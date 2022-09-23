Путінська мобілізація може стати кінцем його режиму
Звільнення українськими військами раніше окупованих Росією районів Харківської області створило настільки серйозну загрозу всьому російському фронту, щоПутіну довелося терміново оголошувати мобілізацію. Причина дедалі більших проблем Путіна відома: не вистачає солдатів, того самого "гарматного м'яса". Якщо він терміново не зміцнить свою армію десятками тисяч новобранців, фронт впаде під ударами ЗСУ і війна закінчиться втратою контролю навіть на тих територіях, які президент РФ давно вже вважає своїми: над Донецьком, Луганськом і навіть Кримом. Така військова катастрофа може стати кінцем путінського режиму: жодна пропаганда не зможе ні пояснити, ні виправдати того факту, що Росія очевидно програла війну.
Широко розпіарені поїздки вербувальників по тюрмах - зворотний бік провалу вербування громадян Росії. І цей провал свідчить, насамперед, про те, що про масову активну підтримку дій влади і повну довіру пропаганді нині не може бути й мови, інакше б з перших днів війни біля військкоматів стояли б черги охочих піти на фронт.
Війна - у кожний дім
За ці місяці багато разів лунало питання, чому в Росії нікого не хвилює загибель тисяч солдатів на війні в Україні. Часто згадували Чеченську війну і активність солдатських матерів тоді і запитували, чому її немає зараз. Відповідь проста: поки на фронті воювали і гинули ті, хто пішов туди добровільно, оплакувати їх було нікому, часто навіть у найближчому оточенні - в армію вербувався переважно дуже специфічний контингент.
Війна для більшості росіян залишалася чимось далеким і більше схожим на телешоу, що затягнулося. Хтось десь воює, "наші" постійно перемагають і наступають, а все, що потрібно від обивателя, - це щоразу говорити, що Путін все правильно робить, або в крайньому разі - що не все так однозначно.
І ось сам Путін змінив ситуацію. Тепер воювати і гинути поїдуть і ті, хто вірив, що перемога вже майже отримана, і ті, хто зовсім не цікавився війною, і ті, хто був так чи інакше проти, - ніхто ні в кого про бажання питати більше не буде. Війна прийде в кожний дім.
Мобілізаційні протести
У перший день мобілізації в Росії було затримано понад 1300 учасників протестних акцій. Дехто з них прямо у відділках отримав повістки. Звісно, це все ще занадто мало, щоб зупинити війну. І швидше за все, на протести навіть зараз виходять ті, хто вже давно для себе все вирішив і з приводу війни, і з приводу Путіна.
Не можна не відзначити: мобілізація не лише дає нові приводи для протестів, а й відкриває нові можливості для залякування незгодних. По-перше, сама собою перспектива потрапити на очі владі, беручи участь в акціях протесту, особливо неприваблива зараз, коли раціональніше ховатися від влади, щоб не потрапити на фронт.
По-перше, мобілізація - хороший привід поставити на потік ізоляцію невгодних владі активістів, учасників протестів і просто молодих людей, закриваючи їх у казармах, подалі від великих міст. Давно відомо: в російській армії можна провести весь термін служби, жодного разу не взявши до рук зброю. Все це треба враховувати, оцінюючи нинішній масштаб і підсумки протестів у Росії.
Путін порушив негласний пакт з лояльними до нього росіянами
Але все ж таки, коли ж жах того, що відбувається, дійде якщо не до всіх, то хоча б до більшості активної частини населення? І чи дійде?
Історія вчить, що швидше за все дійде, - але не найближчими днями й тижнями. Тільки через місяць або півтора, коли на фронті вже опиняться десятки тисяч призваних обивателів, весь жах нового становища стане очевидним і для них самих, і для їхніх сімей, і для всіх інших.
Навіть найбільш лояльно налаштовані громадяни Росії виявлять, що Путін в односторонньому порядку порушив з ними той негласний пакт, на якому 20 років трималася його влада: ви не займаєтеся політикою, а влада не чіпає вас. Обивателі, які старанно не займалися політикою, покірно ходили на вибори, вірили байкам пропаганди, зневажаючи незгодних, побачать себе обманутими і покараними за свою віру Путіну і в Путіна. Причому багато з найбільш лояльних до Путіна виявляться каліками, сиротами, вдовами, а хтось і зовсім загине - і це буде тією точкою, на якій закінчиться віра в Путіна для кожного з них.
Читайте також: У Німеччині вважають мобілізацію в Росії ознакою провалу в Україні
Путін пішов ва-банк. Він все поставив на те, що, призвавши на фронт сотні тисяч росіян, він швидко завершить війну, переможе Україну і тим самим "обнулить" всі запитання і сумніви, що накопичилися у населення. Другого варіанту розвитку подій він не хоче бачити.
Між тим, інший варіант набагато більш реалістичний: Україна, яку підтримує весь світ, вистоїть і продовжить змагатися і перемагати, а в Росії буде лише нескінченна мобілізація, потік "похоронок" з фронту, вилучення особистого автотранспорту для потреб армії, полювання на "ухилянтів" і "дезертирів", матері, дружини і діти, які плачуть, - і так багато місяців без надії. Доти, доки на вулиці не вийдуть фронтовики, які втомилися від війни і поразок, дезертири, ухилянти, вдови, сироти і матері, які втратили синів. І ось їх розганяти буде вже нікому.
Між іншим, саме так 1917 року закінчилося царювання Миколи Другого.
Автор: Федір Крашенінніков - російський політолог і публіцист, 2020 року був змушений залишити Росію. Telegram: @fyodork
Коментар висловлює особисту думку автора. вона може не збігатися з думкою російської редакції та Deutsche Welle загалом.