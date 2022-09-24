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Черги на російсько-казахському кордоні через мобілізацію в РФФото: DW
ПолітикаФінляндія

Фінляндія заборонить в'їзд російським туристам

Роман Губа
2 год. тому

Фінська влада вирішила обмежити причини, через які росіяни зможуть відвідувати країну, а також дати прикордонникам право анулювати багаторазові візи туристів.

https://www.dw.com/uk/finlandia-zaboronit-vizd-rosijskim-turistam/a-63225806

Фінляндія найближчим часом запровадить заборону на відвідування країни для туристів з Росії, у тому числі й тих, які мають візи інших країн Шенгенської зони. До такого рішення фінська влада вдалася за підсумками обговорення в міністерському кабінеті із зовнішньої та безпекової політики, і "найближчими днями" його ухвалить уряд країни, повідомило в п'ятницю, 23 вересня, фінське видання Yle з посиланням на міністра закордонних справ Фінляндії Пекку Хаавісто.

За словами глави фінського МЗС, громадяни РФ зможуть відвідувати країну лише у зв'язку з гуманітарними причинами, навчанням, роботою та відвідуванням родичів. Росіянам відмовлять у перетині кордону, навіть якщо вони їдуть "транзитом" в іншу країну ЄС з виданою нею шенгенською візою. При цьому прикордонники зможуть анулювати багаторазові фінські візи, які раніше країна видавала громадянам Росії.

Крім того, будуть змінені правила, за якими до Фінляндії дозволяється в'їзд росіянам, які мають нерухомість у країні. Чиновник зазначає, що раніше росіяни купували фінську нерухомість "у складчину" задля отримання візи, але нові заходи спрямовані на боротьбу із цим методом.
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Фінляндія не хоче бути "транзитною країною"

Як вказує Хаавісто, після того, як 19 вересня Польща, Латвія, Литва та Естонія заборонили в'їзд російським туристам, Фінляндія та Норвегія стали єдиними членами ЄС та Шенгенської зони, у яких відкрито сухопутний кордон із РФ, тому Фінляндія ризикує стати "транзитною країною" для російських туристів.

Приплив росіян збільшився також через те, що президент РФ Володимир Путін оголосив у країні мобілізацію. За даними фінської прикордонної служби, 23 вересня, після того, як у Росії виник дефіцит квитків на авіарейси на виїзд, на російсько-фінському кордоні виникла півторакілометрова черга з охочих залишити РФ.

Росіянам, які тікають від війни, може допомогти Німеччина

Хоча частина країн ЄС не підтримала ідею надання гуманітарних віз громадянам РФ, які тікають від мобілізації та участі у війні проти України,  представники  уряду ФРН виступили з заявами про готовність до надання їм притулку.

Проте автори ініціативи відзначають низку пов'язаних із цим нюансів. По-перше, ухилянти повинні пред'явити документ, що підтверджує факт призову або дезертирства, наприклад повістку або військовий квиток. По-друге, прохачі притулку, які в'їхали до Німеччини через безпечні, з німецької точки зору, країни (до яких належить і весь ЄС), можуть бути відправлені назад до цих країн з рекомендацією просити захист там.

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