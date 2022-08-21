Під Москвою вибухнуло авто з донькою ідеолога "русского мира" Дугіна

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Дугіна підтримувала ідеологію батька в своїй публіцистичній діяльності й писала про політику для прокремлівських ЗМІ.
У Підмосков'ї увечері в суботу, 20 серпня, вибухнув позашляховик Toyota Land Cruiser, у якому перебувала дочка публіциста, ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна Дар'я. Жінка загинула на місці, повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, автівка належала її батьку.
У Слідчому комітеті РФ заявили, що в авто, ймовірно, спрацював встановлений там вибуховий пристрій, після цього сталося займання. За фактом події порушили справу про вбивство, "скоєне загальнонебезпечним способом".
Дар'я поверталася з фестивалю "Традиція", на якому читав лекцію Олександр Дугін, повідомив Telegram-канал Baza з посиланням на знайомого сім'ї Петра Лундстрема. За його словами, спочатку планувалося, що Дугін поїде в одній машині з дочкою, але в останній момент він вирішив виїхати іншим авто слідом за нею.
Дугін опинився на місці події за кілька хвилин після вибуху, вказують очевидці.
Олександр Дугін відомий як публіцист переважно "правих" поглядів, а також як один з найвідоміших розповсюджувачів ідеологій "русского мира" та неоєвразійства - концепцій, згідно з якими Росія має зайняти домінуюче становище відносно своїх сусідів та поширити сфери свого прямого впливу на території континенту до Балкан і Близького Сходу.
У 90-х Дугін був одним із учасників незареєстрованої та пізніше забороненої в Росії Націонал-більшовицької партії, після відходу з неї через розбіжності став експертним радником при голові Держдуми РФ.
У 2014 році Дугіна звільнили з Московського державного університету, де він був завідувачем кафедри соціології, після закликів до вбивства українців, які пролунали у зв'язку з інцидентом у Будинку профспілок в Одесі. Після цього його внесли до санкційних списків ЄС, а у 2015 році на нього поширили персональні санкції США та Канада. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну спецслужби ФРН повідомили про те, що зафіксували контакти між Дугіним і правими екстремістами в Європі, і що націоналістичні погляди, які він пропагував, "заклали основу для протиправного нападу на Україну".
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Дар'я Дугіна народилася у 1992 році. Вона закінчила філософський факультет Московського державного університету, підтримувала ідеологію батька у своїй публіцистичній діяльності й писала про політику для пропагандистських RT та "Царьграда" під псевдонімом Дар'я Платонова. Також вона співавторка "Книги Z" про російське вторгнення в Україну, яка готується до виходу.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну її також внесли до санкційних списків США та Великобританії.