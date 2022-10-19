У Фінляндії погодили будівництво паркану на кордоні з Росією

"Йдеться про те, щоби переконатися, що кордон добре контролюється, і що ми можемо завчасно впливати на ситуації, які можуть виникнути", - сказала прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін національному мовнику YLE після зустрічі лідерів партій.
Пропозиції щодо пілотного проєкту підготує уряд. Їх запропонують на розгляд парламенту пізніше цього року. Остаточне голосування за будівництво огорожі очікується вже наступного року.
Згідно з пропозицією прикордонної служби Фінляндії, протяжність стіни становитиме від 130 до 260 кілометрів уздовж фінсько-російського кордону. Витрати оцінюються в "сотні мільйонів євро", а будівництво триватиме від трьох до чотирьох років. Частина опозиції розкритикувала вартість та тривалість запланованого будівництва.
Фінляндія має 1300-кілометровий кордон із Росією. Зараз він захищений насамперед легкими дерев'яними огорожами, які використовуються для того, щоби не блукала худоба.
Наприкінці серпня Литва завершила зведення стіни на кордоні з Білоруссю. Бетонна загорожа з колючим дротом заввишки чотири метри простягається на 550 кілометрів. Кордон між країнами становить 679 кілометрів, але близько 100 з них припадають на річки, озера та болота, тому звести фізичні бар'єри там "технічно неможливо". На момент запуску проєкту його вартість оцінювали в 152 мільйони євро.