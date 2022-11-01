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"Вікіпедія" отримала штраф в Росії за відмову видаляти статті про війну проти України.Фото: Christoph Hardt/Geisler/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

В РФ оштрафували "Вікіпедію" за статті про війну в Україні

Євген Жуков | Степан Смишляєв
2 год. тому

Суд у Москві визнав Wikimedia Foundation винною в тому, що вона не видалила дві статі з "Вікіпедії" про війну в Україні.

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Через відмову видалити заборонені в Росії статті про війну проти України, суд у Москві у вівторок, 1 листопада, оштрафував американську компанію Wikimedia Foundation, яка підтримує роботу онлайн-енциклопедії "Вікіпедія", на два мільйони рублів (близько 39 тисяч євро в перерахунку. - Ред.).

Від компанії вимагали видалити статті "Ненасильницький опір громадянського населення України під час вторгнення Росії" та "Оцінка вторгнення Росії в Україну".

У квітні той самий суддя призначив Wikimedia Foundation штрафи на загальну суму п'ять мільйонів рублів (близько 82 тисяч євро. - Ред.) за двома аналогічними протоколами. Тоді від компанії вимагали видалити одразу сім статей з "недостовірною інформацією" про військові дії в Україні, а також дві статті про виготовлення пороху.

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20 липня Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій РФ (Роскомнадзор) зобов'язала пошукові системи маркувати Wikimedia Foundation як порушника російського законодавства.

У травні за відмову видалити інформацію про війну Росії проти України та кількість загиблих як серед мирного населення, так і серед російських солдатів  російський суд оштрафував видання "Радіо Свобода" на 18 мільйонів рублів (близько 273,5 тисячі євро. - Ред.).

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