Білорусь створює підрозділи операторів ударних дронів

За даними українського генштабу, в прикордонних військах Білорусі з'являться підрозділи операторів ударних безпілотників. Формування спільного з РФ угрупування військ в країні триває.

У складі прикордонних військ Білорусі створюються підрозділи операторів ударних безпілотників, повідомляє у ранковому зведенні середи, 9 листопада, генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

На території Білорусі триває формування спільного російсько-білоруського угрупування військ. Зокрема, за інформацією генштабу, військовослужбовці однієї з бригад білоруських збройних сил закупили для потреб особового складу російського 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії до 100 комплектів аптечок, жилетів та іншого екіпірування.

Крім того, за даними генштабу, білоруські правоохоронці посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією або тих, хто критикує владу чи війну в Україні.

На початку листопада генштаб повідомляв про переміщення з РФ до Білорусі близько 1,5 тисячі залізничних платформ із озброєнням та військовою технікою. Росія перекинула на основні військові полігони Білорусі здебільшого підрозділи своєї 1-ї танкової армії, передусім - 2-ї мотострілецької дивізії разом із технікою та щойно мобілізованими росіянами.

Попри пересування військ, у генштабі наголошували, що ознак підготовки до наступу з Білорусі немає, але підтвердили, що ситуація навколо створення спільного угруповання військ так званої Союзної держави "залишається неоднозначною".

"З одного боку, заяви та дії обох сторін свідчать про відволікання уваги та відтягування українських військ зі сходу та півдня на північний напрям. Проте у більш віддаленій перспективі є загроза формування угруповання, яке може бути задіяне в агресії проти України", - пояснював заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов. Він додав, що на формування наступальних угруповань у Білорусі знадобиться не менше двох-трьох місяців.

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