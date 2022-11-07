"Мотор Січ" і "Укрнафту" передали у власність держави

Рішення про відчуження активів п'яти ухвалили 5 листопада на засіданні ставки верховного головнокомандувача. Після завершення воєнного стану власникам можуть повернути активи, або відшкодувати їхню вартість.

У власність України на час дії воєнного стану відчужено активи п'яти стратегічно важливих підприємств - "Мотор Січ", "Укрнафта", "Укртатнафта", "Запоріжтрансформатор" та "АвтоКрАЗ". "Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано міністерству оборони України", - заявив у понеділок, 7 листопада, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, йдеться у повідомленні РНБО в Facebook.

Рішення про відчуження активів цих підприємств було ухвалене 5 листопада під час засідання ставки верховного головнокомандувача на підставі законів "Про оборону України", "Про правовий режим воєнного стану" та "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" у зв'язку з військовою необхідністю, уточнив він.

За словами Данілова, після завершення воєнного стану "відповідно до вимог закону, вказані активи можуть бути повернені власникам, або буде відшкодовано їхню вартість". "Для забезпечення потреб країни в умовах воєнного стану ми маємо право приймати такі рішення", - зазначив він.

Чиї активи забрала держава

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), державі відійшли, в тому числі, акції вказаних підприємств. В "Укрнафті" контрольний пакет акцій належить НАК "Нафтогаз України", а міноритарний, близько 42 відсотків, - так званій групі "Приват"Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, тоді як в "Укртатнафті" ситуація зворотна, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Обіг усіх акцій "Мотор Січ" заблоковано з квітня 2018 року після продажу роком раніше контрольного пакета акцій китайській Skyrizon і пов'язаним із нею особам. Найбільшим власником акцій підприємства був президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв, якого 23 жовтня затримала Служба безпеки Україниза звинуваченням в державній зраді.

"АвтоКрАЗ" та "Запоріжтрансформатор", підконтрольні відповідно Костянтину Жеваго та Костянтину Григоришину, останні роки перебувають у процедурах банкрутства.

За словами міністра оборони Олексія Рєзнікова, вже сформовані наглядові ради усіх відчужених підприємств.