Зеленський: На останній удар РФ спустила 2,3 мільйона пенсій

251-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 1 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 31 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події вівторка, 1 листопада (час київський).

++22:54++

Ракети та дрони, використані Росією на вчорашній масований удар по Україні, коштували їй в еквіваленті понад 2,3 мільйона середніх місячних пенсій, заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні.

Зараз, за його словами, технічна можливість постачання води відновлена для всіх споживачів в Україні, електрики - для більшості. Водночас стабілізаційні відключення тривають у дев'яти регіонах.

Крім того, Зеленський повідомив у зверненні, що обговорив відповідальність Росії за зрив продовольчого експорту з України з прем'єр-міністром Камбоджі, яка нині головує в Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). "Це понад 600 мільйонів людей у 10 країнах. І для кожної з цих країн продовольча криза - це реальна загроза національній безпеці. Якщо ціни на продовольство через російську агресію зростатимуть, якщо на продовольчому ринку утвориться дефіцит, то це неминуче призведе до катастрофічних наслідків у більшості країн АСЕАН, як і в інших регіонах світу. Тому тиск на Росію заради гарантій продовольчої безпеки потрібен зараз від усіх - і від азійських країн також. Працюємо заради цього", - сказав він.

++22.32++

Росія обстріляла з реактивних систем залпового вогню село Петропавлівка на Харківщині, внаслідок чого трирічний хлопчик отримав вибухові травми. "Його доставлено до лікарні, він отримує всю необхідну допомогу", - повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++22:03++

ПВК "Вагнер" спробують засудити в Лондоні за тероризм проти українців

Юристи у Великобританії зробили перший крок до "новаторського", за їхніми словами, судового позову - проти російської приватної військової компанії "Вагнер" і її засновника, російського бізнесмена Євгена Пригожина, наближеного до президента Росії Володимира Путіна.

Російські солдати (ілюстративне фото) Фото: picture-alliance/dpa/Z. Kurtsikidze

"Це перший випадок у світі, коли "Вагнеру" та їм подібним жертви пред'явили позов до суду за тероризм, використаний як знаряддя війни", - сказав старший партнер компанії McCue Jury and Partners Джейсон МакК'ю, виступаючи у комітеті закордонних справ Палати громад Великобританії.

Позов спрямований на отримання репарацій у мільярди доларів жертвами найманців з "Вагнера", повідомляє агентство AFP.

++21:38++

Українці мають готуватися до складної зими та мати запаси всього необхідного, заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Тим часом мер української столиці Віталій Кличко повідомив, що за найгіршого сценарію, в місті не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. На такий випадок у Києві готуються розгорнути близько тисячі пунктів обігріву для мешканців міста. Для таких пунктів уже закупили електрогенератори та зробили запаси води й іншого необхідного.

++21:10++

"Укрпошта" запустила онлайн-голосування за найкращий ескіз нової поштової марки "З Різдвом Христовим та Новим роком!". "Наша з вами місія - вибрати ескіз, який зображає омріяний українцями 2023-й та наше сьогодення. Закарбуємо його у пам'яті та на новій поштовій марці", - йдеться у повідомленні компанії.

Голосувати можна до ранку 4 листопада. Переможця презентують 7 листопада.

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++20:44++

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про збиття на Донеччині російського вертольота Мі-8.

++20:25++

У РФ оштрафували "Вікіпедію" за статті про війну в Україні

Суд у Москві оштрафував американську компанію Wikimedia Foundation, яка підтримує роботу онлайн-енциклопедії "Вікіпедія", на два мільйони рублів (близько 39 тисяч євро в перерахунку. - Ред.) за відмову видалити заборонені в Росії статті про війну проти України.

Фото: Christoph Hardt/Geisler/picture alliance

Від компанії вимагали видалити статті "Ненасильницький опір громадянського населення України під час вторгнення Росії" та "Оцінка вторгнення Росії в Україну".

У квітні той самий суддя призначив Wikimedia Foundation штрафи на загальну суму п'ять мільйонів рублів (близько 82 тисяч євро. - Ред.). Тоді від компанії вимагали видалити одразу сім статей з "недостовірною інформацією" про військові дії РФ в Україні, а також дві статті про виготовлення пороху.

++20:04++

Міністри закордонних справ Великої сімки на зустрічі в Німеччині 3-4 листопада обговорюватимуть подальшу підтримку України, а також продовольчу та енергетичну кризи, спричинені війною Росії проти України повідомили в Державному департаменті США.

++19:47++

Невідомі намалювали графіті з літерою Z на вхідних дверях Свято-Олексіївського храму-пам'ятника Російської Слави в німецькому Лейпцигу, повідомили в поліції міста. Червона літера розміром 80 на 80 сантиметрів, яка стала символом війни Росії проти України, з'явилася на дверях храму в ніч на 1 листопада. Поліція проводить перевірку.

++19:30++

РФ пошкодила 40 відсотків енергетичної інфраструктури України - Зеленський

Росія серйозно пошкодила вже близько 40 відсотків усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема гідроелектростанції, теплові електростанції та електроцентралі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з комісаркою Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Удар РФ по Києву 31 жовтня Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Він закликав Європейську Комісію відігравати координаційну роль у залученні допомоги з боку держав-членів ЄС. Зокрема, Зеленський знову звернув увагу на доцільність створення платформи для підтримки української економіки, зокрема енергетичної сфери, на зразок контактної групи з оборонної допомоги в форматі "Рамштайн".

Також президент України закликав запровадити цінові обмеження на російський газ на додачу до обмежень на нафту, та обмежити постачання російського скрапленого газу до країн ЄС у межах наступного санкційного пакету.

Крім того, він зауважив, що Україна призупинила експорт електроенергії до Європи через російські удари по енергосистемі, але висловив переконання, що після стабілізації ситуації експорт продовжиться.

++19:11++

Росія перемістила окупаційну адміністрацію з Херсона у Скадовськ

За сьогодні Росія завдала вже чотирьох ракетних і 26 авіаційних ударів, а також здійснила понад 27 обстрілів української території з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали райони понад 20 населених пунктів, серед яких Полтава, Миколаїв, Нікополь, Краматорськ і Микільське Запорізької області.

"Окупанти продовжують примусове переміщення цивільного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Ворог вдається до залякування цивільних мешканців, поширюючи інформацію про можливий підрив греблі Каховської ГЕС. Водночас, місцеве населення позбавлене засобів комунікації. Російську окупаційну адміністрацію Херсона переміщено до міста Скадовськ", - повідомляється у вечірньому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

ЗСУ за добу збили два російських безпілотники типу "Орлан-10" та шість ударних дронів іранського виробництва "Шахед-136". Українська авіація вразила 19 районів зосередження озброєння та військової техніки РФ, а також три позиції зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська та артилерія вразили два райони зосередження сил і техніки РФ, склад боєприпасів та чотири інших важливих російських військових об'єкти.

++18:57++

Кожен п'ятий мобілізований у Росії з тих, про чию смерть стало відомо, загинув ще до відправки в зону бойових дій, підрахувало видання "Нова газета. Європа". З 21 вересня публічно відомо про загибель понад 100 мобілізованих. 23 з них загинули ще до відправлення на фронт: через бійки, алкоголь, наркотики, самогубства та нещасні випадки. Найбільше загиблих - у Свердловській та Челябінській областях РФ.

++18:39++

Домовленості щодо продовження дії "зернової угоди" можна досягнути "на основі конструктивного підходу", переконаний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. У телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним він також зазначив, що рішення цього питання може сприяти поновленню переговорів про перемир'я між Україною та РФ, повідомляє AFP.

У свою чергу Путін наполягає, що Росія може поновити участь в "зерновій угоді" лише після завершення розслідування атак на порт анексованого Севастополя, а також "отримання від Києва реальних гарантій неухильного дотримання Стамбульських домовленостей, зокрема щодо невикористання гуманітарного коридору у військових цілях", пише Reuters.

Тим часом Україна, Туреччина та Організація Об'єднаних Націй погодились не планувати будь-яких переміщень суден в рамках "зернової угоди" на 2 листопада.

++18:22++

Розвідка: Іран відправить Росії ще 200 дронів на початку листопада

За даними головного управління розвідки міністерства оборони України, на початку листопада Іран планує відправити Росії партію з 200 дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.

"Дрони надходитимуть у розібраному стані. Надалі на території РФ їх зберуть, перефарбують та нанесуть російське маркування, зокрема "Герань-2", - повідомили в розвідці.

Раніше CNN із посиланням на джерела повідомила, що Іран готується відправити Росії близько тисячі додаткових одиниць озброєнь, включаючи балістичні ракети малої дальності "земля-земля".

Речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав на брифінгу, що Москва отримає два типи балістичних ракет: дальністю 300 кілометрів і 700 кілометрів, аналогічні ракетам "Іскандер-М", які є на озброєні РФ. "Велика імовірність, що вони будуть доставлені на північ від України", - додав він.

За його словами, для ефективної боротьби з ними Україна потребуватиме саме засобів протиракетної оборони: "Проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту протиповітряної оборони. Збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, що у нас сьогодні є на озброєнні".

++18:04++

Кабмін: На час війни росіяни не зможуть отримати дозвіл на проживання

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про припинення на час дії воєнного стану розгляду заяв громадян Росії про оформлення дозволу на імміграцію та оформлення чи обмін посвідок на постійне або тимчасове проживання.

Як повідомляє Державна міграційна служба, обмеження не будуть поширюватися на росіян, які є найближчими родичами громадян України, прибули для працевлаштування відповідно до закону або прослужили у Збройних силах України три і більше років.

++17:50++

В Україні з візитом заступниця держсекретаря США

Крім єврокомісарки з питань енергетики, в Києві з візитом перебуває заступниця державного секретаря США Карен Донфрід. Про це повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк.

++17:43++

ЄС думає над новими санкціями до Білорусі

Європейський Союз розглядає можливість запровадження додаткових санкцій щодо Білорусі за її роль у війні Росії проти України, повідомляє агентство AFP із посиланням на Петра Фіалу - прем'єр-міністра Чехії, яка нині головує в Раді ЄС.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський уточнив, що причина можливого запровадження нових санкцій проти Мінська - постачання зброї до Росії та надання території країни для завдання ударів по Україні.

++17:28++

Макрон пообіцяв Україні посилення ППО

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив у розмові з президентом України Володимиром Зеленським "повну відданість якнайшвидшому збільшенню військової підтримки України, зокрема у сфері протиповітряної оборони", повідомляє Єлисейський палац.

Макрон також висловив готовність "допомогти Україні вистояти в умовах наближення зими, коли російські удари завдали значної шкоди енергетичній інфраструктурі". Президенти домовилися організувати 12 грудня двосторонню конференцію для мобілізації допомоги від французьких компаній. А мобілізацію іноземної підтримки заплановано обговорити на міжнародній конференції, яка відбудеться 13 грудня в Парижі.

У ході розмови Макрон привітав "зразкову прозорість України", яка дозволила направити місію Міжнародного агентства з атомної енергії для спростування звинувачень Росії у підготовці "брудної бомби". Президент Франції також засудив одностороннє рішення РФ призупинити участь у "зерновій угоді".

++17:07++

Від сьогодні Австрія скасувала безкоштовний проїзд громадським транспортом Відня для громадян України. Безоплатний квиток для поїздів Австрійською федеральною залізницею (ÖBB) тепер доступний виключно під час першого в'їзду до країни, повідомило посольство України.

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++16:52++

Бербок: Вплив РФ і Китаю в Центральній Азії треба обмежити

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час візиту до Узбекистану закликала не допустити безперешкодного посилення впливу Росії та Китаю у Центральній Азії.

Бербок у Ташкенті Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Міністерка наголосила, що її триденне турне регіоном має на меті надіслати сигнал про співпрацю колишнім радянським республікам.

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++16:36++

Українці розкупили військові облігації "Крим" і "Луганськ". За три тижні придбали 6,4 тисячі перших і 2,5 тисячі других. Разом це майже дев'ять мільйонів гривень, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Усього українці придбали 82 тисячі військових облігацій на понад 82 мільйона гривень. Продаж військових облігацій запустили в додатку "Дія" 3 жовтня. Для купівлі були доступні сім видів облігацій з назвами окупованих територій України: Крим, Донецьк, Луганськ, Херсон, Мелітополь, Маріуполь та Горлівка. Вони відрізняються строком вкладення (від одного місяця до 1,5 року), а також дохідністю (від 11 до 16 відсотків річних). Мінімальна ціна облігації - 900 гривень.

++16:12++

Кабмін звільнив Вітренка з посади очільника "Нафтогазу"

Кабінет міністрів звільнив голову правління "Нафтогаз України" Юрія Вітренка з посади. Як повідомили в самій національній акціонерній компанії, таким чином уряд задовольнив заяву Вітренка про відставку.

Юрій Вітренко Фото: Naftogaz of Ukraine

Він продовжить обіймати посаду до 3 листопада включно. Детальнішу інформацію "Нафтогаз" обіцяє в останній день роботи Вітренка.

++16:00++

Ердоган поговорить з Путіним і Зеленським про продовження "зернової угоди"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збирається поговорити найближчими днями з президентами Росії Володимиром Путіним та України Володимиром Зеленським про продовження дії "зернової угоди". Про це повідомив турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

"Ми віримо, що ми подолаємо це. "Зернова угода" вигідна всім", - цитує його агентство AFP.

РФ заявила про "призупинення" своєї участі в угоді на невизначений час після того, як звинуватила Україну в нападі на її Чорноморський флот у анексованому Криму 29 жовтня. Угода, підписана в липні, дозволила експортувати з України понад 9,7 мільйона тонн зерна. Її дія завершиться 18 листопада в разі, якщо договір не продовжать. Напередодні Ердоган заявив, що Туреччина докладатиме зусиль для збереження угоди в силі.

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++15:46++

Попри "завершення мобілізації" в РФ збираються карати за ухилення від неї тюрмою

Попри те, що президент РФ Володимир Путін заявив про завершення мобілізації в країні, хоча й не збирається підписувати відповідний указ, російські депутати від провладної партії "Єдина Росія" розробили законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації. За це росіянам загрожуватиме штраф, примусові роботи чи позбавлення волі на строк до п'яти років.

Президент Росії Володимир Путін (праворуч) і міністр оборони РФ Сергій Шойгу (ліворуч) Фото: Mikhail Metzel/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP/picture alliance

Нагадаємо, солдатів у Росії набиратимуть навіть після завершення мобілізації: від сьогодні в РФ оголошений осінній призов. Він триватиме до 31 грудня, а в його рамках на військову строкову службу збираються набрати 120 тисяч людей.

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++15:31++

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову в режимі відеозв'язку з американським кіноактором і режисером Беном Аффлеком. "Подякував йому за підтримку України. Сьогодні надзвичайно важливо зберігати високий рівень уваги всього світу до того, що відбувається в нашій країні. Зокрема, цьому можуть сприяти відомі особистості, які досягли успіху завдяки своєму таланту і популярні в усіх частинах світу", - зазначив Єрмак.

Він поговорив з Аффлеком про шляхи більшої підтримки України та запросив актора відвідати Україну.

++15:15++

До Києва прибула єврокомісарка з питань енергетики

Європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон перебуває з візитом в Україні. "Сьогодні я в Києві, щоби допомогти збільшити підтримку енергетичного сектору України. Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки з боку Росії - жорстокої та нелюдської тактики, спрямованої на спричинення людських страждань з наближенням зими", - написала вона в Twitter.

Єврокомісарка додала, що на власні очі побачила масштаби руйнувань, і запевнила, що докладе всіх зусиль для збільшення фінансової, технічної та практичної допомоги Україні.

++15:09++

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. "Надзвичайно важлива й продуктивна розмова. Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку", - написав він у Twitter.

У Єлисейському палаці поки не повідомляли про результати переговорів.

++14:58++

Іран готується відправити РФ ще тисячу одиниць зброї - ЗМІ

Іран готується відправити до Росії ще близько тисячі одиниць зброї, в тому числі балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля" та додаткові ударні безпілотники, повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на представника однієї з західних країн.

"Постачання перебуває під пильним наглядом, тому що це буде перший випадок, коли Іран відправить до Росії передові високоточні ракети, що може дати Кремлю суттєву перевагу на полі бою", - йдеться у повідомленні.

++14:42++

Кількість біженців з України, зареєстрованих в Європі для тимчасового захисту або в аналогічних національних схемах захисту, перевищила 4,4 мільйона. Такі дані, зібрані станом на 25 жовтня, озвучило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців на своєму сайті.

За останній місяць зростання становило майже 243 тисячі, тоді як за попередній - трохи більше 214 тисяч. Найбільший приріст за останній місяць показали Німеччина, Польща та Чехія.

Загалом найбільше українських біженців зі статусом тимчасового захисту зареєстровано в Польщі - майже 1,5 мільйона. Слідом йдуть Німеччина і Чехія з понад 815 і 453 тисячами осіб відповідно. Всього у Німеччині, де українцям було дозволено перебувати без реєстрації до кінця серпня, зафіксовано понад мільйон біженців з України.

++14.08++

У Києві повідомили, що за ніч українські військовослужбовці на північному сході країни збили шість запущених російськими окупаційними силами дронів-камікадзе Shahed-136. "31 жовтня вночі збито три дрони-камікадзе Shahed-136, які атакували Україну з північно-східного напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Схід". Три Shahed-136 збиті підрозділами територіальної оборони на Полтавщині, ще три - винищувальною авіацією Повітряних сил ЗС України на Дніпропетровщині", - зазначається у повідомленні у Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

++14.03++

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що після консультації з юристами в Кремлі вирішили не оголошувати указ про завершення часткової мобілізації. "Повідомляємо - указ не потрібен. Щодо цього в нас є висновок державного правового управління в адміністрації президента. Тож крапку поставлено. Часткова мобілізація завершена", - цитує Пєскова російський "Інтерфакс". За словами речника Кремля, міноборони розіслало до військкоматів телеграми "щодо зупинки й подальшої не розсилки будь-яких повісток". За словами Пєскова, указ Путіна про початок часткової мобілізації від 21 вересня виконано, оскільки до лав збройних сил РФ призвали 300 тисяч осіб.

++13.51++

У російській нафто-газовій компанії "Газпром" повідомили про значне скорочення обсягів видобутку газу в січні-жовтні 2022 року, порівняно з минулим роком. За попередніми даними, на свердловинах "Газпрому" впродовж 10 місяців поточного року було видобуто 344 мільярдів кубометрів газу, що на 18,6 відсотка або на 78,8 мільярда кубів менше, ніж торік. Визначальним є й те, що за вказаний проміжок часу істотно просів і експорт газу до країн далекого закордоння, що становив 91,2 мільярда кубометрів. Це - на 42,6 відсотка або 67, 6 мільярда кубометрів менше порівняно з торішнім показником, кажуть у компанії.

Традиційно в Росії головними джерелами надходжень до бюджету був і залишається експорт енергоносіїв - насамперед нафти й газу.

++13.22++

Представництво ООН у Спільному координаційному центрі (СКЦ) повідомило, що три судна, які вийшли 1 листопада з українських портів, перевозять понад 84 тисяч тонн продовольства. "У вівторок морським гуманітарним коридором транзитом прямують три вихідні судна. Делегації України, Туреччини та ООН у СКЦ погодили рух цих суден. Російська делегація в СКЦ була поінформована", - поінформувало представництво ООН у СКЦ. Зазначається, що суховантажні судна перевозять загалом 84 490 тонн зерна та іншої продукції АПК. Суховантаж SSI Challenger доставить до Німеччини 49 тисяч тонн кукурудзи, суховантажне судно Bomustafa O - 22,8 тисячі тонн пшениці до Лівії. Судно Nimet Torlak переправить 12 690 тонн соняшникової макухи до Марокко. "Станом на 1 листопада, загальний тоннаж зернових та іншої агропродукції, експортованої з українських портів у межах Чорноморської зернової ініціативи, становить 9 729 083 тонни", - наголошується в повідомленні.

++12.32++

Ще чотири судна із зерновими вантажами вийшли 1 листопада з Одеського морського порту, свідчать дані сервісу моніторингу Marinetraffic . Серед них SSI Challenger під прапором Маршаллових Островів, Nimet Torlak під прапором Ліберії, Bomustafa O під прапором Панами та Sealock під прапором Танзанії. За даними Marinetraffic, судна направляються до Стамбула і Мерсіна.

++11.58++

На Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. "На Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання. Наші енергетики працюють цілодобово і роблять неймовірне", - написав Кулеба у Telegram-каналі . Він також повідомив, що з 6:15 вівторка в регіоні розпочалися планові стабілізаційні відключення.

++11.49++

У МЗС України вважають неприпустимою участь президента РФ Володимира Путіна в саміті "Великої двадцятки" (G20) на Балі, куди його офіційно запрошено, після його заяв про накази завдавати ракетних ударів по українській цивільній інфраструктурі. "Путін публічно визнав, що віддав наказ про ракетні удари по українських громадянах та енергетичній інфраструктурі. У нього руки в крові, йому не можна дозволяти сидіти за одним столом зі світовими лідерами. Запрошення Путіна на саміт на Балі потрібно відкликати, а Росію виключити з G20", - написав речник українського дипломатичного відомства Олег Ніколенко у соцмережі Twitter.



++11.26++

В Україні можуть об'єднати в одне два міністерства - міністерство регіональної політики з міністерством інфраструктури. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, який представляє фракцію "Голос". "За моєю інформацією, на найближчий пленарний тиждень заплановано кадрове питання. Пов'язано з регіональною політикою. Звільнення пана Чернишова (глава мінрегіону - Ред.) у зв'язку з переходом на нову посаду", - написав він у своєму Telegram-каналі у вівторок. За словами Железняка, при цьому мінрегіон планують об'єднати з мінінфраструктури.

Раніше ділове онлайн-видання "Економічна правда" повідомило цього дня про звільнення Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Його місце має зайняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

++10.39++

Британські військові розвідники припускають, що Росія перекинула на територію Білорусі бойові літаки МіГ-31К, здатні нести гіперзвукові ракети "Кинджал", з метою надіслати сигнал Заходу і показати дедалі більше залучення Білорусі в нинішню війну проти України. Таке припущення містить актуальний розвідувальний огляд міноборони Великобританії. Автори звіту проаналізували фотоматеріали, які показують розміщення на білоруському аеродромі Мачулищі двох висотних винищувачів-перехоплювачів МіГ-31К, а також розміщений у захисному земляному насипі великий контейнер.

У британській військовій розвідці припускають, що цей контейнер, найімовірніше, пов'язаний з російською ракетою повітряного базування "Кинджал", яку війська РФ уже застосовували кілька разів під час війни в Україні. У звіті вказано, що за дальності понад 2000 кілометрів розміщення "Кинджалів" у Білорусі дає Росії "незначну додаткову перевагу щодо ураження додаткових цілей на території України". "Швидше за все, вона провела розгортання ракет насамперед для того, щоб надіслати сигнал Заходу і показати дедалі більше залучення Білорусі у війну", - вважають автори звіту.



++09.56++

У ніч проти вівторка російські окупаційні війська обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольську та Марганецьку громади, попередньо серед людей жертв немає, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "У Нікополь прилетіло 40 російських снарядів. У місті понівечено 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку", - написав Резніченко у Telegram-каналі. За даними посадовця, в Марганецькій громаді внаслідок обстрілів пошкоджено лінію електропередач та знеструмлено помпову станцію водоканалу. Понад 40 тисяч домогосподарств залишилися без води, а понад 10 тисяч - без електрики. "Енергетики працювали усю ніч. І все полагодили. Люди зі світлом. (...). Вода незабаром повернеться в оселі", - зазначив голова ОВА.



++09.48++

Бюрократичні процедури на зовнішніх кордонах Євросоюзу не дають змоги німецькій залізничній компанії Deutsche Bahn цілком використовувати свої можливості для експорту українського зерна, розповів її представник виданням медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Ми могли б перевозити ще більше, якби прикордонне оформлення на зовнішньому кордоні ЄС відбувалося швидше", - пояснив він.

++09.28++

Унаслідок чергового російського ракетного обстрілу Миколаєва було повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок, а також загинула щонайменше одна жінка, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. "Близько опівночі Миколаїв зазнав обстрілів ракетами типу С-300, внаслідок чого постраждала низка цивільних об'єктів. Частково зруйновано будівлю навчального закладу. Повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок. Ще в одному будинку через влучення боєприпасів та їхніх уламків сталася пожежа", - написав Сєнкевич у Telegram-каналі. Також посадовець повідомив про пошкодження кількох приватних будівель і будівлі медичного закладу.

++09.16++

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули три особи, ще троє отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 31 жовтня стало відомо про 3 мирних жителів Донбасу, вбитих росіянами, - 2 у Бахмуті та 1 у Кураховому. Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, який загинув під час окупації, - у Рубцях. Ще 3 людей за вчора отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram-каналі .

++09.10++

У Києві повністю відновлено водо- та енергопостачання, повідомив мер української столиці Віталій Кличко. "Водопостачання в будинку киян повністю відновили. Дякую спеціалістам "Київводоканалу" та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці", - написав Кличко у Telegram-каналі у вівторок уранці. "Енергопостачання в Києві також відновили. Але вимкнення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі, після варварських атак агресора, - значний", - зазначив міський голова.



++08.56++

Українські військові знищили три дрони-камікадзе росіян над Дніпропетровщиною, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Військові з повітряного командування "Схід" вночі знищили над областю три ворожі дрони-камікадзе", - написав Резніченко у Telegram-каналі.

++08.37++

31 жовтня Україна зазнала 60 ракетних ударів з боку росіян. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, поширеному в Facebook. Крім масованих ракетних ударів, росіяни також вчинили 15 авіаударів та завдали понад 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генштаб ЗСУ. "Ударів противника зазнали райони понад 50 населених пунктів", - сказано у зведенні.

++08.15++

Окупаційна "влада" міста Севастополь у анексованому Криму повідомила, що в ніч на вівторок на півночі Севастополя було збито безпілотник. Такі дані поширив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.

++07.40++

США найближчими тижнями відправлять дві системи новітніх зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) NASAMS, а українських військових вже навчають застосування цієї системи, повідомляє сайт міністерства оборони США. Хоч у Пентагоні й визнають, що українські військові змогли відбити деякі ракетні атаки росіян, проте ППО залишається пріоритетом, оскільки "пошкодження електромережі та водопостачання викликає серйозне занепокоєння та завдає прямої шкоди цивільному населенню". США вже надали українським військовим 1400 зенітно-ракетних комплексів малої дальності Stinger, а також зобов'язалися передати Україні засоби протидії безпілотним авіаційним системам, включно з системою "Вампір" та іншими радіолокаційними системами, кажуть у Пентагоні.

++07.17++

Лінія електроживлення четвертого енергоблоку Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) відключилася внаслідок вибуху міни, повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. "Внаслідок вибуху наземної міни обірвалася основна лінія електроживлення одного з енергоблоків Запорізької АЕС (...). Вибух стався 30 жовтня ввечері за межами огорожі по периметру ЗАЕС, відключивши зовнішню лінію електропередачі напругою 750 кіловольт", - йдеться у заяві Гроссі.

++07.06++

Щонайменше чотири безпілотних літальних апарати (БПЛА) росіян впали на цивільні об'єкти у Полтаві, за попередньою інформацією жертв немає, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. "Чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти. На місці працюють рятувальники та приборкують пожежу, попередньо жертв немає", - написав Лунін у Telegram-каналі у вівторок уранці.

Також у одному з дописів посадовець уточнив, що українським військовим вдалося збити три дрони.

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