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Енергетична криза
Міністри закордонних справ Німеччини та Казахстану Анналена Бербок і Мухтар Тлеуберді в Астані
Міністри закордонних справ Німеччини та Казахстану Анналена Бербок і Мухтар Тлеуберді в АстаніФото: Str/AFP/ Getty Images
ПолітикаКазахстан

Бербок привітала дистанціювання Казахстану від РФ

Євген Жуков | Олександр Куницький
40 хв. тому

Перебуваючи в Астані, Анналена Бербок висловила повагу тому, як Казахстан демонструє свою позицію щодо нападу Росії на Україну.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) привітала зусилля Казахстану щодо дистанціювання від Росії та проведення реформ для побудови правової держави. Під час поїздки до Астани в понеділок, 31 жовтня, вона заявила, що те, як Казахстан демонструє свою позицію щодо нападу Росії на Україну, незважаючи на складне географічне положення країни, заслуговує на повагу.

"Казахстан неодноразово давав зрозуміти, що підтримує міжнародний порядок", - наголосила Бербок, нагадавши, що Астана не стала на бік Москви під час голосування в Організації Об'єднаних Націй щодо резолюції з засудженням російського вторгнення. У ході голосування з цього питання Казахстан утримався.

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Бербок, яка вирушила до Казахстану та Узбекистану в складі бізнес-делегації, запропонувала Астані тіснішу економічну співпрацю. Вона наголосила, що Німеччина - на відміну від Росії та Китаю - пропонує відносини на рівних.

Міністерка зазначила, що Казахстан має величезний потенціал для відновлюваних джерел енергії. Серед конкретних проєктів Бербок назвала контракт одного німецького підприємства щодо створення вітропарку розміром із федеральну землю Бранденбург. Крім того, на Каспійському морі планується запустити спільний проєкт у сфері водневої енергетики.

Водночас вона наголосила, що "стійке процвітання досягається лише там, де поважають та захищають права людей". Дотримання "наших цінностей, таких як верховенство закону, демократія та справедливі правила" відповідає також і економічним інтересам, додала Бербок.

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Бербок про зброю для України і газову залежність від РФ

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