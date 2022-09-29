Фінляндія закрила кордон для російських туристів

Слідом за країнами Балтії та Польщею Фінляндія ухвалила рішення про суттєве обмеження права громадян РФ на в'їзд як туристів і використання її як транзитної країни для поїздок в інші частини Шенгенської зони.

Фінляндія заборонила в'їзд туристам з Росії, у тому числі й тим, які мають візи інших країн європейської Шенгенської зони. Відповідну постанову, яка "суттєво обмежує право громадян РФ на в'їзд до країни в якості туристів і використання її як транзитної країни для поїздок в інші частини Шенгенської зони", ухвалив уряд країни у четвер, 29 вересня.

Як повідомив на пресконференції міністр закордонних справ країни Пекка Гаавісто, рішення набуде чинності з 30 вересня, передає агенція Reuters.

Раніше він анонсував, що російські громадяни зможуть в'їхати до країни лише у зв'язку з гуманітарними причинами, навчанням, роботою та відвідуванням родичів. Також прикордонники зможуть анулювати багаторазові фінські візи, які раніше країна видавала громадянам Росії. Крім того, будуть змінені правила, за якими до Фінляндії дозволяється в'їзд росіянам, які мають нерухомість у країні. Раніше російські громадяни купували фінську нерухомість задля отримання візи, але нові заходи будуть спрямовані на боротьбу із цим методом.

Напередодні фінський уряд анонсував, що пізніше цього тижня збереться, щоб обговорити шляхи посилення контролю на кордоні з Росією, в тому числі за допомогою прикордонного паркану.

Для російських туристів закриті кордони країн Балтії та Польщі

З 19 вересня Литва, Латвія, Естонія та Польща заборонили в'їзд туристам із РФ, які мають шенгенські візи. В'їзду з гуманітарних або сімейних причин рішення не стосується. Причиною ухвалення назвали безпекові питання, а також величезне навантаження на прикордонні з Росією країни після припинення авіасполучення між Європейським Союзом і Росією через санкції за війну в Україні. Власні візи ці країни росіянам не видають через війну, розв'язану РФ проти України, але ті все одно могли в'їхати з візами, виданими іншими країнами Шенгенської угоди.



Це зробили після того, як Євросоюз не зміг погодити повну заборону на в'їзд усіх громадян РФ, а лише вирішив призупинити угоду про спрощений візовий режим, що зробить процедуру отримання віз дорожчою, довшою та складнішою. При цьому Європейська комісія визнала право прикордонних країн ухвалювати обмеження на національному рівні.

Раніше до ініціативи країн Балтії та Польщі збиралась приєднатися Фінляндія, через яку до ЄС потрапляє найбільше росіян, але не зробила цього разом із ними. Місцеві ЗМІ припускали, що Фінляндія долучиться згодом, коли після закриття кордонів чотирма країнами кількість російських громадян, які їхатимуть до неї, зросте ще більше.

Оголошення 21 вересня президентом РФ Володимиром Путіним

мобілізації в Росії на війну в Україні призвело до стрімкого зростання кількості росіян, які тікають з країни аби уникнути призову, створюючи тиск на кордонах. З 28 вересня Латвія запровадила режим надзвичайної ситуації в прикордонних із РФ районах, побоюючись різкого збільшення напливу росіян серед ухилянтів.

Чи сумуватимуть фіни за росіянами? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video