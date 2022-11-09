РФ заплатила Ірану за дрони готівкою євро та західною зброєю

За даними Sky News, Росія розплатилась з Іраном за безпілотники готівкою в євро, а також трьома моделями захопленої західної зброї - британською протитанковою ракетою NLAW, американською Javelin і Stinger.

В обмін на бойові дрони Росія відправила в Іран 140 мільйонів євро готівкою та захоплені на війні в Україні британську протитанкову ракету NLAW та американські Javelin і Stinger. Про це повідомило британське видання Sky News 8 листопада з посиланням на джерело.

За даними співрозмовника, російський військовий літак таємно доставив цей вантаж в аеропорт Тегерана 20 серпня. Як доказ виданню надали супутникові знімки, зроблені цього дня, на яких видно два російські військові вантажні літаки в аеропорту в Тегерані. Один з них - Іл-76, імовірно, перевозив готівку й захоплену західну зброю.

Зі свого боку, Іран поставив Росії понад 160 безпілотних літальних апаратів (БПЛА), включно зі 100 безпілотниками Shahed-136, які прозвали "безпілотниками-смертниками", оскільки вони вибухають при зіткненні.

Іран може копіювати технології західної зброї

Як зазначив співрозмовник видання, призначена для Збройних сил України західна зброя, яка потрапила до рук росіян, може дати іранському Корпусу вартових ісламської революції можливість вивчати західні технології та потенційно їх копіювати.

Він вважає, що захоплений Іраном в 2011 році американський шпигунський безпілотник допоміг Тегерану в розробці "Шахедів".

РФ та Іран домовилися про ще одну поставку дронів

Співрозмовнику видання відомо про щонайменше п'ять російських літаків, які перевезли безпілотники з Ірану з 20 серпня в рамках угоди. Крім того, за його словами, в останні кілька днів Іран і РФ узгодили поставки ще однієї партії дронів на суму 200 мільйонів євро, що означає "ще одну велику доставку" в найближчому майбутньому.

Після послідовного заперечення протягом майже чотирьох місяців Тегераном своєї участі у війні Росії проти України 5 листопада міністр закордонних справ країни вперше публічно визнав факт поставки озброєння до РФ. За твердженнями Хоссейна Аміра Абдоллахіяна, країна надала "обмежену кількість дронів Росії за місяці до початку війни в Україні". До того ж він наголосив, що Тегерану невідомо про використання його дронів у війні.

Використання РФ іранських дронів розслідує ООН

Поставлені Іраном дрони-камікадзе, за даними української сторони, використовувалися російськими військами для масованих ударів по території України від 13 вересня.

У листі до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй Україна звинуватила Іран у порушенні заборони Радбезу на передачу озброєнь. Після цього США, Великобританія, Німеччина та Франція надіслали генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррішу листи з закликом розслідувати цю інформацію в рамках підготовки доповіді стосовно Ірану для Радбезу. Попри намагання РФ заблокувати процедуру, в Радбезі ООН підтримали розслідування.

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