Україна отримає антидронові системи Vampire в середині 2023

Вашингтон обіцяє надавати Києву системи протиповітряної оборони "так швидко, як зможе" і наголошує на пріоритетності цих постачань.

США планують передати Україні системи Vampire, які можуть використовуватися для боротьби з дронами, в середині 2023 року.

"Ми очікуємо схвалення контракту протягом наступних кількох місяців. Зараз ми передбачаємо, що постачання відбудеться в середині 2023 року", - заявив речник повітряних сил США Патрік Райдер на брифінгу 1 листопада.

Він зауважив, що забезпечення протиповітряної оборони України залишається пріоритетом, і США постачатимуть відповідні системи "так швидко, як зможуть".

Що таке Vampire

Установки Vampire (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) від американської компанії L3Harris є значно легшими і мобільнішими за конвенційні системи протиповітряної оборони. Вони можуть встановлюватися на звичайний цивільний пікап. "Встановлення може вкластися приблизно у дві години і може бути здійснене двома людьми у польових умовах", - зазначено на сайті виробника.

Інші переваги, на які вказує L3Harris - висока точність і відносна дешевизна ракет, порівняно з ракетами з автоматичним наведенням. Снаряди типу APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) або їхні аналоги не потребують фіксації цілі перед пуском, а керуються напівактивною лазерною системою наведення, яка активується під час запуску.

Вперше постачання Україні зброї, яка може стати в нагоді у боротьбі з іранськими дронами, Пентагон анонсував ще 24 серпня, однак на той момент Росія ще не почала наносити масовані удари по критичній інфраструктурі України за допомогою "Шахедів-136", тому актуальність постачання цих систем була нижчою.