В Офісі президента заперечують причетність України до підриву Дугіної

Україна не причетна до підриву росіянки, доньки ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна Дар'ї, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону в неділю.

"Безумовно Україна до цього не має відношення (до підриву Дугіної - Ред.), тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава", - сказав він.

На його думку, підрив Дугіної свідчить про те, що в Росії починають боротися за владу різні політичні угрупування, зокрема й ультра-радикальні. Також Подоляк вважає, що її смерть можуть використовувати для збільшення ідеологічного інформаційного тиску на російське суспільство.

Раніше сьогодні голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький та глава самопроголошеного утворення "ДНР" Денис Пушилін звинуватили у підриві авто, в якому їхала донька Олександра Дугіна, українську сторону. Слуцький, зокрема, назвав це "терористичною атакою на ідеологію "русского міра".

Позашляховик Toyota Land Cruiser, у якому перебувала Дар'я Дугіна, вибухнув на автодорозі під Москвою увечері в суботу, 20 серпня. Жінка загинула на місці.

Разом з нею мав їхати сам Дугін

Дар'я поверталася з фестивалю "Традиція", на якому читав лекцію Олександр Дугін, повідомив Telegram-канал Baza з посиланням на знайомого сім'ї Петра Лундстрема. За його словами, спочатку планувалося, що Дугін поїде в одній машині з дочкою, але в останній момент він вирішив виїхати іншим авто слідом за нею.

Дугін опинився на місці події за кілька хвилин після вибуху, вказують очевидці.

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Дар'я Дугіна народилася у 1992 році. Вона закінчила філософський факультет Московського державного університету, підтримувала ідеологію батька у своїй публіцистичній діяльності й писала про політику для пропагандистських RT та "Царьграда" під псевдонімом Дар'я Платонова. Також вона є співавторкою "Книги Z" про російське вторгнення в Україну, яка готується до виходу.