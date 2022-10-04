10 тисяч українців виїхали з Криму через мобілізацію РФ

Щоб уникнути призову в російську армію, кримчани виїжджають з півострова. Тим часом, за даними генштабу ЗСУ, до Херсонської області вже відправили щонайменше дві тисячі мобілізованих з Криму.

Мешканці анексованого Росією Криму продовжують активно залишати півострів після оголошення владою РФ "часткової мобілізації". Значна частина виїжджаючих - кримські татари, повідомило у Facebook ввечері у понеділок, 3 жовтня, представництво президента України в Криму. "За інформацією Меджлісу, з окупованого Криму виїхало близько 10 тисяч наших громадян - в Росію та за кордон", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначили у представництві, проросійські активісти намагаються переслідувати українців, які рятуються від мобілізації, зокрема передають інформацію про них російським правоохоронцям.

В першу чергу забирають кримських татар

Як зазначаються у представництві, в Криму мобілізують "усіх, до кого можуть дотягнутися", зокрема, чоловіків з серйозними проблемами зі здоров'ям, а особливу увагу зосереджують на кримських татарах. "За перші три дні лише кримським татарам роздали понад 1500 незаконних повісток. Попри заяви окупантів про нібито “виконання окупованим Кримом плану призову”, злочинна мобілізація триває досі, - зазначають у представництві президента України. - Окупаційні військові комісари отримали розпорядження в першу чергу призивати кримських татар і направляти їх у бойові частини у районах найбільш інтенсивних бойових дій".

В повідомленні також йдеться, що, за даними генштабу ЗСУ, до Херсонської області вже відправили щонайменше дві тисячі мобілізованих з Криму. Перед направленням у зону бойових дій вони не отримують підготовки та навіть інструктажів: чоловіків із Севастополя повезли на фронт через 2два дні після отримання повісток, зазначили в представництві.

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"Станом на 3 жовтня 2022 року в окупованому Криму вже відбулися поховання щонайменше 167 солдатів російської армії. 85 із них, ймовірно, були громадянами України. Кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення", - додали в представництві.

Також там не виключили, що 10 жовтня РФ може оголосити другу хвилю "часткової" мобілізації.