ВВП України впаде на третину в 2022 році - прогноз НБУ

До кінця року 2022 року ситуація в економіці залишатимете складною: ВВП падатиме, інфляція і безробіття - зростатимуть. Але вже в 2023 році очікується пожвавлення економіки, кажуть у Нацбанку України.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України в четвертому кварталі 2022 року порівняно з аналогічним періодом минулого року впаде на 35,6 відсотка, а за підсумками року він знизиться на 31,5 відсотка, йдеться в інфляційному звіті Національного банку за жовтень , оприлюдненому в ніч на п'ятницю, 28 жовтня.

Нацбанк очікує, що падіння ВВП триватиме і в першому кварталі 2023 року, а потім очікується зростання. У 2023-2024 роках цей показник зростатиме на 4-5 відсотків на рік, прогнозують в НБУ. Однак такий сценарій можливий за умови "зниження безпекових ризиків, пожвавлення споживчого попиту та інвестиційної діяльності".

Згідно іншого макроекономічного прогнозу, який передбачає, що повномасштабна війна триматиме і безпекові ризики збережуться до середини 2024 року, зростання ВВП в 2023-2024 роках становитиме близько 2-3 відсотків на рік.

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Інфляція знизиться до 5 відсотків лише в 2025-му

Інфляція за підсумками 2022 року становитиме 30 відсотків, але такий рівень "є достатньо помірним, ураховуючи виклики війни та рекордні за кілька десятиліть світові темпи зростання цін", зауважують в Нацбанку.

Надалі інфляція сповільнюватиметься: в 2023 році за прогнозом вона становитиме близько 21 відсотка, в 2024 році - менше 10 відсотків. "Відчутніше зниження інфляції стримуватимуть наслідки війни та високі темпи зростання адміністративних цін. У результаті повернення інфляції до цілі НБУ 5 відсотків очікується лише у 2025 році", - визнали в Нацбанку.

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Третина українців залишаться без роботи

Ситуація на ринку праці наразі стабілізувалася, проте залишається складною. "Кількість резюме на одну вакансію зменшилася, але все ще значно перевищує минулорічні показники. Безробіття цього року сягне майже 30 відсотків", - наголошують в НБУ

Номінальні зарплати знизяться цьогоріч на 12-13 відсотків, а в реальному вимірі (тобто з вирахуванням інфляції) - на чверть. Однак очікується, що вже наступного року, через дефіцит кваліфікованих працівників та значні диспропорції на ринку праці номінальні зарплати зростуть майже на третину та перевищать довоєнний рівень, а в 2024 році - ще на 28 відсотків.

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