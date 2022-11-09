НАТО обговорить подальшу підтримку України на саміті в липні

Генсек Альянсу оголосив, що наступний саміт лідерів країн НАТО відбудеться у Вільнюсі в липні 2023 року. На порядку денному, зокрема, обговорення подальшої підтримки України.

Північноатлантичний альянс (НАТО) проведе наступний саміт 11-12 липня 2023 року у литовському Вільнюсі. Серед іншого, на ньому лідери держав-членів блоку обговорять подальшу підтримку України. Про це в середу, 9 листопада, повідомила пресслужба альянсу.

"Ми стикаємося з найбільш складним і непередбачуваним безпековим середовищем з часів "холодної війни". Зустріч у Вільнюсі надасть можливість главам держав та урядів країн-членів альянсу узгодити подальші кроки зі зміцнення нашого стримування та оборони і розглянути значне збільшення оборонних витрат, а також продовжити підтримку України", - йдеться у заяві генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

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Столтенберг відвідує тренування ЗСУ у Великобританії

Сьогодні Єнс Столтенберг перебуває з візитом у Лондоні. Він стане першим міжнародним лідером, якого прийме Ріші Сунак з моменту вступу на посаду прем'єр-міністра Великобританії в минулому місяці. Очікується, що лідери обговорять війну в Україні та підтримку альянсом її боротьби проти Росії.

Перед прибуттям на Даунінг-стріт Столтенберг разом із британським міністром оборони Беном Воллесом відвідає полігон, на якому Великобританія проводить тренування військовослужбовців Збройних сил України.

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