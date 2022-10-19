У Фінляндії погодили будівництво паркану на кордоні з Росією

Протяжність стіни вздовж фінсько-російського кордону становитиме від 130 до 260 кілометрів. Витрати оцінюються у сотні мільйонів євро. Будівництво триватиме від трьох до чотирьох років.

Парламентські партії Фінляндії домовилися про будівництво паркану на ділянках кордону з Росією, повідомляє у середу, 19 жовтня, агентство dpa.

"Йдеться про те, щоби переконатися, що кордон добре контролюється, і що ми можемо завчасно впливати на ситуації, які можуть виникнути", - сказала прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін національному мовнику YLE після зустрічі лідерів партій.

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Пропозиції щодо пілотного проєкту підготує уряд. Їх запропонують на розгляд парламенту пізніше цього року. Остаточне голосування за будівництво огорожі очікується вже наступного року.

Згідно з пропозицією прикордонної служби Фінляндії, протяжність стіни становитиме від 130 до 260 кілометрів уздовж фінсько-російського кордону. Витрати оцінюються в "сотні мільйонів євро", а будівництво триватиме від трьох до чотирьох років. Частина опозиції розкритикувала вартість та тривалість запланованого будівництва.

Фінляндія має 1300-кілометровий кордон із Росією. Зараз він захищений насамперед легкими дерев'яними огорожами, які використовуються для того, щоби не блукала худоба.

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Польща і Литва звели стіни на кордоні з Білоруссю

Наприкінці червня Польща завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю висотою п'ять метрів і довжиною 186 кілометрів, що становить трохи менше половини від загальної протяжності спільного кордону. На її зведення витратили близько 350 мільйонів євро.

Наприкінці серпня Литва завершила зведення стіни на кордоні з Білоруссю. Бетонна загорожа з колючим дротом заввишки чотири метри простягається на 550 кілометрів. Кордон між країнами становить 679 кілометрів, але близько 100 з них припадають на річки, озера та болота, тому звести фізичні бар'єри там "технічно неможливо". На момент запуску проєкту його вартість оцінювали в 152 мільйони євро.