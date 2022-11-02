Зеленський: РФ просила гарантій у США, а тепер - в України

252-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 2 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 1 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 2 листопада (час київський).

++23:45++

Ударів, яких РФ завдала ввечері по Харкову, зазнав Київський район міста. За попередньою інформацією, озвученою мером Ігорем Тереховим, влучили в адміністративну нежитлову будівлю. Інформації щодо поранених чи постраждалих наразі немає.

++23:26++

Найжорсткіші бої зараз тривають у Донецькій області. Там щодня - десятки російських атак, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні. "Хочу відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за стійкість при відбитті атак ворога саме там, на Донеччині. Наші хлопці стоять міцно й не здають жодного сантиметра. Це справжній героїзм", - сказав він.

Зеленський розповів, що ситуацію на інших напрямках розглянули сьогодні на засіданні ставки Верховного головнокомандувача. "Всюди зміцнюємо позиції й працюємо на ключову мету - повне звільнення всієї української землі", - запевнив він.

++23:15++

Дрон-камікадзе, яким РФ ударила ввечері по Кривому Рогу Дніпропетровської області, влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Як повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул, руйнування - значні. Декілька районів міста залишились без світла та води. "Починаємо відновлювальні роботи", - написав він у Facebook.

++23:05++

Росія наносить удари по Харкову. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Ніяких подробиць він поки не озвучив, але закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

++22:50++

Зеленський: У лютому РФ вимагала гарантій від США, тепер уже - від України

У традиційному вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський прокоментував повернення Росії до "зернової угоди". "Російський шантаж ні до чого не призвів", - заявив він.

Президент РФ Володимир Путін мотивував повернення до угоди тим, що отримав від Києва гарантії: "зернові коридори" не будуть використовуватись у військових цілях. Зеленський у відеозверненні сказав: "Сьогодні в Кремлі розказують, що вони вимагали гарантій безпеки від України. Варто на мить зупинитись, щоб обдумати такі їхні заяви. ​252 дні тому Росія вимагала гарантій безпеки від США. Після восьми місяців російської так званої "спеціальної операції" в Кремлі вимагають гарантій безпеки від України. ​Це справді разючі зміни. Це показує і те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність".

За словами Зеленського, повернення "зернової угоди" відбилось на показниках бірж: "Ми бачимо деяке здешевлення і щодо пшениці, і щодо кукурудзи. Щоразу, коли активізується російський шантаж, продовольство дорожчає. І щоразу, коли світ не піддається на шантаж, агропродукція дешевшає".

При цьому він заявив, що сьогодні вранці російський літак запустив крилаті ракети неподалік острова Зміїний, "і вони фактично перелітали через маршрути "зернового коридору". Зеленський наголосив, що такі майже щоденні запуски прямо загрожують продовольчому експорту, тому "це відповідальність партнерів - працювати разом, щоб зменшити російську загрозу".

++22:36++

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, відповідаючи на запитання журналістів про те, як йому вдалося переконати президента РФ Володимира Путіна повернутися до "зернової угоди", сказав, що в першу чергу "пояснить це президенту США Джо Байдену".

У сьогоднішній телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським Ердоган зауважив, що здатність України та РФ продавати зерно є критично важливою для всього світу. Він додав, що необхідно посилити дипломатичні зусилля, щоби завершити війну.

А в інтерв'ю після повернення Росією до "зернової угоди" президент Туреччини заявив, що позиція канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) змінилася, і той тепер вважає, що з Путіним "необхідно знайти спільну мову" для того, щоби припинити війну в Україні, пише Reuters.

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++22:24++

Росія вдарила іранським дроном Shahed-136 по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. Ніяких подробиць він не розповів і закликав мешканців також нічого не викладати в соціальні мережі та не коментувати.

++21:55++

Камбоджа направить до України саперів для допомоги в розмінуванні. У співпраці з Японією країна направить першу групу інструкторів у грудні, а другу - в першому кварталі 2023 року.

Як зауважує агентство Associated Press, за майже три десятиліття війни, що завершилася в 1998 році, Камбоджа стала однією з країн світу з найбільшою кількістю мін, а її сапери - одними з найдосвідченіших у світі.

++21:39++

Росія атакувала передмістя Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Інформації щодо влучань, пошкоджень чи постараждалих він не озвучив.

++21:11++

В ефірі російської державної пропагандистської телекомпанії RT вийшла програма за участю ведучого, з яким начебто "зупинили співпрацю" після закликів в ефірі "топити" і "спалювати" українських дітей.

Оскільки програма вийшла в записі, невідомо, коли її записали. Після скандальної заяви, про яку повідомили провідні світові ЗМІ, Слідчий комітет РФ мав підготувати "доповідь щодо ситуації, яка виникла в ефірі", однак про результати перевірки не повідомлялося.

++20:49++

Швейцарія дасть Україні 100 мільйонів доларів на відновлення інфраструктури

Уряд Швейцарії схвалив надання 100 мільйонів доларів допомоги на відновлення пошкодженої ударами РФ інфраструктури та полегшення гуманітарної ситуації, зокрема, забезпечення питною водою напередодні зими.

Як повідомляє агентство AFP, "Швейцарія допомагає українським енергетичним компаніям закуповувати енергоносії та запасні частини, а також робить внесок у ремонт систем залізничного кріплення для транспортування важких вантажів, таких як зерно". Також вона надає гуманітарну підтримку для підготовки до зими, наприклад, продукти харчування, утеплювачі.

Уряд визначає, чи може Швейцарія надати подальшу гуманітарну допомогу, таку як генератори, насоси або установки для очищення води. Він звернувся до парламенту з проханням надати додатковий кредит у розмір 76 мільйонів доларів для покриття додаткових витрат.

++20:20++

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, в ході якої подякував йому за активну участь у збереженні "зернової угоди". Лідери також обговорили подальші кроки щодо повернення українських полонених і політв'язнів.

Це був перший коментар Зеленського щодо повернення Росії до "зернової угоди", раніше його коментували тільки в Офісі президента.

Постійний представник Організації Об'єднаних Націй у Спільному координаційному центрі в Стамбулі Амір Абдулла також подякував за сприяння Туреччині. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав повернення РФ до угоди. Його речник сказав, що Гутерріш "продовжує свою взаємодію з усіма учасниками щодо оновлення та повної реалізації "зернової ініціативи", а також залишається відданим усуненню перешкод, які залишилися для експорту російського продовольства та добрив".

Сам президент Росії Володимир Путін заявив сьогодні, що отримав від міністерства оборони РФ інформацію, що Київ дав запевнення: зернові гуманітарні коридори не використовуватимуться у військових цілях. "Дані вказівки відновити участь у "зерновій угоді", але Росія залишає право вийти з неї, якщо Київ порушить гарантії", - сказав він.

++19:53++

Протягом середи Росія завдала одного ракетного та 12 авіаційних ударів, а також здійснила понад 25 обстрілів української території з реактивних систем залпового вогню. Вночі РФ знову атакувала об'єкти інфраструктури України ракетами та іранськими ударними дронами "Шахед-136" у районах понад 15 населених пунктів, серед яких Кременчук Полтавської області, Вугледар і Водяне - Донецької, Сміла - Черкаської.

З окупованих територій Херсонщини росіяни продовжують "евакуювати" місцевих жителів. "Як особливість, відзначено евакуацію цивільного населення з окремих населених пунктів лівобережної частини Херсонської області", - йдеться у вечірньому зведенні генерального штабу Збройних сил України.

"В зв'язку з періодичною загибеллю колаборантів та відмовою від виконання своїх обов'язків противник проводить конкурси на заміщення вакантних посад в органах окупаційної влади на тимчасово зайнятій території Запорізької області", - пише генштаб.

Українська авіація за добу завдала 20 ударів по районах зосередження озброєння та військової техніки РФ, а також по позиціях російських засобів протиповітряної оборони. Ракетні війська та артилерія вразили три райони зосередження сил і техніки РФ, склад боєприпасів і три інших важливих російських військових об'єкти.

++19:29++

В Україну прямують системи протиповітряної оборони з Іспанії

До України прямують системи протиповітряної оборони від Іспанії. Про це повідомив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом Буено в Києві.

Система Hawk, які Іспанія передасть Україні Фото: Egon Steiner/dpa/picture-alliance

"Я дуже радий, що новий пакет є. Він вже на шляху до України. І найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність, отримавши батарею зенітного ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, чотири системи ППО HAWK, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них, а також інше військове спорядження", - розповів Кулеба.

У свою чергу міністр закордонних справ Іспанії передав уряду України 30 автомобілів швидкої допомоги та анонсував надання генераторів. Крім того, він запевнив, що Іспанія фінансово допомагатиме у відбудові України та відновленні інфраструктури, а також повідомив, що іспанські криміналісти разом із Офісом генерального прокурора України братимуть участь в розслідуванні воєнних злочинів, вчинених Росією.

++19:00++

Американський історик Тімоті Снайдер став послом фандрейзингової платформи для допомоги Україні United24, ініційованої українським президентом Володимиром Зеленським.

Нещодавно історик виклав у вільний доступ свій курс лекцій для Єльського університету "Створення сучасної України". "Тімоті Снайдер - великий друг нашої держави. У своїх працях він розповідає всьому світу про важливість України, нашу правдиву історію та справжні цінності. Дякую за те, що тепер більше людей знатимуть не лише про причини й умови нашої боротьби, але й про те, як вони самі можуть нам допомогти", - написав Зеленський у соціальних мережах.

За його словами, Снайдер уже розпочав збір коштів на комплекси боротьби з дронами під умовною назвою "Ловець Шахідів". "Я поставив собі за мету зібрати 1 250 000 доларів на захист від дронів-убивць", - сказав історик.

За пів року роботи платформа зібрала 213 мільйонів доларів від громадян зі 110 країн. Серед амбасадорів United24 - українські спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія, американські актори Лієв Шрайбер і Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі.

++18:42++

Північна Корея таємно постачає Росії артилерійські снаряди - США

США мають інформацію, що Північна Корея постачає Росії "значну" кількість артилерійських снарядів для війни проти України. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин (в центрі) на фоні балістичної ракети Фото: YNA/dpa/picture alliance

За даними Вашингтона, КНДР відправляє боєприпаси Росії під прикриттям постачань на Близький Схід або в Африку.

Кірбі відмовився назвати кількість боєприпасів, які Північна Корея передає Росії, але зазначив, що ці постачання суттєво не вплинуть на перебіг бойових дій.

++18:29++

Латвія знову продовжила дію надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю, запроваджену в серпні минулого року. Латвійський уряд продовжив її до 10 лютого 2023 року. Додатковим фактором для цього рішення для міністерства внутрішніх справ країни стала підтримка Білоруссю Росії у її війні проти України.

З початку дії надзвичайної ситуації вдалося запобігти незаконному перетину кордону 7,5 тисячі осіб, повідомляє агентство dpa.

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++18:02++

Через мобілізацію з РФ виїхали близько 400 тисяч росіян, повідомляє агентство dpa з посиланням на західні урядові джерела. До цього числа не входять люди, які залишили країну після розв'язання Росією війни проти України.

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++17:39++

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін повідомили президенту Індонезії Джоко Відодо, що планують відвідати саміт Великої двадцятки (G20), який пройде на острові Балі 15-16 листопада. Про це сам Відодо розповів в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Сьогодні Путін та Відодо обговорили підготовку до саміту під час телефонної розмови. Водночас на сайті Кремля не згадуються плани Путіна особисто приїхати на саміт. Офіційно свою участь він поки не підтверджував.

++17:17++

Швейцарія долучилася до санкцій Європейського Союзу щодо Ірану за поставки РФ дронів, які та використовує у війні проти України, повідомляє агентство Reuters.

++16:55++

Україна отримає від США антидронові системи Vampire в середині 2023 року

США планують передати Україні системи Vampire, які можуть використовуватися для боротьби з дронами, в середині 2023 року.

Система VAMPIRE Фото: l3harris.com

"Ми очікуємо схвалення контракту протягом наступних кількох місяців. Зараз ми передбачаємо, що постачання відбудеться в середині 2023 року", - заявив речник повітряних сил США Патрік Райдер на брифінгу 1 листопада.

Він зауважив, що забезпечення протиповітряної оборони України залишається пріоритетом, і США постачатимуть відповідні системи "так швидко, як зможуть".

++16:31++

Великобританія запровадила санкції щодо чотирьох "олігархів, які дозволили президенту РФ Володимиру Путіну мобілізувати російську промисловість для підтримки війни". Йдеться про найбільших акціонерів Evraz Олександра Абрамова та Олександра Фролова, главу "ТАИФ" Альберта Шигабутдінова і голову "Татавтодору", співвласника нафтопереробної компанії "ТАИФ-НК" Айрата Шаймієва.

"Путін продовжує покладатися на частину своєї еліти, щоби зберегти контроль над своїм промисловим комплексом і підживлювати своє незаконне вторгнення в Україну. Сьогодні ми піддаємо санкціям ще чотирьох олігархів, які покладаються на Путіна у своїх владних позиціях і, в свою чергу, фінансують його військову машину. Переслідуючи цих людей, ми посилюємо економічний тиск на Путіна і продовжуватимемо це робити доти, доки Україна не переможе", - заявив міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі.

++16:02++

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Північноатлантичний альянс (НАТО) з лютого збільшив своє угруповання біля російських кордонів у два з половиною рази - до 30 тисяч осіб. "Альянс має намір перейти від стримування Росії шляхом передової присутності до створення повномасштабної системи колективної оборони на східному фланзі поблизу наших кордонів", - заявив він на засіданні спільної колегії міністерств оборони Росії та Білорусі.

НАТО ще влітку за підсумками саміту в Мадриді оголосило про намір збільшити свою присутність у Східній Європі на тлі повномасштабного військового вторгнення РФ. Сама Росія після розв'язання війни проти України в лютому додатково мобілізувала, за офіційними даними, з кінця вересня 300 тисяч людей на неї.

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++15:41++

Високопоставлені російські військові обговорювали, коли і як Москва гіпотетично може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, написало американське видання The New York Times із посиланням на джерела в розвідці. Президент РФ Володимир Путін, за їхніми даними, не брав участі в переговорах. "Уже сам факт, що високопоставлені російські військові керівники вели такі обговорення, стривожив адміністрацію президента США Джо Байдена. Це показує, наскільки російські генерали були розчаровані своїми невдачами на місцях, і що завуальовані загрози Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами", - йдеться в матеріалі.

Тим часом офіційні особи США заявили, що не бачили ознак підготовки Кремля до застосування ядерної зброї: ні її переміщення, ні інших тактичних кроків для підготовки до удару. "Нам із самого початку було ясно, що коментарі Росії про потенційне застосування ядерної зброї викликають глибоке занепокоєння, і ми ставимося до них серйозно. Ми продовжуємо стежити за цим, наскільки це можливо, і ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується до такого використання", - прокоментував офіційний представник ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

++15:20++

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес перебуває з візитом в Україні.

"Зворушений руйнуваннями, які побачив сьогодні в Києві та в Макарові, а також болем, з яким живе українське населення, починаючи з 24 лютого", - написав він у Twitter.

Міністр запевнив, що Іспанія сприятиме відбудові України та відновленню інфраструктури.

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++15:02++

Колишній президент і прем'єр-міністр Росії, нинішній заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що в рамках російської конституції "мораторій на смертну кару може бути подоланий в разі потреби за зміни правових позицій Конституційного суду". Про це він написав у соціальних мережах, говорячи про диверсії російських на залізничних об'єктах і підпали військових комісаріатів. Медведєв мотивував тим, що в часи Другої світової війни, за його словами, саботажників "розстрілювали без суду та слідства".

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++14:42++

Зеленський провів чергову ставку Верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки Верховного головнокомандувача. На ній:

Актуалізували інформацію щодо ситуації на фронті та узгодили наступні кроки з відновлення територіальної цілісності України. "Представники розвідки поінформували про оборонні та наступальні спроможності противника", - розповіли в Офісі президента.

Обговорили перебіг відновлення об'єктів критичної інфраструктури, які зазнали руйнувань внаслідок повітряних атак Росії. "Вкотре відзначили роботу Сил протиповітряної оборони, які вночі ліквідували чергову атаку ворожих дронів-камікадзе", - написав Зеленський у Telegram.

Зеленський наголосив на необхідності пришвидшення роботи з метою формування ефективної системи протиповітряної оборони України.

Зеленський наголосив на необхідності пришвидшення роботи з метою формування ефективної системи протиповітряної оборони України. Розглянули питання продовження підготовки військ до зимового періоду та забезпечення їх усім необхідним.

++14.20++

У Німеччині зріс вплив російської пропаганди - опитування

Згідно з репрезентативним опитуванням Центру моніторингу, аналізу та стратегії (Cemas), за минулі місяці у Німеччині значно зросла підтримка російських конспірологічних наративів про війну в Україні.

Учасники проросійського автопробігу в Берліні у травні Фото: picture alliance/dpa

Близько 18 відсотків опитаних погодилися з твердженням, що російський президент Володимир Путін "бореться проти світової еліти, яка смикає за нитки за лаштунками", повідомляє 2 листопада німецьке видання Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) з посиланням на наявні в його розпорядженні результати опитування. За результатами попереднього опитування у квітні цей показник становив лише 12 відсотків.

Крім того, 12 відсотків респондентів вірять ще одному відомому твердженню російської пропаганди про те, що "Україна разом зі США управляє секретними біолабораторіями з виробництва біологічної зброї". У квітні з цією заявою російських офіційних осіб, не підтвердженою жодними доказами, погоджувалися лише 7 відсотків опитаних.

Зеленський просить не "підштовхувати" його до переговорів з РФ

++14.01++

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю чеському телебаченню закликав не підштовхувати його до компромісів з РФ, зазначивши, що низка світових лідерів намагаються це робити. "Ми вже були там (в переговорах з РФ. - Ред.). Для нас нічого нового, жодних сюрпризів. Я вже знаю, чим ця історія закінчиться, та я не хочу чекати на кінцівку, бо вона нещаслива", - сказав український лідер і додав, що натомість варто будувати "прагматичні відносини" з РФ. На думку Зеленського, найбільша помилка України - не розбудова надійної системи безпеки протягом останніх 30 років та той факт, що в Києві "не очікували настільки кривавих кроків з боку РФ". "Не треба мене підштовхувати до переговорів, я не хочу повторення цих помилок. Я думаю, однієї війни для України в цьому столітті достатньо", - зауважив Зеленський. Він також висловив впевненість, що залишення Криму та Донбасу під контролем РФ унеможливить мир та означатиме заморожений конфлікт.

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++13.45++

Справу за обвинуваченням командирів підрозділів армії РФ від Чеченської Республіки, які організовували вторгнення до Київської області, направлено до суду, повідомляє Офіс генерального прокурора. "Прокурори скерували до суду обвинувальні акти стосовно заступника начальника управління Федеральної служби військ Нацгвардії РФ у Чеченській Республіці, а також стосовно командира 249 окремого моторизованого батальйону "Південь" однієї з бригад Північно-Кавказького округу військ Нацгвардії РФ", - йдеться в повідомленні ОГПУ в Telegram в середу. Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2022 року під керівництвом одного з обвинувачених військові РФ із Чечні напали та захопили Бородянський психоневрологічний інтернат і згодом використовували як "живий щит" його пацієнтів. Інший обвинувачений, за інформацією прокуратури, протягом лютого-березня 2022 року утримував цивільних осіб у нелюдських умовах у підвалах будинків у смт Гостомель Київської області, використовував їх як "живий щит" для прикриття військових дій проти ЗСУ.

РФ запустила військовий супутник

++13.30++

Міністерство оборони РФ повідомило про запуск чергового військового супутника з космодрому Плесецьк в Архангельській області. Апарат було запущено "в інтересах міноборони Росії" на ракеті-носії середнього класу "Союз-2.1б" вранці в середу, заявили в російському військовому відомстві.

++13.15++

Постійний координатор ООН у Спільному координаційному центрі в Стамбулі Амір Абдулла привітав повернення Росії до участі в "зерновій угоді". "Я вітаю повернення РФ до реалізації "Чорноморської зернової ініціативи" зі сприяння експорту продовольства і добрив з України", - написав він у середу в Twitter. Він також висловив подяку Туреччині за сприяння.

++12.47++

Росія відновлює свою участь в реалізації угоди щодо вивезення сільськогосподарської продукції з портів України, повідомило міноборони РФ у середу. У заяві міноборони РФ ідеться, що завдяки участі ООН і Туреччини від України нібито отримано письмові гарантії, що Київ не використовуватиме "зерновий коридор" для ведення бойових дій проти Росії. "Російська Федерація вважає, що отримані гарантії наразі видаються достатніми, та відновлює реалізацію угоди", - йдеться у заяві міноборони РФ.

++12.40++

Москва продовжує контакти з Анкарою щодо долі "зернової угоди", але, як і раніше, участь Росії в ній призупинено "у зв'язку з неможливістю гарантувати безпеку проходу цих суден", розповів у середу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс".

++12.29++

Російські окупанти анулюють перепустки українського зразку для персоналу на Запорізькій АЕС, а на даху енергоблоку встановили воєнне обладнання, повідомили у середу у Головному управління розвідки міністерства оборони України. Від ліцензованих співробітників оперативної зміни електростанції вимагають до 2 листопада визначитися щодо підписання або відмови від контракту з "Росатомом", а іншим працівникам ЗАЕС виставлено термін до 1 грудня, повідомили в ГУР МО. На даху п'ятого енергоблоку встановлено обладнання РЕБ для боротьби з засобами аеророзвідки, додали у розвідці. Також у ГУР зазначають, що до міста-супутника ЗАЕС Енергодару прибули так звані "кадирівці", які патрулюють місто групами по 15-20 осіб.

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АТ "Укрпошта" розробило процедури з роботи без світла та зв'язку. "Укрпошта" вміла працювати без електрики та комп'ютерів, коли це ще не було мейнстрімом. Тому ми повертаємося до деяких процедур за умов відсутності електрики... і не плануємо припиняти роботу. Ми розробили всі необхідні процедури, які дадуть нам змогу працювати ", - наголосив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський на брифінгу у Києві у середу. Компанія може надавати основні послуги: оплату комунальних платежів за фіксованим тарифом, здійснювати видачу пенсій та соцвиплат, оформляти всі види відправлень, оформляти передоплату на друковані видання та здійснювати продаж товарів першої необхідності.

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Суд у Москві в середу повідомив, що санкціонував заочний арешт громадянки України Наталії Вовк, яку правоохоронні органи РФ вважають убивцею російської пропагандистки журналістки Дар'ї Дугіної. Вовк оголошено в міжнародний розшук. Їй висунуто обвинувачення в умисному вбивстві, за яким загрожує покарання аж до довічного ув'язнення. У серпні президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не причетна до вбивства Дугіної, а Наталія Вовк не є громадянкою України.

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Обсяги купівлі населенням України валюти у жовтні перевищили обсяги її продажу на майже 250 мільйонів доларів, що значно більше, ніж у попередні місяці, повідомили у Нацбанку. Згідно з інформацією на сайті НБУ, "чиста" купівля у жовтні була сформована переважно на готівковому ринку - 228,3 мільйона доларів.

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Вартість зруйнованого і пошкодженого російськими окупантами майна та інфраструктури Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" перевищує 28 мільярдів гривень, повідомила компанія у середу.

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Польща побудує паркан на кордоні з Калінінградcькою областю РФ

Через загрозу нелегальної міграції Польща починає будівництво паркану на кордоні з Калінінградською областю Росії, повідомив у середу міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.Тимчасове загородження з колючим дротом буде 2,5 метра заввишки, повідомляє Reuters. Раніше через численні спроби мігрантів прорватися на територію Польщі на кордоні країни з Білоруссю було збудовано укріплене загородження.

Паркан на кордоні Литви та Калінінградської області РФ Фото: Michal Dyjuk/AP Photo/picture alliance

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При міністерстві енергетики України створено міжнародну енергетичну консультативну раду високого рівня, повідомили у міненерго в середу. Основною метою цієї ради є підтримка України в протистоянні енергетичним викликам, що виникли через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Перше засідання консультативної ради відбулося 1 листопада в Києві під співголовуванням міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон. Участь у засіданні онлайн також узяли керівники профільних міністерств Канади, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Іспанії, Швеції, Великобританії, США, а також секретаріату Енергетичного співтовариства та Міжнародного енергетичного агентства. Як стверджують у міністерстві, всі учасники засідання висловили намір посилити координацію зусиль у боротьбі з агресором, зокрема на енергетичному фронті.

Проєкт з розмінування Держдепу США

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США запустили в Україні проєкт допомоги у розмінуванні вартістю 47,6 мільйона доларів, повідомив у вівторок Державний департамент США. "30 вересня держдепартамент виділив 47,6 мільйона доларів компанії Tetra Tech, Inc. з Пасадени, штат Каліфорнія, для надання термінової гуманітарної допомоги Україні у розмінуванні", - йдеться у повідомленні. Згідно з умовами проєкту, компанія "зміцнить можливості України щодо виявлення та знешкодження наземних мін, нерозірваних і залишених боєприпасів, саморобних вибухових пристроїв та інших вибухонебезпечних предметів із цивільних районів". Крім того, Tetra Tech надасть Україні інструменти, необхідні для виконання робіт із розмінування. "Цей проєкт є частиною допомоги у розмінуванні у розмірі 91,5 мільйона доларів, яку Держдепартамент надасть протягом наступного року", - наголошується в повідомленні.

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На Київщині тривають роботи з відновлення електропостачання, протягом дня планується повністю відновити підключення всіх абонентів, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. "На Київщині 16 тисяч осель залишаються без електропостачання. Наші енергетики працюють третю добу в режимі нон-стоп. Протягом дня відновимо електрику для всіх абонентів", - написав Кулеба в Telegram. Він також нагадав, що близько 6-ї ранку в регіоні розпочалися планові стабілізаційні відключення.

ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 12 населених пунктів

++09.20++

За минулу добу українські підрозділи відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка і Пречистівка Донецької області. Про це йдеться у зведенні генштабу Збройних сил України вранці у середу.

Протягом минулої доби росіяни завдали 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів. Серед них - Краматорськ, Миколаїв, Полтава, Микільське Запорізької області та Павлівка на Донеччині.

За даними генштабу, триває примусова так звана "евакуація" цивільних жителів з населених пунктів на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, з населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами.

++09.05++

Протягом 1 листопада в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 4 особи, ще 10 отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 1 листопада росіяни вбили 4 цивільних у Донецькій області: 2 у Торському, 1 у Бахмуті та 1 у Колодязях. Ще 10 людей отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram у середу. Кириленко також додав, що правоохоронці виявили тіло 5 цивільних, які загинули під час окупації - у Рубцях.

++08.55++

У середу о 6-й ранку було введено в дію графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомили в "Укренерго". Обмеження електропостачання зачепить споживачів у центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни. В "Укренерго" нагадали, що ГПВ передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області.

++08.33++

У ніч з вівторка на середу російські окупанти атакували Україну зі східного напрямку дронами-камікадзе Shahed-136, майже всі збито українською авіацією та ППО, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. "12 із 13-ти боражуючих боєприпасів знищені протиповітряною обороною у східних і центральних областях держави", – сказано в повідомленні в Telegram.

++08.29++

У ніч на середу над Черкаською областю було збито два дрони-камікадзе. Ще один влучив в об'єкт інфраструктури в Черкаській громаді, без жертв, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

++08.15++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови засудили ядерну риторику Росії. Розмова лідерів двох країн відбулася у вівторок, повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). Канцлер ФРН також рішуче відкинув звинувачення Москви в тому, що Україна нібито готується застосувати так звану "брудну бомбу". Крім того, сторони торкнулися у своїй розмові "зернової угоди". Канцлер ФРН високо оцінив зусилля Туреччини щодо забезпечення подальшого експорту українського зерна в рамках угоди.

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Україна прагне збільшити ліміт імпорту електроенергії

++08.04++

Україна в умовах російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури хотіла б мати потенційну можливість імпорту з ЄС значного обсягу електроенергії - 1000-1500 МВт, повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на зустрічі з єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон. "Наразі 500 МВт - це максимальний ліміт імпорту електроенергії з Європи в Україну. Ми хотіли б, щоб цей обсяг був значно більшим - близько 1000-1500 МВт", - сказав він, коментуючи підсумки зустрічі під час національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна". За його словами, за такого підвищення ліміту Україна потенційно могла б, у разі необхідності, імпортувати електроенергію з європейських країн.

++07.50++

Постійний координатор ООН у Спільному координаційному центрі у Стамбулі Амір Абдулла сподівається на поновлення руху суховантажів з українським продовольством у четвер. "Експорт зерна та продовольства з українських портів необхідно продовжувати. Хоча рух суден не запланований на 2 листопада в рамках "Чорноморської зернової ініціативи", ми очікуємо, що завантажені судна вийдуть у море у четвер", - написав він у Twitter.

Раніше представництво ООН у СКЦ повідомило про відсутність планів щодо руху суховантажів у рамках "зернової угоди" 2 листопада. Про плани відновлення руху суден з 3 листопада повідомив також ввечері у вівторок міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. За його інформацією, очікується, що 8 суден із сільськогосподарською продукцією пройдуть "зерновим коридором" у цей день.

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++07.40++

У ніч на середу російські окупанти обстріляли з реактивної артилерії Нікополь та Нікопольську громаду Дніпропетровської області, обійшлося без жертв, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Вночі та ранком росіяни знову тероризували Нікопольщину. Ударили з РСЗВ по Нікополю та Червоногригорівській громаді. Попередньо, люди не постраждали. Масштаби руйнацій з'ясовуються", - написав він у Telegram у середу вранці.

++07.30++

У Чорному морі група з 10 російських військових кораблів продовжує маневри під прикриттям узбережжя анексованого Криму, йдеться у зведенні оперативного командування "Південь". Один великий десантний корабель і один ракетоносець із 8 "Калібрами" перебувають у режимі готовності, вказується далі.

++07.15++

Очікувані поставки Іраном Росії безпілотних літальних апаратів і балістичних ракет, ймовірно, посилять залежність Москви від Тегерана, вважає американський Інститут вивчення війни (ISW). Експерти вивчили повідомлення Головного управління розвідки міноборони України, яке стверджувало, що Іран має намір надіслати до РФ понад 200 бойових дронів, а також проаналізували висловлювання співрозмовників телеканалу CNN про плани Тегерана до кінця року надіслати до Росії тисячу одиниць зброї, включно з балістичними ракетами малої дальності класу "земля-земля". Москва, ймовірно, домовилася про додаткові поставки іранських систем озброєнь через виснаження російських запасів крилатих ракет і систем безпілотників під час війни, зазначають аналітики ISW.