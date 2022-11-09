  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
Російський військовий під час запуску дрона
Російський військовий під час запуску дрона (архівне фото)Фото: Milosav ljevic/Xinhuan/Imago Images
КонфліктиБілорусь

Білорусь створює підрозділи операторів ударних дронів

Анастасія Шепелева
38 хв. тому

За даними українського генштабу, в прикордонних військах Білорусі з'являться підрозділи операторів ударних безпілотників. Формування спільного з РФ угрупування військ в країні триває.

https://p.dw.com/p/4JFVT

У складі прикордонних військ Білорусі створюються підрозділи операторів ударних безпілотників, повідомляє у ранковому зведенні середи, 9 листопада, генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

На території Білорусі триває формування спільного російсько-білоруського угрупування військ. Зокрема, за інформацією генштабу, військовослужбовці однієї з бригад білоруських збройних сил закупили для потреб особового складу російського 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії до 100 комплектів аптечок, жилетів та іншого екіпірування.

Крім того, за даними генштабу, білоруські правоохоронці посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією або тих, хто критикує владу чи війну в Україні.

На початку листопада генштаб повідомляв про переміщення з РФ до Білорусі близько 1,5 тисячі залізничних платформ із озброєнням та військовою технікою. Росія перекинула на основні військові полігони Білорусі здебільшого підрозділи своєї 1-ї танкової армії, передусім - 2-ї мотострілецької дивізії разом із технікою та щойно мобілізованими росіянами.

Попри пересування військ, у генштабі наголошували, що ознак підготовки до наступу з Білорусі немає, але підтвердили, що ситуація навколо створення спільного угруповання військ так званої Союзної держави "залишається неоднозначною".

"З одного боку, заяви та дії обох сторін свідчать про відволікання уваги та відтягування українських військ зі сходу та півдня на північний напрям. Проте у більш віддаленій перспективі є загроза формування угруповання, яке може бути задіяне в агресії проти України", - пояснював заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов. Він додав, що на формування наступальних угруповань у Білорусі знадобиться не менше двох-трьох місяців

Читайте також: Військові та танки на білоруській залізниці? Що відомо

Як готуються ЗСУ на кордоні з Білоруссю

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков

Пєсков з'їздив у Луганськ, а секретар радбезу РФ - в Іран

Конфлікти40 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Унаслідок бомбардування армією РФ драмтеатру в Маріуполі, за даними AP, могли загинути до 600 людей

Правник-міжнародник з ФРН: "Путін - не єдиний підозрюваний"

Правник-міжнародник з ФРН: "Путін - не єдиний підозрюваний"

Конфлікти21 год. тому
Антисемітизм: чому так складно його подолати

Антисемітизм: чому так складно його подолати

Антисемітизм: чому так складно його подолати

Суспільство4 год. тому13:13 хв.
Компанія "Укрнафта" перейшла під повний контроль держави

Відчуження підприємств - воєнний комунізм чи виправдана дія?

Відчуження підприємств - воєнний комунізм чи виправдана дія?

Політика19 год. тому
Установка з виробництва багатоатомних спиртів на заводі хімічної компанії Covestro у Дормагені

Промислове зростання у ФРН уповільнилось, але не зупинилось

Промислове зростання у ФРН уповільнилось, але не зупинилось

Економіка21 год. тому
Німецька установка Gepard (фото з архіву)

Чи загрожує Україні нестача зброї

Чи загрожує Україні нестача зброї

Конфлікти8 листопада 2022 р.
external

Танкісти на Херсонщині в очікуванні наказу про контрнаступ

Танкісти на Херсонщині в очікуванні наказу про контрнаступ

Конфлікти7 листопада 2022 р.02:06 хв.
На головну сторінку