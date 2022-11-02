Чому Іран підтримує РФ у війні проти України

Іран готується відправити Росії близько тисячі додаткових одиниць озброєнь, включаючи балістичні ракети малої дальності "земля-земля" та більше ударних безпілотників, для використання у війні проти України. Про це 1 листопада повідомила американська телекомпанія CNN із посиланням на офіційних осіб однієї з західних країн, яка стежить за іранською програмою озброєння. Зазначається, що це буде перший випадок, коли Іран надсилатиме до Росії передові високоточні керовані ракети, що може посилити Кремль на полі бою. Точні терміни, коли вантаж прибуде до Росії, наразі невідомі, однак офіційні особи вважають, що зброю доставлять до кінця року.

Дещо раніше Washington Post з посиланням на американські і союзницькі розвідувальні служби повідомляла, що Тегеран таким чином допомагає Москві компенсувати "великі втрати", яких зазнала Росія з лютого, особливо у високоточних видах озброєнь. Обговорення поставок Росії двох різних типів ракет класу "земля-земля", за данми газети, велося з середини вересня.

Ця зброя - зокрема, ракети Fateh 100 і Zolfaghar - мають дальність від 300 до 700 кілометрів. Повітряні сили України також попереджають, що незабаром Росія може застосувати новий тип іранських безпілотників, а саме типу Meraj-521. Вони невеликі та легкі і можуть кружляти над своєю ціллю до 15 хвилин. Застосовуються переважно проти легкоброньованої техніки та людей.

Кремль заперечує використання іранських безпілотників в Україні. Іран також відкидає ці повідомлення як "безпідставні звинувачення". Втім, експерти вважають заяви двох держав неправдоподібними.

Партнери у сирійському конфлікті

Зближення Росії та Ірану триває щонайпізніше з 2015 року, каже Маркус Кайм (Markus Kaim) з дослідницької групи з питань політики безпеки берлінського фонду "Наука і політика" (SWP). Відтоді Росія надавала військову підтримку сирійському диктатору Башару Асаду, який після виступів проти нього 2011 року дедалі більше вдавався до оборони, використовуючи військові засоби.

Іран вже виступав на боці Асада за кілька років до цього. Обидві країни - Росія та Іран - суттєво сприяли тому, що протести в Сирії під час так званої арабської весни було придушено. За словами Кайма, завдяки цьому Тегеран і Москва зблизилися ще більше. "Обидві країни також визначили Сирію як особливу сферу інтересів для своєї зовнішньої політики. Це згуртувало дві держави", - пояснив Кайм в інтерв'ю DW.

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Є різні припущення щодо того, які конкретні поточні інтереси переслідує Іран, надаючи військову допомогу Росії. Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ізраїльській газеті Haaretz, що у відповідь на іранську допомогу Росія підтримує Тегеран у розвитку його ядерної програми. Журнал Foreign Policy припускає, що за допомогою безпілотників, що РФ застосовує у війні в Україні, Тегеран може рекламувати свою військову промисловість. Також досвід, отриманий на полі бою, Тегеран може використати, аби модернізувати свої безпілотники та ракети, пише видання.

Проти "світового порядку, в якому домінують США

Маркус Кайм з SWP зазначає, що Іран та Росія вважають себе мішенями західних санкцій: "Їхній спільний інтерес та їхні спільні міркування, таким чином, спрямовані на те, як вони можуть підірвати західні санкції". Тож іранський експорт озброєнь до Росії може стати основою для подальшої співпраці, зокрема й невійськового характуру, каже Кайм. Ідеологічно обидва уряди об'єднує їхній опір, як вони кажуть, домінуванню Заходу. "Обидва виступають проти того, що вони вважають світовим порядком, в якому домінує Америка", - зазначає Кайм.

Дотепер цю мету Тегеран переслідував насамперед у близькосхідному регіоні. Там Іран роками намагається утвердитися як регіональна та антизахідна держава-гегемон. З цією метою режим в Тегерані сформував всеосяжний альянс з недержавними суб'єктами, як-от ополченням на кшталт іракського "Катаіб Хезболла", бойовими загонами хуситів в Ємені або терористичними організаціями на кшталт"Хезболла" в Лівані. Війна в Україні, додатково підігріта іранськими безпілотниками, покликана відволікти Захід від "протистояння гегемоністським амбіціям Ірану на Близькому Сході", аналізує Foreign Policy.

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Ерік Брюер з організації "Ініціатива з вивчення ядерної загрози" вбачає помсту і погрози як можливі мотиви Ірану. На його думку, не можна виключати, що режим у Тегерані спробує напасти на Захід, до якого, з точки зору Ірану, належить і Україна, на його власній території. З точки зору режиму в Тегерані, це буде помстою за те, що Захід, тобто США, тривалий час був військово присутній на Близькому Сході, тобто в безпосередньому сусідстві з Іраном. У цьому сенсі використання іранських безпілотників також може бути попередженням для США, країн Перської затоки та Ізраїлю, продовжує Брюер. Сигнал для них: якщо вони нападуть на Іран, то на прикладі України можуть бачити, як він відреагує.

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Тим часом Україна завдяки військовій допомозі Заходу намагається протидіяти атакам іранських дронів. За останніми даними, ЗСУ уже збили понад 300 іранських безпілотників. Утім, за даними західних видань, Іран міг уже поставити РФ до двох тисяч дронів для застосування їх в Україні, остання партія могла становити 400. А за даними головного управління розвідки міністерства оборони України, Іран планує ще відправити Росії партію з 200 дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2 на початку листопада.

Солідарність повалених імперій

Політологиня Барбара Славін з американського аналітичного центру Atlantic Council намагається знайти пояснення російсько-іранського союзництва проти "Заходу" в історії: обидві країни - колишні імперії. За словами експертки, обидві країни схильні до параної та теорій змови і припускають, що чужинці зазіхають на їхню територію і хочуть підірвати або навіть розчавити їх, підігріваючи заворушення окремих етнічних груп.

Крім того, зараз не виключено, що Росія підтримає режим в Тегерані у боротьбі з нинішнім протестним рухом. За повідомленнями агенцій, Путін у Telegram пообіцяв іранському президенту Раісі, що його країна зміцнюватиме співпрацю з Ісламською Республікою "у боротьбі з тероризмом". Нещодавно керівництво Ірану назвало антиурядових демонстрантів "терористами".

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