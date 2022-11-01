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База Чорноморського флоту РФ у Севастополі
Фото: Ulf Mauder/dpa/picture alliance
КонфліктиРосійська Федерація

ЄС засудив призов і мобілізацію в анексованому РФ Криму

Аліна Коломієць
2 год. тому

Кримські татари незаконно залучаються до військової агресії РФ проти України, заявили в ЄС у день початку російського осіннього призову.

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Євросоюз рішуче засудив чергову призовну кампанію в анексованому Росією Криму й назвав її порушенням міжнародного права. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайтіЄвропейської служби зовнішніх справ (EEAS) у вівторок, 1 листопада.

"Російська Федерація розпочала чергову призовну кампанію в незаконно анексованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь для призову жителів Криму до Збройних сил РФ. Ця кампанія розпочалася незабаром після мобілізації, оголошеної Росією 21 вересня й безпідставно націлювалася на жителів Криму", - йдеться в заяві.

Порушення прав кримських татар

В ЄС, зокрема, вказали на порушенні прав кримських татар. Представники цього народу "свідомо стають цілями під час виконання мобілізаційного наказу Росії та насильно залучаються до загарбницької війни Росії проти України, їхньої традиційної батьківщини", заявили в EEAS.

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Європейське відомство зазначає, що Росія як член ООН, що має особливу відповідальність постійного члена Ради Безпеки ООН, зобов'язана забезпечувати захист прав людини, зокрема на незаконно анексованих нею українських територіях.

Європейська служба зовнішніх справ також нагадала, що ЄС не визнає анексію Криму і Севастополя та рішуче відкидає й беззастережно засуджує незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. "Усі ці території були і залишаються українськими", - наголошується далі.

"ЄС і надалі рішуче підтримуватиме незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів і вимагає від Росії припинити всі порушення міжнародного права та негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України", - йдеться в заяві.

Осінній призов у Росії триватиме до 31 грудня. Він розпочався на місяць пізніше через оголошену в "часткову мобілізацію". У понеділок, 31 жовтня, президент РФ Володимир Путін заявив, що мобілізація в країні завершена.

Ексофіцер армії РФ про втечу від мобілізації

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