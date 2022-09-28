Латвія запровадила режим НС у прикордонних з РФ районах

Латвійський уряд ухвалив рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації на тлі оголошення мобілізації в Росії. У Латвії побоюються різкого збільшення напливу росіян серед ухилянтів.

Уряд Латвії на тлі оголошеної в Росії "часткової" мобілізації запроваджує режим надзвичайної ситуації (НС) у прикордонних із РФ регіонах. Надзвичайні заходи набирають чинності від сьогодні - середи, 28 вересня, і діятимуть протягом трьох місяців.

Як повідомляється на сайті латвійського уряду, режим НС запроваджується на території Алуксненського, Балвського та Лудзенського районів, а також у портах, аеропортах, пунктах перетину кордону та на залізницях.

У повідомленні наголошується, що наразі ситуація на латвійсько-російському кордоні стабільна, спокійна та чітко контрольована, проте існує ризик різкого збільшення напливу росіян.

"Кордон вже перебуває під посиленим наглядом, щоби запобігти будь-яким спробам його незаконного перетину. Однак є ризик, що кількість мігрантів протягом короткого терміну може збільшитися. Тому, щоби прикордонники в разі потреби могли терміново залучити додаткові ресурси - державну поліцію, службу державної безпеки та національні збройні сили, - необхідно оголосити надзвичайний стан на кордоні", - пояснив міністр внутрішніх справ Латвії Крістапс Еклонс. Він додав, що існує потреба вжити запобіжних заходів заздалегідь, не чекаючи загострення ситуації.

Читайте також: Коментар: Протести проти мобілізації роз'їдають Росію як іржа

Латвія закрила кордон для в'їзду росіян

У латвійському уряді наголосили, що до країни пускатимуть лише тих росіян, які відповідають новим критеріям, що набули чинності 19 вересня. Нагадаємо, 19 вересня Латвія, Литва, Естонія та Польща заборонили в'їзд російським туристам із "шенгенськими візами", які прагнуть потрапити до Європейського Союзу через сухопутні кордони цих країн. Пряме авіасполучення Росії з ЄС закрите через розв'язану війну проти України.

Це зробили після того, як Євросоюз не зміг погодити повну заборону на візи громадянам РФ, а лише вирішив призупинити угоду про спрощений візовий режим, що зробить процедуру отримання віз дорожчою, довшою та складнішою. Власні туристичні візи країни Балтії та Польща не видають росіянам. Після набуття рішенням чинності до Латвії не пустили 57 громадян Росії.

Фінляндія, кордон якої поки відкритий для російських власників "шенгенських віз", також заявила про намір закрити його для російських туристів протягом найближчого часу.

Читайте також: Коментар: Путінська мобілізація може стати кінцем його режиму