Дніпра на Херсонщині

++18.25++

Україна отримала чергову партію військової допомоги із ФРН. Це випливає із оновленого переліку наданої зброї на сайті німецького уряду. Зокрема, Україні передали ракети для системи ППО IRIS-T SLM, хоча і не вказана кількість. Крім того, Україна отримала 30 бронемашин Dingo, 18 розвідувальних дронів, чотири датчики та глушники проти дронів, п'ять великовантажних напівпричепів М1070 Oshkosh, автонавантажувач.

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++18.08++

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив в середу, що поки зарано говорити про виведення російських військ з Херсона. "Поки над Херсоном не підніметься український прапор, говорити про виведення російських військ немає сенсу", - сказав Михайло Подоляк у коментарі для Reuters.

Росія оголосила про відступ на Херсонщині на лівий берег Дніпра

++17.30++

Фото: Russian Defence Ministry/TASS/dpa/picture alliance

Російські війська найближчим часом будуть виведені з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині, заявив командувач об'єднаного угрупування окупаційних військ РФ в Україні Сергій Суровікін під час доповіді міністру оборони РФ Сергію Шойгу, повідомляє "РІА "Новості". "Маневр військ буде здійснено у найближчі терміни, з'єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра", - сказав Суровікін.

Шойгу в свою чергу погодився з пропозицією "організувати оборону на кордоні річки Дніпро". "Приступайте до відведення військ", - заявив він.

За словами Суровікіна, Херсон та прилеглі населені пункти "не можуть повноцінно забезпечуватись та функціонувати". Він також стверджує, що район бойових дій залишили 115 тисяч людей.

++16.20++

Представник української влади, заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський припустив, що загибель Кирила Стремоусова може бути інсценуванням. "Поки що не можемо ані підтвердити, ані спростувати інформацію. Це може відповідати дійсності, а може бути інсценуванням", - написав він у Telegram.

Читайте докладніше: Окупаційна влада Херсона повідомила про смерть колаборанта Стремоусова

++15.35++

Окупаційна влада Херсонської області повідомила про загибель колаборанта, "заступника голови адміністрації" Кирила Стремоусова, який зайняв цю посаду після переходу регіону під контроль РФ. За даними представників місцевої "влади", Стремоусов потрапив у ДТП на трасі "Херсон-Армянськ".

Фото: AFP/Getty Images

Єврокомісія запропонувала пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро

++15.20++

Європейська комісія представила пропозицію надати Україні наступного року пакет макрофінансової допомоги в розмірі 18 мільярдів євро. "Ця стабільна, регулярна та передбачувана фінансова допомога - в середньому 1,5 млрд євро щомісяця - допоможе покрити значну частину короткострокових потреб України у фінансуванні на 2023 рік, які українська влада та Міжнародний валютний фонд оцінюють у 3-4 млрд євро на місяць", - йдеться на сайті ЄК. За даними глави українського уряду Дениса Шмигаля, ці кошти допоможуть покрити частину дефіциту бюджету, який складе 38 мільярдів доларів.

Кредит планують надати на пільгових умовах - з терміном погашення до 35 років та виплатами відсотків за кошти ЄС. Тепер цей план мають схвалити усі країни-члени Євросоюзу.

++15:11++

В Ужгороді демонтували радянський пам'ятник "визволителям" біля кордону зі Словаччиною.

Як повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації, на його місці може з'явитися пам'ятник на честь місцевих штурмовиків 128-ї бригади.

++14:50++

На сьогоднішній загальній аудієнції папа Римський Франциск засудив використання найманців у війні в Україні. "Я поновлюю свій заклик до молитви за мученицьку Україну. Просімо в Господа миру для цих людей, які так страждають і які терплять стільки жорстокості, стільки знущань з боку найманців, які ведуть війну", - цитує його Reuters. Водночас агенція зауважує, що Росію понтифік не згадав.

++14:33++

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив на відеозустрічі з представниками українських і міжнародних правозахисних організацій, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не погодився делегувати своїх представників до складу місії, яка мала відбути на лінію розмежування та вимагати від Росії надання доступу до місць утримання українських полонених. Коли це трапилось, він не уточнив. Подібну претензію українська влада вже озвучувала 17 жовтня.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець висловив на сьогоднішній зустрічі переконання, що Червоний Хрест "продемонстрував свою неефективність і навіть небажання контролювати дотримання Росією норм гуманітарного права та Женевської конвенції". "Як правозахисники ми повинні шукати нові майданчики, нові механізми, щоб впоратися із цим викликом", - сказав омбудсмен.

Як повідомляє Офіс президента, учасники зустрічі ухвалили рішення про створення інформаційного правозахисного штабу, який на регулярній основі оприлюднюватиме важливі для світової правозахисної спільноти та ЗМІ дані щодо порушення прав людини під час російської агресії.

++14:14++

У компанії "Укрнафта", рішення про примусове відчуження активів якої на час дії воєнного стану ухвалили 5 листопада на засіданні ставки верховного головнокомандувача, заявили, що з учорашнього вечора роботу центрального офісу заблокували озброєні люди.

У Службі безпеки України натомість заявили, що "здійснюють превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу до державної власності у робочому стані".

++13:56++

До кінця року парламент може виконати всі сім завдань, які стоять перед Україною на шляху до членства в Європейському Союзі, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. "Ми досі налаштовані на термін до кінця року. Дуже хочу, щоб парламент завершив усі питання, і ми відзвітувалися перед європейськими колегами про виконання цієї роботи", - цитує його провладна партія "Слуга народу".

Стефанчук нагадав, що Рада вже ухвалила всі закони щодо боротьби з відмиванням коштів. Зараз очікується рішення Венеційської комісії щодо законопроєкту про конкурсний відбір суддів Конституційного суду та висновки європейських інституцій щодо ухваленого в першому читанні законопроєкту про медіа. Крім того, українському парламенту залишилося ухвалити законодавство про національні спільноти. "До кінця року хочемо перекинути м'яч на поле ЄС і сказати: ми виконали та готові до повноцінних перемовин про наше повне членство у Євросоюзі", - сказав спікер Ради.

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++13:33++

Лідери НАТО обговорять подальшу підтримку України на саміті в липні 2023 року

Північноатлантичний альянс (НАТО) проведе наступний саміт 11-12 липня 2023 року в литовському Вільнюсі. Серед іншого, на ньому лідери країн НАТО обговорять подальшу підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський на тлі логотипу НАТО Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/REUTERS

"Ми стикаємося з найбільш складним і непередбачуваним безпековим середовищем з часів холодної війни", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, оголошуючи дати саміту. Він повідомив, що глави держав і урядів країн-членів блоку обговорять на зустрічі, зокрема, "значне збільшення" оборонних витрат.

++13:05++

Повітряна тривога лунає по всій Україні

По всій території Україн оголошена повітряна тривога.

++13:01++

Минулої доби внаслідок обстрілів російською армією території України загинули шестеро цивільних у Донецькій, Харківській та Херсонській областях. 24 людини отримали поранення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++12:34++

Влада Узбекистану просить Європейський Союз скасувати санкції щодо російського мільярдера узбекистанського походження Алішера Усманова, запроваджені за наближеність до президента РФ Володимира Путіна та підтримку війни проти України, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела. Узбекистан нібито мотивує тим, що санкції заважають Усманову "інвестувати в економіку країни".

++12:06++

Вибори у США: республіканці отримують невелику перевагу

За попередніми даними, республіканці отримають більшість в Палаті представників США. Як зауважує агенція Reuters, здобуття більшості Республіканською партією дозволить їй блокувати законодавчі ініціативи адміністрації президента-демократа Джо Байдена. Це може стосуватися широкого спектра питань, в тому числі й України, щодо якої республіканці не налаштовані підтримувати нинішній рівень фінансової та військової підтримки. Втім у Білому домі запевняють, що результат виборів не позначиться на підтримці України.

Будівля Капітолію, в якій засідає Конгрес США Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Підрахунок голосів триває. Попередньо, республіканці отримають щонайменше 198 місць, тоді як демократи підтверджують за собою 178 мандатів. Для отримання більшості одна з партій має отримати 218 місць у Палаті представників.

За місця в Сенаті (верхній палаті Конгресу. - Ред.) точиться більш непередбачувана боротьба. Наразі місця розподіляються порівну: 48 демократів і 48 республіканців.

++11:37++

Речник Путіна відвідав Луганськ - ЗМІ

Речник президента РФ Дмитро Пєсков нібито відвідав окупований російськими військами Луганськ, де провів, за словами першого заступника глави російської президентської адміністрації Сергія Кирієнка, "навчання для пресслужб та ЗМІ". Дату візиту прессекретаря він не вказав, але Пєсков не проводив традиційний щоденний брифінг для преси в Москві 8 листопада.

++11:11++

Міністерство юстиції України оприлюднило перелік активів забороненої судом Комуністичної партії, що передаються у власність держави. Серед іншого, в ньому 18 авто, дві землі ділянки та 54 приміщення.

++10:47++

Напередодні зустрічі з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнсом Столтенбергом прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак оголосив про надання Збройним силам України ще 12 тисяч спальних комплектів для екстремально холодної погоди та 150 наметів з підігрівом. До середини грудня Великобританія планує доставити в Україну понад 25 тисяч комплектів зимового одягу.

Прапор НАТО Фото: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

Столтенберг прибуде сьогодні на Даунінг-стріт після того, як відвідає разом із британським міністром оборони Беном Воллесом тренування українських військовослужбовців, які проводить Великобританія. Генсек НАТО стане першим міжнародним лідером, якого прийме Сунак з моменту вступу на посаду прем'єра.

Очікується, що лідери обговорять війну в Україні та підтримку альянсом її боротьби проти Росії. Також вони говоритимуть про майбутнє НАТО та шляхи забезпечення його боєздатності.

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++10:02++

Білий дім "підштовхнув" президента України Володимира Зеленського до пом'якшення позиції щодо переговорів з Росією, пише Politico з посиланням на джерела. 7 листопада Зеленський назвав умови переговорів з РФ, серед яких відновлення територіальної цілісності України, покарання за воєнні злочини, відшкодування збитків. Раніше він заявляв, що за президентства Володимира Путіна діалог з Росією - неможливий. За словами співрозмовників видання, в адміністрації президента США Джо Байдена не вказували Зеленському на необхідність публічної зміни позиції, але передали, що Києву варто було би продемонструвати готовність до мирного завершення війни, щоб показати світові, що саме вона готова до цього. При цьому в Білому домі не вважають, що Україні необхідно зараз сідати за стіл переговорів з Росією, зазначається в статті.

Також про можливість переговорів між Україною та РФ після озвучених Зеленським умов журналісти запитали вчора на брифінгу в офіційного представника Державного департаменту США Неда Прайса. Він відповів, що не бачить ознак того, що Росія готова до діалогу. На його думку, таку готовність РФ могла би продемонструвати, припинивши удари по цивільних об'єктах та критичній інфраструктурі. "Не нам давати вказівки українцям у цьому випадку щодо того, що може свідчити про добросовісну готовність Росії до переговорів. Але дивлячись як спостерігач на те, що відбувалося в Україні протягом останніх місяців і навіть останніх днів, ми просто не бачимо жодних ознак того, що Росія готова і хоче серйозно долучитися до переговорів", - сказав він.

++09:33++

Росія та США планують зустрітися найближчими тижнями для обговорення відновлення інспекцій об'єктів ядерного озброєння відповідно до нового Договору про стратегічні наступальні озброєння, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на Державний департамент США та анонімні джерела в Москві.

Востаннє двостороння консультативна комісія засідала в Женеві у жовтні 2021 року. Після розв'язання Росією повномасштабної війни проти України в лютому 2022 року переговори були припинені.

Офіційний представник Держдепу підтвердив інформацію про підготовку нової зустрічі комісії, але не назвав її дату та місце. За словами джерел видання у Москві, вона може відбутися в єгипетському Каїрі.

++08:58++

Секретар Радбезу РФ поїхав до Ірану

Cекретар Ради національної безпеки РФ Микола Патрушев прибув до Ірану 8 листопада, ймовірно, для обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет Росії. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Росія уже закупила в Ірану бойові дрони (на фото - один із них в небі над Києвом 17 жовтня) та збирається докупити нові разом із балістичними ракетами Фото: Roman Petushkov/REUTERS

Про візит Патрушева та його зустрічі з високопоставленими іранськими чиновниками повідомило в англомовному твіті іранське агентство Nour, пов'язане в Вищою радою нацбезпеки Ірану. На думку аналітиків, це свідчить про те, що Іран прагне наголосити на поглибленні співпраці з РФ для міжнародної аудиторії, а також неявно підкреслити, що високопоставлений російський чиновник звернувся до Ірану за допомогою у війні проти України. "Тегеран, ймовірно, прагне публічно сигналізувати про зміну балансу свого стратегічного партнерства з Москвою, особливо регіональним супротивникам Ірану, таким як Ізраїль і Саудівська Аравія, з якими Кремль час від часу співпрацює", - припускають експерти.

Те, що Патрушев перебуває з візитом в Ірані, підтвердили сьогодні російські державні пропагандистські ЗМІ.

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++08:30++

РФ ударила дроном по Дніпру: троє людей у важкому стані

Вночі дрон-камікадзе поцілив у логістичне підприємство в Дніпрі, внаслідок чого четверо його працівників були поранені. Усі вони госпіталізовані, троє - у важкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

++08:08++

По всій Україні сьогодні діятимуть планові відключення електроенергії

Графіки погодинних планових відключень електроенергії діятимуть сьогодні по всій Україні, повідомили в національній компанії "Укренерго"

Максимум стабілізаційних обмежень прогнозують в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.

++07:52++

Воєнні злочини: Поліція ідентифікувала майже 170 тисяч солдатів РФ

У рамках кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів поліція ідентифікувала близько 168 тисяч російських солдатів. Слідчі працюють за трьома напрямками: злочини, вчинені на окупованих територіях, обстріли мирного населення та інфраструктури, фіксація злочинів на деокупованих територіях.

Зокрема, на деокупованих територіях поліцейські виявили 37 місць, де насильно утримувалися цивільні громадяни. "Є ще 27 таких місць на наших окупованих територіях і сім - на території РФ, де здійснюються тортури відносно наших громадян", - йдеться у повідомленні Національної поліції.

Правоохоронці встановили 6600 загиблих цивільних громадян, які були розстріляні або закатовані російськими військовими.

++07:29++

Прикордонні війська Білорусі створюють підрозділи операторів ударних дронів

У складі прикордонних військ Білорусі створюються підрозділи операторів ударних безпілотників, заявляє у ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України. На території Білорусі триває формування спільного російсько-білоруського угрупування військ.

​​​​​​Російський військовий під час запуску дрона (архівне фото) Фото: Milosav ljevic/Xinhuan/Imago Images

За інформацією генштабу, військовослужбовці однієї з бригад білоруських збройних сил закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ до 100 комплектів аптечок, жилетів та іншого екіпірування. "Правоохоронні органи республіки Білорусь посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією або тих, хто критикують владу чи так звану "спеціальну військову операцію" РФ в Україні", - йдеться у повідомленні.

Тим часом російська армія протягом минулої доби завдала сім ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснила понад 70 обстрілів української території з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони понад 35 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Армія РФ веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. ЗСУ відбили вчора атаки в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка Донецької.

ЗСУ за добу збили п'ять російських безпілотників "Ланцет" і чотири - "Орлан". Під улари української авіації, серед іншого, потрапили чотири позиції російських засобів протиповітряної оборони.