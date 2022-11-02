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Енергетична криза
Паркан на кордоні Литви і Калінінградської області Росії
Паркан на кордоні Литви та Калінінградської області РФ.Фото: Michal Dyjuk/AP Photo/picture alliance
ПолітикаПольща

Польща побудує паркан на кордоні з Калінінградом

Степан Смишляєв
30 хв. тому

У Варшаві побоюються нової хвилі мігрантів із Близького Сходу та Африки через плани Росії активізувати повітряне сполучення з цими регіонами.

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Польща в середу, 2 листопада, почала зводити огорожу з колючим дротом уздовж кордону з російським ексклавом - Калінінградською областю.

Відповідно до рішення уряду країни, на кордоні завдовжки 210 кілометрів побудують три ряди огороджень з колючим дротом висотою в два з половиною метри та шириною три метри. Паркан буде оснащений електронною системою моніторингу та камерами, повідомляє агенція Associated Press.

Будівництво огорожі почалося в районі села Віштинець і проходитиме в кількох місцях одночасною, повідомили в прикордонній службі Польщі.

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Польща побоюється нової хвилі мігрантів

На початку жовтня генеральний директор калінінградського аеропорту "Храброво" Олександр Коритний заявив, що планує "залучити авіакомпанії з Перської затоки та Азії". "Використовуючи особливе географічне розташування аеропорту, а також різноманітні знижки на свої послуги, ми будемо більш активно та цілеспрямовано працювати в цьому питанні з авіакомпаніями ОАЕ, Катару та інших країн Азії. Насамперед, звернемо увагу на перевізників, які нині літають до Росії", - казав він.

В уряді Польщі вважають, що такі плани аеропорту можуть свідчити про наміри Росії спровокувати новий міграційній потік через організацію припливу людей з Близького Сходу та Північної Африки. У середу міністр оборони Польщі Маріуш Блащак назвав ці плани "тривожними". "Я вирішив вжити заходів для посилення безпеки польського кордону", - цитує міністра агентство AFP.

Водночас у жовтні спроб нелегального переходу до Польщі з Калінінграду прикордонники не виявили.

Європейські країни відгороджуються від РФ і Білорусі

У 2021 році Польща та країни Балтії звинуватили Білорусь у гібридній агресії з застосуванням штучно створеного міграційного потоку на кордоні. З серпня 2021 року польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути близько 40 тисяч іноземців із Близького Сходу та країн Африки.

Це, а також вторгнення Росії в Україну, спонукало країни Європи зводити огорожі на кордонах з Білоруссю і РФ. Так, у червні цього року Польща завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю заввишки п'ять метрів і завдовжки 186 кілометрів.

Наприкінці серпня Литва закінчила зведення бетонної загорожі з колючим дротом на кордоні з Білоруссю заввишки чотири метри та завдовжки 550 кілометрів. А в середині жовтня Фінляндія погодила плани з будівництва паркану на ділянках кордону з РФ, протяжність якого становитиме від 130 до 260 кілометрів.

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