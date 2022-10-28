ВВП України впаде на третину в 2022 році - прогноз НБУ
Степан Смишляєв
56 хв. тому
До кінця року 2022 року ситуація в економіці залишатимете складною: ВВП падатиме, інфляція і безробіття - зростатимуть. Але вже в 2023 році очікується пожвавлення економіки, кажуть у Нацбанку України.
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Валовий внутрішній продукт (ВВП) України в четвертому кварталі 2022 року порівняно з аналогічним періодом минулого року впаде на 35,6 відсотка, а за підсумками року він знизиться на 31,5 відсотка, йдеться в інфляційному звіті Національного банку за жовтень, оприлюдненому в ніч на п'ятницю, 28 жовтня.
Нацбанк очікує, що падіння ВВП триватиме і в першому кварталі 2023 року, а потім очікується зростання. У 2023-2024 роках цей показник зростатиме на 4-5 відсотків на рік, прогнозують в НБУ. Однак такий сценарій можливий за умови "зниження безпекових ризиків, пожвавлення споживчого попиту та інвестиційної діяльності".
Згідно іншого макроекономічного прогнозу, який передбачає, що повномасштабна війна триматиме і безпекові ризики збережуться до середини 2024 року, зростання ВВП в 2023-2024 роках становитиме близько 2-3 відсотків на рік.
Інфляція за підсумками 2022 року становитиме 30 відсотків, але такий рівень "є достатньо помірним, ураховуючи виклики війни та рекордні за кілька десятиліть світові темпи зростання цін", зауважують в Нацбанку.
Надалі інфляція сповільнюватиметься: в 2023 році за прогнозом вона становитиме близько 21 відсотка, в 2024 році - менше 10 відсотків. "Відчутніше зниження інфляції стримуватимуть наслідки війни та високі темпи зростання адміністративних цін. У результаті повернення інфляції до цілі НБУ 5 відсотків очікується лише у 2025 році", - визнали в Нацбанку.
Ситуація на ринку праці наразі стабілізувалася, проте залишається складною. "Кількість резюме на одну вакансію зменшилася, але все ще значно перевищує минулорічні показники. Безробіття цього року сягне майже 30 відсотків", - наголошують в НБУ
Номінальні зарплати знизяться цьогоріч на 12-13 відсотків, а в реальному вимірі (тобто з вирахуванням інфляції) - на чверть. Однак очікується, що вже наступного року, через дефіцит кваліфікованих працівників та значні диспропорції на ринку праці номінальні зарплати зростуть майже на третину та перевищать довоєнний рівень, а в 2024 році - ще на 28 відсотків.