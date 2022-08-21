Під Москвою вибухнуло авто з донькою ідеолога "русского мира" Дугіна

У Підмосков'ї увечері в суботу, 20 серпня, вибухнув позашляховик Toyota Land Cruiser, у якому перебувала дочка публіциста, ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна Дар'я. Жінка загинула на місці, повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, автівка належала її батьку.

У Слідчому комітеті РФ заявили, що в авто, ймовірно, спрацював встановлений там вибуховий пристрій, після цього сталося займання. За фактом події порушили справу про вбивство, "скоєне загальнонебезпечним способом".

Разом з нею мав їхати сам Дугін

Дар'я поверталася з фестивалю "Традиція", на якому читав лекцію Олександр Дугін, повідомив Telegram-канал Baza з посиланням на знайомого сім'ї Петра Лундстрема. За його словами, спочатку планувалося, що Дугін поїде в одній машині з дочкою, але в останній момент він вирішив виїхати іншим авто слідом за нею.

Дугін опинився на місці події за кілька хвилин після вибуху, вказують очевидці.

Ідеологи "русского мира"

Олександр Дугін відомий як публіцист переважно "правих" поглядів, а також як один з найвідоміших розповсюджувачів ідеологій "русского мира" та неоєвразійства - концепцій, згідно з якими Росія має зайняти домінуюче становище відносно своїх сусідів та поширити сфери свого прямого впливу на території континенту до Балкан і Близького Сходу.

У 90-х Дугін був одним із учасників незареєстрованої та пізніше забороненої в Росії Націонал-більшовицької партії, після відходу з неї через розбіжності став експертним радником при голові Держдуми РФ.

У 2014 році Дугіна звільнили з Московського державного університету, де він був завідувачем кафедри соціології, після закликів до вбивства українців, які пролунали у зв'язку з інцидентом у Будинку профспілок в Одесі. Після цього його внесли до санкційних списків ЄС, а у 2015 році на нього поширили персональні санкції США та Канада. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну спецслужби ФРН повідомили про те, що зафіксували контакти між Дугіним і правими екстремістами в Європі, і що націоналістичні погляди, які він пропагував, "заклали основу для протиправного нападу на Україну".

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Дар'я Дугіна народилася у 1992 році. Вона закінчила філософський факультет Московського державного університету, підтримувала ідеологію батька у своїй публіцистичній діяльності й писала про політику для пропагандистських RT та "Царьграда" під псевдонімом Дар'я Платонова. Також вона співавторка "Книги Z" про російське вторгнення в Україну, яка готується до виходу.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну її також внесли до санкційних списків США та Великобританії.