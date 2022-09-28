Через мобілізацію РФ українці залишають Крим - Ташева

В Криму масово роздають повістки для мобілізації на війну проти України, зокрема, в населених пунктах, де проживають кримські татари. Їм вручили щонайменше 1500 таких повісток.

Представники військових комісаріатів в окупованому Росією Криму масово роздають повістки українським громадянам, зокрема – кримським татарам. Наразі відомо про щонайменше 1500 вручених таких повісток, проте кількість реально мобілізованих на війну проти України не встановлена. Про це в ході брифінгу у середу, 28 вересня, повідомила постійна представниця президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева.

За її словами, була зафіксована масова роздача повісток у населених пунктах, де компактно проживають саме представники кримсько-татарського народу. "Взагалі, це тенденція, яку ми спостерігаємо на території всієї РФ і, відповідно, на підконтрольній їй українській території Кримського півострова, коли у війні проти України використовується етнічний фактор: використання російських громадян з так званих національних республік, малочисельних народів і так далі. У випадку з Кримом це стосується в першу чергу кримських татар, як ми думаємо, як найбільших нелояльної групи осіб для РФ", - зазначила Ташева.

Мобілізаційні облави

Як зазначила Ташева, підготовка до "часткової мобілізації" в окупованому Криму велася впродовж кількох місяців, і станом на 21 вересня, коли президент РФ Володимир Путін оголосив про її початок, мобілізаційні списки вже були готові. Проте на практиці роздачі повісток в Криму відбуваються без дотримання цих списків, каже Ташева. Зокрема, їх роздають чоловікам різного віку, в тому числі і тим, хто досяг граничних 60 років чи багатодітним батькам і не не лише за місцем роботи чи проживання, а й на вулицях, ринках, місцях масового скупчення людей, зазначила вона.

"Фактично військові комісари або працівники військкоматів приходили в населені пункти або місця масового скупчення кримчан, в тому числі кримських татар, і починали масово роздавати такі повістки. Звісно, що по домівках теж ходили, розуміючи, до кого вони приходять, але масовий характер воно мало саме тому, що це фактично виглядало як така собі облава на території населених пунктів", - каже Ташева.

На думку Ташевої, українським громадянам слід уникати контактів з представниками окупаційної влади та військкоматів. "Ключова порада – уникнути комунікації з окупаційними адміністраціями, не отримувати дані документи, які називаються "повістками", в руки. Навіть якщо ви отримали такі "повістки" - в жодному разі не з'являтися до військкоматів. Якщо ви маєте можливість виїхати з території півострову – виїжджайте, - каже Ташева. – Якщо ви все ж таки були мобілізовані, то ми радимо здаватися в полон".

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Ексофіцер армії РФ про втечу від мобілізації To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Українці залишають Крим, а Росія вкотре порушує міжнародне право

За словами постійної представниці президента України, наразі тисячі українських громадян змушені залишати територію Криму. Їдуть вони, здебільшого, на територію третіх країн – Узбекистану, Азербайджану, Казахстану, Туреччини, Грузії, в країни ЄС.

Україна тим часом фіксує імена людей, які беруть участь у незаконних мобілізаційних заходах на території Криму. Інформація щодо них вже була передана компетентним органам задля запровадження щодо них обмежувальних заходів, а також прокуратурі, зазначила Ташева.

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28 вересня прокуратура АР Крим та міста Севастополя повідомила, що розпочала кримінальне провадження за фактом порушення Росією законів та звичаїв війни. "Наразі покинути територію півострова можливо тільки з дозволу військкоматів, які звісно таких дозволів не дають. Фактично, кримчани знаходяться перед вибором: смерть на війні або десять років російської в'язниці. У зв'язку з цим, прокуратура автономії розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі" - наводить слова керівника прокуратури автономії Ігоря Поночовного її пресслужба.

Зокрема, проводячи "часткову мобілізацію" в Криму, РФ порушує статтю 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка передбачає, що державі-окупанту заборонено примушувати цивільне населення окупованої території служити в її збройних силах, зазначається в публікації прокуратури.

"Відповідно до Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, будь-яка дія по відношенню до наших громадян, відправка або на строкову службу або мобілізація на активні бойові дії, є прямо забороненою, - підкреслює Ташева, - Це є воєнним злочином, який здійснює РФ і в рамках цієї війни в тому числі".